ASIA CENTRALE. La Cina batte la Russia: Pechino controlla il commercio dell’area

La Cina è diventata il partner commerciale numero uno del Tagikistan. Questo sviluppo significa che Pechino ha ora superato la Russia in termini di volume di scambi con tutti e cinque gli ex stati sovietici dell’Asia centrale.

Negli ultimi anni, la Cina ha anche raggiunto il primo posto nella classifica commerciale per quanto riguarda Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Turkmenistan, quest’ultimo a lungo profondamente legato agli ordini di fornitura di gas cinesi per la sua salute economica, riporta BneIntelliNews.

Secondo l’Agenzia di Statistica del Tagikistan, da gennaio a maggio, gli scambi commerciali tra Tagikistan e Cina hanno raggiunto i 964 milioni di dollari, con un aumento di quasi il 30% su base annua. La quota della Cina nel commercio estero complessivo del Tagikistan ha quindi raggiunto il 24,8%, leggermente superiore al 23,2% della Russia.

L’impulso agli scambi commerciali tra Cina e Tagikistan è stato determinato principalmente dalle esportazioni cinesi in Tagikistan nei cinque mesi, che hanno raggiunto un totale di 787 milioni di dollari. Le esportazioni tagike verso la vicina Cina hanno raggiunto un valore di soli 177 milioni di dollari.

La Russia è stata considerata il principale partner commerciale del Tagikistan per oltre 20 anni.

Nei primi cinque mesi del 2025, l’interscambio commerciale russo-tagiko ammontava a circa 900 milioni di dollari, di cui solo 42 milioni di dollari erano costituiti da esportazioni tagike. Il commercio è aumentato del 9,3% su base annua.

L’Uzbekistan è stato il principale partner commerciale del Tagikistan negli anni ’90, con un commercio bilaterale che ha raggiunto i 250 milioni di dollari nel 1995. Le tensioni politiche tra Tashkent e Dushanbe verso la fine del decennio hanno innescato un forte calo degli scambi commerciali tra i paesi confinanti, con l’inasprirsi delle relazioni. Il volume è sceso a soli 13 milioni di dollari entro il 2014. Tuttavia, con il miglioramento delle relazioni, gli scambi hanno gradualmente ripreso. L’interscambio commerciale tra Tagikistan e Uzbekistan ha raggiunto i 238 milioni di dollari tra gennaio e maggio.

Anche la Cina è il principale investitore straniero in Tagikistan. In base a questo indicatore, ha superato la Russia nel 2017. I dati ufficiali tagiki mostrano che gli investimenti cinesi in Tagikistan ammontavano a 5,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2025. Al contrario, gli investimenti russi ammontavano a circa 2 miliardi di dollari.

Considerando il debito del Tagikistan, la Cina è anche il principale creditore estero del Paese. Il debito di Dushanbe nei confronti di Pechino ammonta a circa 1 miliardo di dollari. Ciò rappresenta quasi un terzo del debito estero totale del Paese.

Anna Lotti

