BANGLADESH. Il nuovo volto di Jamaat e Islami

A lungo escluso dalla politica bengalese per oltre un decennio, il più grande partito islamista del Bangladesh si sta reinventando e sta ottenendo nuovo sostegno in vista delle elezioni parlamentari del mese prossimo, destabilizzando moderati e comunità minoritarie.

Il Jamaat-e-Islami ha iniziato la sua riforma subito dopo che una rivolta guidata dai giovani nel paese a maggioranza musulmana di 175 milioni di persone ha rovesciato il Primo Ministro Sheikh Hasina nell’agosto 2024. Con la Lega Awami di Hasina messa al bando, il Jamaat punta sulla sua immagine anticorruzione, sulla sua attività di assistenza sociale e sulla sua posizione pubblica inclusiva per garantire al partito la migliore performance mai avuta, ripota Reuters

Il partito trae le sue origini dal movimento pan-islamista Jamaat-e-Islami, emerso in India nei primi anni ’40 e che auspicava una società governata dai principi islamici. Il Jamaat si oppose all’indipendenza del Bangladesh e, durante il governo di Hasina, molti dei suoi leader furono giustiziati o incarcerati in un tribunale per crimini di guerra, criticato da gruppi internazionali per i diritti umani. Nel 2013, gli fu impedito di partecipare alle elezioni dopo che un tribunale stabilì che il suo statuto era in conflitto con la costituzione laica del Bangladesh.

Il divieto elettorale è stato revocato lo scorso anno e l’ala studentesca del Jamaat ha stravinto le elezioni dell’Università di Dhaka, battendo il Partito Nazionale Cittadino della Generazione Z, formato dai leader del movimento anti-Hasina.

Mesi dopo, ha stretto un’alleanza elettorale con l’NCP, che secondo alcuni analisti potrebbe contribuire a smorzare l’immagine del Jamaat.

Per la prima volta, il Jamaat ha nominato un candidato indù e si è espresso contro i recenti attacchi alle minoranze. Sul suo sito web, il partito afferma di volere che il Bangladesh sia una democrazia guidata dai principi islamici.

I leader del partito hanno anche pubblicamente assicurato alle donne la parità di diritti, sebbene il Jamaat non abbia nominato nessuna donna come candidata per i 300 seggi parlamentari. Le donne potrebbero ottenere rappresentanza attraverso i 50 seggi che saranno assegnati con il sistema proporzionale dopo le elezioni. L’organizzazione di attiviste femminili Naripokkho ha affermato che simili promesse erano “una manovra elettorale”.

Dall’uscita di Hasina, i gruppi islamisti hanno acquisito sempre più coraggio. Santuari indù e sufi sono stati attaccati, mentre eventi considerati non islamici sono stati presi di mira, dalle esibizioni di musicisti folk spirituali alle partite di calcio femminile.

Il governo ad interim ha condannato gli incidenti, promettendo “tolleranza zero” da parte delle forze dell’ordine e impegnandosi a proteggere le minoranze.

Gli indù sono la minoranza più numerosa in Bangladesh, rappresentando circa l’8% della popolazione, seguiti da numeri molto più piccoli di buddisti e cristiani.

Il portavoce del Jamaat, Ahsanul Mahboob Zubair, ha affermato che il partito “non è mai stato coinvolto, né ha mai sostenuto, alcun atto di violenza o intolleranza in nome della religione”, e ha chiesto un’indagine.

Il Jamaat, che è stato un partner di coalizione minore nel governo guidato dal BNP dal 2001 al 2006, ha stretto alleanze elettorali con la maggior parte degli altri partiti islamisti del paese, alcuni più conservatori. Ha iniziato a selezionare i candidati alle elezioni all’inizio dello scorso anno, incaricando un’agenzia internazionale di valutare il sentiment degli elettori.

La scorsa settimana, il Jamaat ha dichiarato che si sarebbe candidato per 179 seggi, di cui 74 distribuiti tra l’NCP e altri alleati. Altri 47 seggi devono ancora essere spartiti dopo che un partito si è ritirato dall’alleanza.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/