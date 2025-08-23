BAHREIN. Rivolte nelle carceri. Si teme l’estendersi delle proteste

Martedì 20 agosto 2025, l’edificio 17, riservato ai minori, 16-21 anni, del carcere barenita di Dry Dock, è stato teatro di violenti incidenti, a seguito di un’irruzione nell’edificio da parte di un gran numero di agenti della polizia antisommossa e del personale dei servizi segreti.

Durante l’operazione, le forze hanno fatto ricorso a un uso eccessivo della forza, tra cui granate stordenti e gas lacrimogeni, provocando un caos significativo all’interno dell’edificio, con un incendio documentato in una delle sue sezioni, riporta Middle East Observer.

Gli scontri hanno causato numerosi feriti tra prigionieri e detenuti, alcuni dei quali sono stati visitati presso la clinica del carcere, mentre due sono stati trasportati in ambulanza in un ospedale esterno, nel rigoroso segreto sulle loro condizioni di salute.

Gli incidenti hanno suscitato profonda preoccupazione tra le famiglie a seguito della cessazione delle notizie sui loro figli, in un momento in cui l’Autorità per gli Affari Sdei Prigionieri del Bahrein aveva ripetutamente segnalato un’esplosione delle condizioni all’interno dell’Edificio 17 e pubblicato rapporti che rivelavano i nomi dei funzionari implicati nella tortura di bambini e prigionieri minorenni.

Rapporti precedenti hanno documentato ripetute violazioni contro i prigionieri, tra cui:

– Calci e percosse su parti sensibili del corpo dei prigionieri

– Insulti settari e religiosi che colpiscono la loro dignità

– Molestie verbali e fisiche nei confronti di minori

– Incursioni improvvise nelle celle per umiliare e minacciare sistematicamente i prigionieri

– Confinamento giornaliero di 23 ore in celle con solo un’ora di luce solare, in condizioni descritte come tortura psicologica

– Privazione totale di programmi di istruzione e riabilitazione, nonostante la maggior parte dei detenuti siano studenti in età scolare

L’Autorità afferma che quanto accaduto il 20 agosto non è un episodio isolato, ma piuttosto una conseguenza naturale della politica di repressione sistematica all’interno delle carceri, dove gli istituti di detenzione si trasformano in ambienti fertili per violazioni organizzate che prendono di mira l’infanzia e la gioventù, in flagrante violazione delle leggi locali e internazionali, inclusa la legge del Bahrein n. (37) del 2012 sui minori.

L’Autorità afferma che quanto accaduto nell’Edificio 17 costituisce una vergogna per la giustizia e i diritti umani in Bahrein e conferma l’urgente necessità di ritenere responsabili coloro che sono coinvolti nella tortura e di porre fine alle continue violazioni contro Minorenni detenuti.

Dal pomeriggio del 22 agosto, poi, l’Edificio 12 della Prigione Centrale di Jaw è stato teatro di un sit-in di detenuti, che protestano contro la persistente ambiguità riguardo al destino dei giovani detenuti nell’Edificio 17, a seguito dei recenti episodi di sangue avvenuti al suo interno.

I detenuti chiedono:

– L’immediata divulgazione delle condizioni dei detenuti minorenni nell’Edificio 17.

– L’attuazione delle promesse del Ministero dell’Interno di rilasciare tutti i detenuti senza eccezioni.

Questa azione giunge in un momento di crescente tensione all’interno delle carceri e di preoccupazione per un’escalation ulteriore se la politica di occultamento e di indifferenza alle richieste dovesse continuare.

Maddalena Ingrao

