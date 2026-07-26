UKRAINERUSSIAWAR. Ibridi russi a reazione difficili da fermare

La Russia sta impiegando sempre più droni d’attacco a reazione che i droni intercettori ucraini non riescono a bloccare.

Secondo il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yurii Ihnat, i modelli russi più recenti si avvicinano alle prestazioni dei missili da crociera.

Nell’escalation della guerra missilistica, la corsa agli armamenti tra Russia e Ucraina è in pieno svolgimento, senza che nessuna delle due parti riesca a prevalere in modo decisivo, riporta BneIntelliNews.

La Russia ha aumentato la produzione nel suo stabilimento di droni nella Zona Economica Speciale di Alabuga, in Tatarstan, e continua a innovare con l’ultimo modello del Geran-5, dotato di motore a reazione e di nuove e sofisticate apparecchiature radar e di comunicazione.

L’Ucraina ha risposto con nuovi droni a medio e lungo raggio che stanno devastando le linee di rifornimento russe dietro la linea del fronte e hanno colpito tutte le 30 grandi raffinerie di petrolio russe, alcune delle quali a migliaia di chilometri dal confine. Recentemente hanno distrutto i magazzini della Wildberries, grande retailer russo.

I droni a reazione possono raggiungere velocità fino a 500-600 km/h, ma il più recente modello russo, il Dan-M, ha toccato i 750 km/h, secondo Euronews.

I droni intercettori ucraini raggiungono una velocità massima di circa 300 km/h, rendendo i gruppi di fuoco mobili e le mitragliatrici pesanti in gran parte incapaci di fermarli; tali bersagli ora richiedono sistemi antiaerei o missili lanciati aria-aria.

Mosca ha sviluppato questa nuova famiglia di Geran partendo dal Banderol, un drone ibrido, a metà tra drone e missile da crociera che Mosca ha iniziato a schierare continuando ad espandere e modernizzare il suo programma missilistico nonostante le sanzioni occidentali.

La posta in gioco è alta perché l’Ucraina ha esaurito in gran parte i missili intercettori Patriot per contrastare i missili balistici e da crociera russi, lasciando i droni intercettori, più economici, come una delle sue ultime linee di difesa contro gli attacchi aerei.

La carenza di intercettori per la difesa aerea ucraina ha conseguenze anche sul numero di vittime civili, ad esempio. Mosca effettua attacchi a lungo raggio per interrompere le infrastrutture logistiche, energetiche e portuali ucraine.

L’Ucraina sta rispondendo in modo analogo: le sue aziende stanno sviluppando intercettori a reazione ad alta velocità, capaci di superare i 450 km/h, trasformandoli in missili antiaerei improvvisati, ancora troppo lenti per la velocità dei droni a reazione di Mosca.

Graziella Giangiulio

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