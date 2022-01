AUTOMOTIVE. Sale la domanda di batterie. Vola il prezzo del litio

Il prezzo delle batterie per i veicoli elettrici salirà nel 2022 dopo un decennio di forte calo, dato che le forniture di litio e altre materie prime non riescono a tenere il passo con la domanda. Mentre le compagnie minerarie si affannano ad aumentare la produzione dagli impianti esistenti e a sviluppare nuove fonti di approvvigionamento, i prezzi di riferimento del carbonato di litio hanno chiuso il 2021 a livelli record. In Cina, il più grande paese produttore di batterie, il prezzo era di 261.500 yuan, poco più di 41.060 dollari a tonnellata, più di cinque volte più alto dello scorso gennaio.

Anche altre materie prime usate nei catodi, la parte più costosa di una batteria, sono aumentate: Il prezzo del cobalto è raddoppiato dallo scorso gennaio a 70.208 dollari la tonnellata, mentre il nichel è balzato del 15% a 20.045 dollari. Gli aumenti stanno minando i guadagni tecnologici e di efficienza degli ultimi anni, quando le case automobilistiche e i produttori di batterie hanno lavorato duramente insieme per sviluppare batterie di lunga durata e ad alte prestazioni, cercando di ridurre i costi. Questi rialzi dei prezzi minacciano i piani dell’industria automobilistica per l’elettrificazione, proprio quando anche aziende precedentemente riluttanti come la Toyota abbracciano gli obiettivi per la produzione di veicoli elettrici, riporta Nikkei.

Secondo Bloomberg, le vendite globali di auto elettriche sono stimate a 5,6 milioni di veicoli nel 2021 da 3,1 milioni nel 2020, grazie alle vendite in Cina. Un’ulteriore crescita della domanda nel 2022 significherà un deficit di litio quest’anno, poiché l’uso del materiale supera la produzione ed esaurisce le scorte, secondo S&P Global Market Intelligence, l’offerta dovrebbe arrivare a 636.000 tonnellate metriche di carbonato di litio equivalente nel 2022, da una stima di 497.000 nel 2021 – ma la domanda balzerà ancora più in alto a 641.000 tonnellate, da una stima di 504.000.

Nel frattempo, le aziende cinesi di lavorazione del litio che producono carbonato di litio sono state colpite dalle restrizioni sull’uso dell’energia introdotte in autunno. Anche se alcune di queste restrizioni si sono attenuate, le aziende sembrano lottare per recuperare il ritardo. Per il cobalto, le interruzioni di trasporto indotte dalla pandemia e la chiusura delle frontiere in Africa sono state alla base dell’impennata dei prezzi. L’emergere della variante omicron ha aggiunto nuove interruzioni nella principale rotta commerciale dal Congo, produttore di cobalto, attraverso il porto sudafricano di Durban fino alla Cina.

Secondo Bloomberg, i prezzi delle batterie agli ioni di litio erano superiori a 1.200 dollari per chilowattora nel 2010, ma sono crollati a 132 dollari entro il 2021. Tuttavia, la società stima che i prezzi medi potrebbero salire a 135 dollari per kilowatt-ora nel 2022. I materiali catodici di solito costituiscono circa il 30% del costo totale delle batterie.

La pressione è sulla necessità di assicurarsi nuove forniture di materie prime mentre l’industria automobilistica globale si allontana dal motore a combustione per le auto elettriche. Volkswagen e BMW mirano ad avere metà delle loro vendite di veicoli elettrici entro il 2030. Ford Motor si aspetta che il 40% delle sue vendite a livello globale siano elettrificate entro il 2030. In una mossa sorprendente, Toyota nel mese di dicembre ha detto che avrebbe venduto 3,5 milioni di veicoli elettrici nel 2030, liberandosi di un’immagine che la società è cauta sul passaggio ai veicoli elettrici.

I produttori indipendenti di batterie stanno correndo per aumentare le loro fonti di approvvigionamento, tra cui la cinese Catl, il più grande produttore di batterie al mondo. La Cina rappresenta oltre il 65% della produzione globale di batterie e oltre la metà della produzione chimica di litio, un dominio che preoccupa molti nell’industria automobilistica in un momento di tensioni geopolitiche.

Tesla nel 2020 si è assicurata i propri diritti per estrarre il litio dai depositi di argilla in Nevada, un primo esempio di una casa automobilistica che lavora per tagliare fuori l’intermediario. Nello stesso anno, Bmw ha firmato un accordo quinquennale di fornitura di cobalto con il produttore marocchino Managem in un accordo del valore di 113 milioni di dollari.

A dicembre, Volkswagen ha firmato un accordo per rifornire le sue fabbriche di celle per batterie con il litio “zero carbonio” del Vulcan Group. La casa automobilistica tedesca ha annunciato nello stesso mese che avrebbe stabilito una joint venture con la società belga Umicore per costruire una capacità di produzione di materiali precursori e catodici in Europa.

Toyota ha detto di essersi assicurata forniture sufficienti di materie prime per batterie, tra cui il litio, per soddisfare le sue esigenze fino al 2030 attraverso la cooperazione con la casa commerciale Toyota Tsusho, in cui Toyota ha una partecipazione di circa il 20%.

Antonio Albanese