INDO PACIFICO. Gli USA firmano un accordo militare con Papua Nuova Guinea

Gli Stati Uniti e la Papua Nuova Guinea sono sulla buona strada per firmare questo mese un accordo di cooperazione in materia di difesa, che potrebbe consentire alle truppe americane di accedere ai porti e agli aeroporti della nazione insulare, secondo quanto dichiarato da persone che hanno familiarità con la questione, mentre Washington e Pechino si contendono l’influenza nel Pacifico.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe recarsi in Papua Nuova Guinea dopo il vertice del Gruppo dei Sette che si terrà a Hiroshima, in Giappone, dal 19 al 21 maggio, anche se i suoi piani potrebbero cambiare a seconda dei progressi nei negoziati sul tetto del debito in patria.

Biden dovrebbe incontrare il primo ministro della Papua Nuova Guinea James Marape e altri leader delle isole del Pacifico. «Discuteranno di come approfondire la cooperazione su sfide cruciali per la regione e per gli Stati Uniti, come la lotta al cambiamento climatico, la protezione delle risorse marittime e la promozione di una crescita economica resiliente e inclusiva», ha dichiarato la Casa Bianca.

Biden sarà il primo presidente americano in carica a visitare la Papua Nuova Guinea, in un momento in cui la sua amministrazione sta aumentando l’impegno con le nazioni insulari del Pacifico. I due Paesi si stanno preparando a firmare il patto di difesa durante il viaggio di Biden.

L’accordo è stato concepito per consentire alle truppe statunitensi di utilizzare determinate strutture e aree in Papua Nuova Guinea a condizione che entrambe le parti siano d’accordo. Tra le potenziali località in discussione figurano l’aeroporto di Momote, l’aeroporto internazionale di Jacksons, l’aeroporto di Nadzab, la base navale di Lombrum, il porto di Lae e Port Moresby.

Gli Stati Uniti preposizionerebbero materiali, tra cui attrezzature, carburante e pezzi di ricambio, in modo che possano fungere da hub di manutenzione e rifornimento per aerei e navi militari durante le contingenze. Potrebbe essere necessario costruire ulteriori infrastrutture nei siti prescelti.

Gli Stati Uniti intendono inoltre condurre addestramenti ed esercitazioni congiunte per rafforzare le capacità dell’isola. Nel 2020, la Guardia Nazionale del Wisconsin ha avviato un programma di collaborazione con la Papua Nuova Guinea, lavorando su un’ampia gamma di settori come il servizio sanitario, la prontezza medica e il sostegno.

«Una volta concluso, l’Accordo di Cooperazione per la Difesa tra gli Stati Uniti e la Papua Nuova Guinea sarà il quadro fondamentale attorno al quale le nostre due nazioni rafforzeranno le relazioni di sicurezza bilaterali, miglioreranno la capacità della Forza di Difesa della Papua Nuova Guinea di proteggere la propria sovranità territoriale e aumenteranno la stabilità e la sicurezza nella regione», riporta Nikkei citando fonti del Dipartimento di Stato americano.

In una dichiarazione scritta alla Commissione per i servizi armati del Senato, lo scorso aprile, l’ammiraglio John Aquilino, comandante del Comando indo-pacifico degli Stati Uniti, ha dichiarato che il comando stava discutendo con i vertici della Papua Nuova Guinea «in merito a diverse iniziative significative che dipendono dalla firma di un accordo bilaterale di cooperazione in materia di difesa».

La Papua Nuova Guinea si trova all’estremità meridionale della cosiddetta seconda catena insulare, che comprende le isole Ogasawara del Giappone e il territorio statunitense di Guam. Le strutture presenti potrebbero essere utilizzate per lanciare operazioni di supporto e militari in caso di crisi nello Stretto di Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale.

Il Paese si trova inoltre su una rotta marittima fondamentale che collega l’Australia all’Asia nordorientale e al Nord America.

Nell’aprile del 2022 la Cina ha firmato un accordo di sicurezza con le Isole Salomone, che si trovano proprio di fronte allo Stretto di Bougainville dalla Papua Nuova Guinea. Negli Stati Uniti si teme che l’esercito cinese possa stabilirvi una base o utilizzarla come punto di rifornimento, espandendo così il proprio raggio d’azione in prossimità della seconda catena di isole.

Le nazioni insulari del Pacifico sono profondamente preoccupate di essere coinvolte nella competizione tra Stati Uniti e Cina, dopo una storia difficile con le potenze straniere.

Durante la Seconda guerra mondiale, il Giappone invase la Papua Nuova Guinea, allora sotto il controllo australiano. Le forze giapponesi combatterono ferocemente contro i militari australiani e americani per la conquista di località strategiche dell’isola. Anche l’isola di Guadalcanal, nelle Salomone, oggi sede della capitale Honiara, è stata teatro di intensi combattimenti tra Stati Uniti e Giappone.

«Se da un lato… possiamo diventare un attore involontario nelle attuali tensioni intorno al Pacifico in virtù della nostra geografia, dall’altro potrebbe essere pertinente chiedersi come la nostra regione possa affermare la propria geografia come base per promuovere la pace regionale e globale», ha dichiarato a marzo il primo ministro samoano Fiame Naomi Mata’afa durante una visita a Canberra.

Anche il piano dell’Australia di acquisire sottomarini a propulsione nucleare attraverso il partenariato di sicurezza AUKUS con Regno Unito e Stati Uniti ha sollevato preoccupazioni. Canberra ha firmato i preliminari di un accordo di cooperazione militare con Papua Nuova Guinea.

«Mentre discutiamo di sottomarini a propulsione nucleare nel Pacifico, dobbiamo anche affrontare le preoccupazioni sulla crescente militarizzazione della regione», ha twittato a marzo il ministro degli Esteri di Tuvalu Simon Kofe.

Sebbene l’Australia non intenda dotare i sottomarini di armi nucleari, i Paesi del Pacifico meridionale – dove Stati Uniti, Regno Unito e Francia li hanno sperimentati – sono da sempre fortemente contrari al nucleare.

Antonio Albanese