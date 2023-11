AUSTRALIA. Canberra offre asilo agli isolani del Pacifico

Nell’ambito di una garanzia di sicurezza per il remoto atollo di Tuvalu, minacciato dall’innalzamento del livello del mare, l’Australia offrirà la residenza permanente a 280 cittadini di Tuvalu ogni anno.

Il trattato, firmato venerdì scorso dal primo Ministro Anthony Albanese e dal suo omologo Kausea Natano, potrebbe trasformare il rapporto dell’Australia con il Pacifico, riporta Reuters.

Il trattato è stato annunciato dopo che il Parlamento ha recentemente approvato, in una votazione a partire dal prossimo anno, una legislazione per un programma più ampio che offra un insediamento permanente a 3.000 isolani del Pacifico ogni anno.

Il ministro della Difesa Richard Marles ha definito il trattato con Tuvalu uno “spartiacque nelle nostre relazioni con il Pacifico”, che rappresenta un “impegno molto maggiore per l’Australia a fornire una maggiore difesa di Tuvalu”.

La sequenza delle numerose visite diplomatiche di Albanese a Washington e Pechino una settimana dopo, e poi direttamente all’incontro dei leader delle Isole del Pacifico a Rarotonga, ha inviato “chiari segnali a tutti i soggetti coinvolti”, ha affermato Peter Dean, direttore della politica estera e della difesa degli Stati Uniti. Centro Studi Statali di Sydney.

Nonostante il miglioramento del tono diplomatico tra Australia e Cina dopo il tour di Albanese della scorsa settimana, il primo in sette anni da parte di un leader australiano, permangono tensioni sulla sicurezza mentre Pechino espande il suo ruolo nelle isole del Pacifico.

L’Australia ha inviato 450 agenti di polizia e militari nelle Isole Salomone, che l’anno scorso hanno firmato un patto di sicurezza con la Cina, per garantire la sicurezza dei Giochi del Pacifico che si apriranno domenica, unendo le forze regionali delle Fiji e della Papua Nuova Guinea, per garantire che non vi siano lacune che la polizia cinese debba riempire.

L’Australia potrà anche bloccare qualsiasi accordo di polizia tra Cina e Tuvalu – così come qualsiasi accordo sulle telecomunicazioni, sull’energia o sui porti – ai sensi del suo trattato.

La statale China Civil Engineering Construction Corporation aveva costruito il porto di Tuvalu nel 2019, con preoccupazione dell’alleato diplomatico Taiwan, che nello stesso anno aveva perso le Isole Salomone e Kiribati a causa delle aperture di Pechino.

Luigi Medici

