AUTOMOTIVE. Crollano vertiginosamente i prezzi dell’Elettrico in Cina

Gli stabilimenti automobilistici cinesi erano già lontani dal funzionare a pieno ritmo quando Tesla tagliò i prezzi per la prima volta nell’ottobre dello scorso anno e poi di nuovo a gennaio 2023. Da allora, l’Ad Elon Musk ha raddoppiato la sua strategia con ulteriori tagli annunciati il mese scorso.

Includendo le fabbriche che producono automobili con motore a combustione, alla fine del 2022 la Cina aveva la capacità di produrre 43 milioni di veicoli all’anno, ma il tasso di utilizzo degli impianti era del 54,5%, in calo rispetto al 66,6% del 2017, secondo i dati della China Passenger Car Association, Cpca.

Allo stesso tempo, i tagli salariali e i licenziamenti nell’industria automobilistica e nei suoi fornitori, che secondo i media statali cinesi impiegano circa 30 milioni di persone, stanno colpendo il tenore di vita dei cinesi in un momento in cui Pechino vuole disperatamente sollevare la fiducia dei consumatori da un livello basso.

Tagliare gli stipendi è illegale in Cina, ma le complesse strutture retributive offrono soluzioni per aggirare l’ostacolo.

Saic-VW, ad esempio, è riuscita a ridurre la retribuzione riducendo l’orario di lavoro e tagliando i bonus, senza modificare la paga base, che in genere copre fino alla metà del compenso che i lavoratori si aspettano quando entrano nel gruppo.

Byd, il più grande produttore cinese di veicoli elettrici, ha pubblicizzato in agosto una posizione presso la sua fabbrica di Shenzhen con un reddito mensile stimato di 5.000-7.000 yuan, ma lo stipendio base era di 2.360 yuan cioè 324 dollari.

Secondo i dati del governo, nel mese di giugno il salario medio mensile in Cina era di 11.300 yuan.

Stando a Reuters, il reddito stimato incluso nei recenti annunci di lavoro di 30 aziende automobilistiche deriva da salari orari compresi tra 14 yuan e 31 yuan, con Tesla, Saic-GM, Li Auto e Xpeng all’estremità superiore.

Changan Automobile ha affermato che l’orario di lavoro e la retribuzione variano da lavoratore a lavoratore.

Diverse case automobilistiche, tra cui Mitsubishi Motors e Toyota, hanno licenziato migliaia di persone in Cina dopo il crollo delle vendite. Altri, come Tesla e il produttore di batterie Catl, hanno rallentato le assunzioni ritardando le espansioni. La Hyundai e il suo partner cinese stanno tentando di vendere uno stabilimento a Chongqing.

I prezzi delle auto hanno continuato a scendere vertiginosamente, con il prezzo medio ponderato delle transazioni di veicoli elettrici e ibridi a giugno in calo del 15% rispetto a gennaio a 185.100 yuan.

Saic-VW, ad esempio, ha offerto oltre mezzo miliardo di dollari in sussidi in contanti per gli acquirenti di automobili a marzo e uno sconto di poco più di 5.100 dollari sulla sua berlina elettrica ID.3 per un periodo a luglio.

China Automotive News stima che ci siano oltre 100.000 fornitori di automobili nel paese. In un sondaggio di marzo condotto su quasi 2.000 persone dalla piattaforma di commercio di ricambi auto Gasgoo, il 74% ha affermato che le case automobilistiche avevano chiesto loro di ridurre i costi.

A più della metà sono state chieste riduzioni dal 5% al 10%, superiori agli obiettivi del 3%-5% degli anni precedenti. Nove aziende su 10 si aspettavano più richieste di questo tipo quest’anno.

I fornitori in genere negoziano i prezzi una volta all’anno, ma molti sono stati costretti ad abbassare i prezzi su base trimestrale nel 2023, hanno affermato due dirigenti senior di fornitori di automobili.

Prima di iniziare la guerra dei prezzi, Tesla ha inviato e-mail ai suoi fornitori diretti, incoraggiandoli a ridurre i costi del 10% quest’anno. A giugno, un gruppo di piccoli fornitori ha scritto alla Changan Automobile per respingere una riduzione dei prezzi del 10%.

Anche il mercato delle batterie per veicoli elettrici ha subito una svolta, con i fornitori che hanno tagliato i prezzi per le case automobilistiche. Catl, che conta Tesla come il suo principale cliente, ha offerto batterie scontate ai piccoli produttori nazionali di veicoli elettrici a febbraio.

Le batterie al litio ferro fosfato, il tipo utilizzato da Tesla in Cina, erano più economiche del 21% in agosto rispetto a cinque mesi fa, mentre le batterie al nichel-cobalto costavano dal 9% al 18% in meno, secondo i dati di RealLi Research.

Luigi Medici