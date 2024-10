AUSTRIA. Stallo politico: nessuno vuole governare con l’estrema destra

Il partito di estrema destra austriaco Freedom Party (FPO) sta cercando di trovare un partner di governo dopo la sua prima vittoria trionfale alle elezioni parlamentario.

L’FPO ha concluso con circa 2,5 punti percentuali di vantaggio sul conservatore People’s Party (OVP) del cancelliere Karl Nehammer, ottenendo circa il 29% dei voti, il suo miglior risultato di sempre, e Kickl ha accusato i suoi rivali di opporsi alla volontà del popolo, riporta Reuters.

Herbert Kickl, leader del FPO, figura politica provocatoria e polarizzante alleata del premier ungherese Viktor Orban, si è offerto di negoziare con tutti gli altri partiti in Austria. L’inaspettatamente netta vittoria dell’FPO rischia di essere vuota se non riesce a trovare un partner.

Il presidente Alexander Van der Bellen, ex leader dei Verdi, ha esortato tutti i partiti a tenere colloqui e ha suggerito che il processo potrebbe essere prolungato.

La vittoria di Kickl segue quella di altri partiti di estrema destra in tutta Europa, tra cui Paesi Bassi, Francia e Germania. Il crescente sostegno potrebbe alimentare il rischio di divisioni all’interno dell’Unione Europea su aree politiche chiave come la difesa dell’Ucraina dalla Russia. Tuttavia, queste vittorie non sono state una garanzia di potere per l’estrema destra, con altri partiti desiderosi di negarle.

Il partito di estrema destra francese R. N. ha vinto il primo turno delle elezioni a giugno, solo per essere vedere poi i partiti più moderati ritirare i candidati al secondo turno, aiutando la sinistra a vincere la maggior parte dei seggi. Alla fine, anche la sinistra ha perso quando il presidente Emmanuel Macron ha nominato un primo ministro di centro-destra.

Nei Paesi Bassi, il nazionalista Geert Wilders ha dovuto rinunciare alle sue speranze di diventare primo Ministro dopo essere arrivato primo alle elezioni, quando i rivali si sono rifiutati di sostenere un suo eventuale governo.

I sostenitori dell’FPO affermano che le politiche “Austria First” limiteranno l’immigrazione illegale e solleveranno l’economia. I critici temono che potrebbe annunciare uno stato più autoritario.

Una vittoria dell’FPO significava che il futuro dell’Austria come democrazia era ora in gioco, ha affermato Irene Rubik, una funzionaria pubblica in pensione di 69 anni ed elettrice dei Verdi, esprimendo la sua preoccupazione per il rischio di “orbanizzazione” del paese, indicando Orban in Ungheria.

Fondato negli anni ’50, l’FPO ha lavorato per moderare la sua immagine. Gli elettori sono stati attratti dalle sue promesse di limitare l’asilo e affrontare l’inflazione, sebbene il loro attaccamento a Kickl sembri limitato. Solo il 2% degli elettori dell’FPO ha affermato che il leader era la ragione principale del loro voto, la percentuale più bassa tra tutti i leader del partito, secondo un sondaggio condotto da Foresight.

L’OVP è l’unico partito che ha segnalato apertura alla formazione di una coalizione con l’FPO, ma Nehammer ha escluso di andare al governo con Kickl.

Se Kickl non riesce a formare una coalizione, potrebbe aprire la porta a una qualche forma di legame tra l’OVP e i socialdemocratici di centro-sinistra, i due partiti che hanno dominato la storia politica del dopoguerra in Austria.

Lucia Giannini

