Subito dopo i 12 giorni di giugno in cui USA e Israele hanno bombardato l’Iran lo scorso giugno, il Mossad israeliano iniziò segretamente a pianificare la sua prossima mossa contro la Repubblica Islamica, questa volta con l’obiettivo di un vero e proprio cambio di regime, secondo quanto affermato da diversi ex alti funzionari dell’intelligence israeliana.

Molti media israeliani e americani hanno ripreso la notizia, con versioni differenti.

Il piano di guerra che ne emerse, hanno dichiarato questi ex funzionari del Mossad e dell’intelligence militare, includeva i raid aerei israeliani e statunitensi, ma anche una proposta di invasione di terra, sotto copertura aerea israeliana e americana, da parte di forze curde iraniane e irachene armate, addestrate ed equipaggiate da consiglieri militari israeliani e statunitensi.

Inoltre, erano previste operazioni di influenza del Mossad e della CIA volte a fomentare rivolte popolari contro il regime di Teheran, che avrebbero portato al crollo del governo islamico e alla sua sostituzione.

L’amministrazione Trump sarebbe stata favorevole fin dall’inizio, nonostante le prime reazioni del direttore della CIA John Ratcliffe che avrebbe respinto le parti principali del piano di cambio di regime definendole “una farsa”.

Secondo la versione USA, Israele sarebbe comunque riuscita a convincere Trump, trascinandolo in una guerra che non è riuscita non solo a raggiungere i suoi obiettivi primari ma ha creato una nuova realtà economica globale: il controllo iraniano dello strategico Stretto di Hormuz.

Channel 13 ha recentemente rivelato nuovi dettagli sul piano, poi, abortito.

Il piano prevedeva attacchi israeliani contro le posizioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie lungo il confine tra Iran e Iraq, nel Kurdistan iraniano.

Gli attacchi erano stati concepiti per aprire la strada ai combattenti curdi verso l’Iran e permettere loro di avanzare nelle città curde del nord-ovest del Paese.

Il Mossad si aspettava che migliaia di giovani curdi si unissero ai combattenti, dando vita a un movimento di massa in grado di raggiungere Teheran. Una volta raggiunto questo obiettivo, si pensava che un movimento di protesta di massa con milioni di manifestanti avrebbe rovesciato il regime.

L’offensiva curda era uno degli elementi chiave del piano, che prevedeva anche l’ascesa al potere dell’ex presidente ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad.

Secondo il New York Times, Israele si sarebbe impegnato per diversi anni nel reclutamento e nel reinsediamento di Ahmadinejad, in una campagna che ha incluso un incontro con l’allora capo del Mossad, David Barnea, a margine di una conferenza accademica in Ungheria.

All’inizio della guerra, Israele e gli Stati Uniti hanno effettivamente condotto pesanti attacchi contro le forze di sicurezza iraniane nel nord-ovest del Paese, nel tentativo di agevolare l’avanzata dei curdi. Tuttavia, fughe di notizie ai media, pressioni da parte della Turchia e la diffidenza degli stessi curdi hanno indotto Washington ad abbandonare l’idea.

Dettagli precedentemente secretati emersi da inchieste giornalistiche. Nonostante Ratcliffe e l’intelligence militare israeliana (Aman) fossero profondamente scettici sulla riuscita del piano, l’operazione di armamento era stata effettivamente avviata: il Mossad aveva inviato ai gruppi curdi armi sequestrate dall’IDF nei mesi precedenti a Hamas e Hezbollah; la CIA avrebbe fornito addestramento e armi leggere ai volontari curdi per preparare l’offensiva terrestre.

Il piano d’invasione è stato bruscamente cancellato dal Presidente Donald Trump per via di una catena di eventi fatali.

Su tutti , il tradimento e il panico di Ahmadinejad: il 28 febbraio, un raid israeliano mirato a eliminare i suoi guardiani ha danneggiato la sua abitazione, ferendolo lievemente. Spaventato dall’escalation e deluso dalle dinamiche sul campo, Ahmadinejad ha deciso di abbandonare l’operazione ed è fuggito in clandestinità. Losiera dato per morto salvo essere visto ai funerali di Khamenei vivo e vegeto (e poi arrestato).

A questo si è aggiunta la diffusione di dettagli operativi da parte di alcuni funzionari della Casa Bianca vicini al Vicepresidente J.D. Vance che avrebbero intenzionalmente fatto trapelare i progetti ad Ankara. A questo punto, Recep Tayyip Erdoğan ha immediatamente chiamato Trump, minacciando un intervento militare della Turchia contro i curdi per impedire la nascita di un corridoio autonomo armato ai propri confini. Ma cena gli stessi curdi si sono dimostrati restii. Allertate dalle fughe di notizie, le autorità di Teheran hanno blindato i confini nord-occidentali e bombardato le basi curde in Iraq. Timorose di essere usate e poi abbandonate dagli Stati Uniti, come già avvenuto storicamente in Siria, diverse fazioni curde hanno scelto di non impiegare le armi ricevute oltre il confine iraniano, provocando il forte disappunto di Washington.

Di fronte allo stallo di Hormuz, l’Amministrazione Trump ha ribadito che l’obiettivo primario di Washington resta la denuclearizzazione dell’Iran e non il regime change.. Il nuovo capo del Mossad, Roman Gofman, insediatosi a giugno dopo le dimissioni di Barnea, ha coordinato recenti incontri a Washington con la CIA per ridefinire i piani di contingenza e le operazioni sotto copertura contro la Repubblica Islamica.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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