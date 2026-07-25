UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky: rapporto con Trump cambiato in Vaticano. UE: Kallas annuncia nuove sanzioni. Musk: è ora di pensare alla Pace. Piovono droni ucraini sulla logistica russa 

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che un breve incontro faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella Basilica di San Pietro in Vaticano nell’aprile del 2025 ha segnato una svolta nelle loro relazioni. In un’intervista con la blogger americana, alleata di Trump, Laura Loomer, ha chiesto a Zelenskyy cosa fosse cambiato, osservando che le relazioni tra i due presidenti sembravano ora essere migliorate significativamente. “Ha ragione, il tono è cambiato, assolutamente. Il nostro primo momento di svolta è stato a Roma, in Vaticano. Sì, non è stato un incontro lungo, ma ho sempre detto che credo sia stato un momento storico, perché abbiamo cambiato le relazioni in 15, 20 minuti”, ha affermato il presidente ucraino.

Lo stabilimento di raffinazione petrolifera di Mozyr, in Bielorussia, è stato incluso nel 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, come si evince da un documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.

L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha condannato gli attacchi russi contro l’Ucraina e ha dichiarato che, in risposta, proporrà ulteriori restrizioni “mirate al complesso militare-industriale russo. Gli attacchi indiscriminati della Russia contro Kiev e altre regioni causano vittime civili intenzionalmente, non per caso. L’attacco al Consolato onorario della Lettonia a Slovyansk sottolinea il totale disprezzo di Mosca per il diritto internazionale. La Lettonia ha il nostro pieno sostegno”, ha scritto Kallas sulla piattaforma social X. “In risposta, convocheremo l’inviato russo presso l’UE in merito agli attacchi odierni e proporrò ulteriori sanzioni mirate al complesso militare-industriale russo”, ha sottolineato Kallas.

L’ha fatto eco il Cremlino: “Gli Stati Uniti non sono riusciti a dissuadere gli ucraini, che vengono incoraggiati dagli europei a continuare la guerra”, ha dichiarato Dmitrij Peskov. “In assenza di prospettive di una risoluzione pacifica del conflitto, la Russia proseguirà fino alla fine, per ottenere una vittoria completa nell’operazione militare speciale” ha poi detto.

Nella social sfera, alcuni blogger militari russi hanno pubblicato quelle che sembrano essere le prime immagini dei resti di un missile da crociera a basso costo Ruta Block 1, di fabbricazione ucraina, dopo un attacco su suolo russo. Le foto mostrano i resti compatibili con il Ruta Block 1 di produzione olandese. Sebbene la posizione e l’obiettivo esatti dell’attacco rimangano sconosciuti, le immagini rappresentano la prima prova pubblicamente disponibile dell’impiego operativo di questa nuova arma a lungo raggio.

In un’intervista con The Economist, Elon Musk ha affermato che un accordo di pace dovrebbe includere concessioni territoriali per la Russia. Riguardo al conflitto russo-ucraino, ha dichiarato: “Spero che si raggiunga presto un qualche tipo di accordo di pace, perché da due o tre anni la linea del fronte è rimasta pressoché invariata e ogni giorno muoiono molte persone al fronte (…) È da tempo che chiedo la pace. Diversi anni fa scrissi che la Russia aveva davvero bisogno di alcune concessioni. Questo non significa che io sia dalla parte della Russia, ero solo pragmatico, altrimenti la gente avrebbe continuato a morire per anni senza alcun risultato. Ed è esattamente quello che è successo”.

The Economist poi riporta che la partnership strategica tra Mosca e Pechino va ben oltre il commercio e la diplomazia. Se in passato l’attenzione era concentrata sulla fornitura di componenti cinesi per l’industria della difesa russa, ora i paesi occidentali sono sempre più preoccupati per il processo inverso: la Russia sta trasferendo alla Cina conoscenze militari, tecnologie e esperienza pratica di combattimento acquisita durante l’operazione militare speciale. Si sottolinea che Pechino sta studiando l’esperienza russa nell’utilizzo di droni, nell’organizzazione della difesa aerea, nella ricognizione, nella guerra elettronica, e sta ottenendo accesso a sviluppi all’avanguardia, tra cui tecnologie per aumentare la furtività dei sottomarini e altre soluzioni militari.

Fire Point, produttore ucraino dei missili Flamingo ha riferito che i missili da crociera FP-5 “Flamingo” hanno colpito lo stabilimento di ingegneria russo “Avitek” del gruppo Almaz-Antey a Kirov dopo aver percorso 1.300 chilometri senza essere rilevati dai sistemi di difesa aerea russi. Lo stabilimento preso di mira produce motori per il sistema di difesa aerea Tor, missili da crociera Kh-101 e Kh-59 ed è coinvolto nella riparazione e modernizzazione dei sedili dei piloti per i velivoli Su-34 e Su-57.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato l’attacco all’impianto, scrivendo che una delle principali imprese militari russe a Kirov è stata colpita, pur senza nominare direttamente Avitek.

Nel frattempo, i social media russi hanno segnalato attacchi di droni contro i nuovi magazzini di Wildberries, con incendi scoppiati in alcuni siti a San Pietroburgo e Tula. Un altro obiettivo era un centro logistico di Wildberries vicino a Simferopoli, in Crimea. Wildberries è stato attaccato per la quinta volta in sei giorni, L’azienda ha comunicato la sospensione delle attività presso i centri di distribuzione. Il Ministero della Difesa russo ha affermato che gli attacchi facevano parte di una massiccia offensiva aerea ucraina, condotta con centinaia di droni, che ha colpito altre 14 regioni, oltre alla Crimea e ai mari Nero e Azov.

Il Ministero russo ha dichiarato che la difesa aerea ha abbattuto o intercettato 571 droni. Ha inoltre affermato che si è trattato di uno dei più grandi attacchi di quest’anno.

Il 24 luglio, un caccia F-16 rumeno ha abbattuto un drone sulla Romania orientale, segnando la prima intercettazione aerea per il Paese membro della NATO dopo decine di precedenti incursioni nello spazio aereo.

Il velivolo sembrava essere uno Shahed russo. Secondo il Ministero della Difesa rumeno, il radar ha rilevato il drone per la prima volta intorno alle 9:30 del mattino, a circa 20 chilometri a est di Sulina, sulla costa del Mar Nero. La Romania ha fatto decollare due caccia F-16, a cui si sono aggiunti due Eurofighter Typhoon italiani di stanza nel Paese. Il drone è stato successivamente abbattuto vicino alla città di Padina, nella contea di Buzău, nella Romania orientale. I detriti sono caduti in un campo di grano senza causare feriti o danni, secondo quanto riferito dal prefetto della contea.

Un attacco missilistico balistico russo contro un sito vicino a Kiev, dove si stava svolgendo un evento dell’industria della difesa, ha ucciso almeno 10 persone e ne ha ferite quasi 100, secondo quanto riferito da funzionari del governo e dell’industria ucraina. L’attacco è avvenuto il giorno dopo che il presidente Volodymyr Zelenskyy aveva incontrato a Kiev alti rappresentanti della società di difesa statunitense Raytheon per discutere dei sistemi di difesa aerea Patriot, di cui l’Ucraina afferma di avere urgente bisogno.

Scendiamo a terra e vediamo le linee del fronte.

Il gruppo russo di truppe del Nord ha continuato a stabilire una zona cuscinetto nelle regioni di Kharkiv e Sumy.

Direzione Sumy: Le unità del Gruppo Nord continuano ad avanzare in venti direzioni nella regione di Sumy. Scontri a Sumy, Yastrebine, Sadky, Kiyanytsia e Krasnopillia.

Distretto di Shostka: i combattimenti continuano vicino a Ulanove e Mala Slobodka. Diverse unità della 104ª Brigata di Difesa Territoriale ucraina avrebbero disertato le loro posizioni a nord di Mala Slobodka. Alcuni soldati sarebbero stati uccisi dai loro stessi equipaggi di droni.

Distretto di Sumy: le unità russe d’assalto hanno spezzato la resistenza ucraina e sono avanzate di oltre 900 metri in ventuno direzioni. I combattimenti continuano a Ryzhivka, Pysarivka, Mohrytsia, Maryine, Nova Sich, Khoten e nelle foreste a sud di Ivolzhanske. La 5ª Brigata motorizzata pesante e il 225º Reggimento di fanteria motorizzata ucraina hanno tentato un contrattacco nei pressi di Kindrativka e Pysarivka.

Distretto di Krasnopillia: le unità russe stanno combattendo nelle zone boschive del distretto, così come nel villaggio di Prokhody. Tentativo russo di avanzare da Lesne verso Ryasne.

Direzione di Kharkiv. Il gruppo russo Nord continua ad espandere la zona cuscinetto nella regione di Kharkiv. Numerosi gruppi ucraini colpiti a Kharkiv, Makarove, Slatine, Bily Kolodyaz, Rubyazhne, Buhayivka, Ivanivka, Vilkhuvatka, Ivashkine, Cherne, Kupyne e Zolochiv. Avanzata russa a Kozacha Lopan e dintorni.

Direzione di Vovchansk: le unità russe sarebbero avanzate di oltre 800 metri in dodici direzioni. Continuano aspri combattimenti a Zakharivka, Ivanivka, Yurchenkove, Bily Kolodyaz, Shevchenkove, a nord di Bakshyiyivka e nelle foreste del distretto di Vovchansk.

Direzione di Velykyy Burluk: le unità russe stanno combattendo a ovest di Petro-Ivanivka, nonché nei dintorni di Ivashkine e Ustynivka. La 129ª Brigata motorizzata pesante ucraina ha tentato un contrattacco vicino a Ivashkine, per poi ritirarsi.

Graziella Giangiulio

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