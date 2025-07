ISRAELHAMASWAR. Israele attacca Damasco. Esercito siriano avanza ad as Suwaida. Katz minaccia al-Sharaa. Gaza è distrutta

A seguito di una notizia falsa circolata online negli ultimi giorni, Mike Waltz, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, ha dichiarato oggi, durante l’audizione al Senato per la conferma della carica di rappresentante permanente alle Nazioni Unite, che la Germania ha già attivato il meccanismo di snapback contro l’Iran. In realtà, questo non è avvenuto, come ha affermato il ministro degli Esteri francese, dovrebbe avvenire entro la fine di agosto.

Un gruppo di senatori repubblicani chiede che il governo irlandese venga punito se approva una legge che vieta la vendita di prodotti, beni servizi a Israele. L’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee ha intenzione di presenziare al processo di Netanyahu per esprimere il suo sostegno. In precedenza aveva insinuato che i giudici di Netanyahu siano “giudici ingiusti”.

Il Segretario di Stato americano Rubio: Siamo preoccupati per gli attacchi israeliani in Siria. Channel 12, citando un funzionario statunitense: “L’Amministrazione Trump ha chiesto a Israele di interrompere i raid in Siria e di avviare un dialogo con il governo di Damasco per allentare le tensioni”.

Il Ministero degli Esteri saudita: “Il Regno condanna la continuazione dei palesi attacchi israeliani sul territorio siriano, l’ingerenza nei suoi affari interni e la destabilizzazione della sua sicurezza e stabilità in flagrante violazione del diritto internazionale, nonché la rottura dell’accordo concluso tra Siria e Israele nel 1974. Il Regno ribadisce il suo appello alla comunità internazionale a sostenere la fraterna Repubblica Araba Siriana e a sostenerla in questa fase, contrastando i continui attacchi e violazioni israeliane in Siria”. Condanne agli attacchi di Israele in Siria a Damasco sono arrivati dall’Iraq e dal Libano. Il Primo Ministro libanese Nawaf Salam: “Condanno e denuncio gli attacchi israeliani che hanno preso di mira Damasco, in quanto costituiscono una palese violazione della sovranità siriana e una violazione dei principi più basilari del diritto internazionale”. Condanne anche da Houthi, Hamas e Hezbollah.

Il Ministro degli Esteri svedese Maria Stenergaard, durante i colloqui con i Ministri degli Esteri dell’UE: “È imperdonabile che la situazione umanitaria a Gaza continui a deteriorarsi. Non escludiamo ulteriori misure per aumentare la pressione su Israele e vogliamo che la Commissione Europea presenti sempre proposte concrete che possiamo approvare”.

Presidente del Consiglio europeo: “Sono profondamente preoccupato per gli attacchi israeliani a Damasco. La sovranità e l’integrità territoriale della Siria devono essere rispettate”.

Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha partecipato il 15 luglio a un incontro a porte chiuse a Bruxelles con il Ministro degli Esteri siriano e il Ministro degli Esteri libanese, due che finora hanno evitato tali incontri insieme a Israele Ministro degli Affari Esteri. L’iniziatore dell’incontro è stato l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja Kallas. Il forum ha toccato la possibilità di cooperazione in materia di sicurezza tra i Paesi europei e i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, nonché le questioni più delicate come l’Iran e Gaza. Al dibattito hanno partecipato anche i Ministri degli Esteri di Giordania, Marocco, Autorità Nazionale Palestinese e altri. Fonti informate a conoscenza dello svolgimento del dibattito lo descrivono come “calmo”, nonostante le questioni delicate.

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che il governo siriano subirà “colpi dolorosi”, promettendo al contempo di proteggere i membri della comunità drusa in Siria. “I segnali a Damasco sono finiti, ora è il momento dei colpi dolorosi”, ha dichiarato Katz. Ha aggiunto: “Le IDF continueranno a operare attivamente ad al-Suwayda per distruggere le forze che hanno attaccato i drusi fino al loro completo ritiro”. “Fratelli drusi in Israele, potete contare sulle IDF per proteggere i vostri fratelli in Siria. Il Primo Ministro Netanyahu e io, in qualità di Ministro della Difesa, abbiamo preso un impegno e lo manterremo”, ha concluso Katz.

Il ministro della Difesa israeliano volerà a Washington stasera per una visita programmata, nel contesto dell’escalation in Siria. Il suo ufficio: “Durante la sua visita, il ministro della Difesa discuterà con la sua controparte una serie di questioni di sicurezza e politiche, in particolare l’Iran e altre minacce regionali, nonché gli appalti e altre forme di cooperazione strategica”.

Secondo il quotidiano Haaretz, basandosi sull’analisi di immagini satellitari e su esperti: “L’entità della distruzione nella Striscia di Gaza è maggiore di quanto si pensasse in precedenza e almeno il 70% degli edifici è diventato inabitabile. L’89% degli edifici a Rafah e l’84% nella Striscia di Gaza settentrionale sono stati distrutti. Il 78% degli edifici a Gaza City è stato completamente o parzialmente distrutto. Gli edifici a Gaza vengono distrutti da appaltatori israeliani sotto la supervisione dell’esercito. Gli appaltatori israeliani ricevono circa 5.000 shekel per ogni edificio distrutto. Gli appaltatori israeliani stanno spingendo per espandere le aree di distruzione”.

Nella sua seconda apparizione pubblica dalla fine della guerra con Israele, l’Ayatollah Khamenei minaccia: “Siamo pronti a rispondere a un secondo attacco militare contro di noi, questa volta colpiremo i nostri nemici più duramente che durante la guerra”.

In Libano, il nuovo governatore della Banca Centrale libanese ha emesso un divieto nei confronti di Qard al-Hassan di Hezbollah e ha minacciato qualsiasi istituto finanziario libanese di collaborare con loro.

Il Fondo Umanitario per la Striscia di Gaza (GHF) riferisce che 20 persone sono state uccise il 16 mattina mattina in un centro di distribuzione nella Striscia di Gaza meridionale: 19 di loro sono state calpestate e una è stata accoltellata. Secondo il fondo, tra i cittadini di Gaza in attesa della distribuzione degli aiuti c’erano degli “agitatori” che stavano deliberatamente fomentando disordini. Si sospetta che fossero membri di Hamas.

Il GHF aggiunge inoltre che, per la prima volta da quando i centri di distribuzione hanno iniziato a funzionare, diversi uomini armati sono stati trovati tra la folla. Uno di loro è stato arrestato e uno degli uomini armati ha minacciato un dipendente americano con un’arma da fuoco.

Il Fondo Umanitario sottolinea che questo insolito incidente, avvenuto questa mattina, si verifica dopo che negli ultimi giorni sono state diffuse false notizie sugli orari di apertura dei centri di distribuzione, che hanno causato assembramenti presso i centri già chiusi e scatenato disordini. Il Fondo ha esortato i cittadini di Gaza in cerca di aiuti ad affidarsi esclusivamente agli annunci ufficiali pubblicati sui social media.

Ed ora uno sguardo gli scenari militari. Il Comune di Eilat decide di interrompere completamente le operazioni al porto della città a causa dei ripetuti attacchi provenienti dallo Yemen.

Israele intervenire in favore dei Drusi in Siria. Nei giorni scorsi si erano registrati scontri tra tribù sunnitI e e drusi. Poi è intervenuto anche il governo siriano intenzionato a cacciare i drusi da As Suwaida e riprendere il possesso del territorio a sud del paese. Ricordiamo che grazie alla sua estensione territoriale maggiore rispetto al Libano, la Siria ha la più alta densità di popolazione drusa, con oltre 600.000 persone. La maggior parte di loro arrivò dal Libano nel XVIII secolo e si insediò a Sweida, nella regione di Jabal al-Druze (Monti Drusi). Una rivolta drusa portò al rovesciamento del governo del presidente Adib Shishakli nel 1954. Inoltre, il figlio del sultano al-Atrash, Mansour al-Atrash, divenne uno dei membri fondatori del Partito Ba’ath siriano. Fu per un breve periodo Presidente del Parlamento nel 1965, prima di essere arrestato nel 1966. Rinforzi dell’esercito siriano sono stati inviati da Idlib ad As-Suwayda.

Le autorità siriane hanno notificato in anticipo a Israele l’invio di carri armati ad As-Suwayda. Ciononostante, Israele ha bombardato i siriani. La leadership siriana sotto Ahmed al-Sharaa ha cercato di convincere Israele che le sue truppe non gli avrebbero fatto del male. Nonostante i bombardamenti in corso, la Siria si rifiuta di rispondere.

Le truppe israeliane hanno aperto i confini ai drusi provenienti dalla Siria meridionale in maniera tale da far entrare i drusi israeliani in Siria per farli combattere con i drusi siriani. I drusi siriani hanno chiesto aiuto a Israele e hanno anche minacciato di portare via dalle forze armate israeliane i militari drusi.

Ci sono state segnalazioni di un aumento degli attacchi aerei contro colonne di artiglieria e rifornimento nell’area di Daraa ed Es-Suwayda. Almeno un Grad MLRS distrutto. Inoltre i Nastri Rossi, un commando d’élite del gruppo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), equipaggiato con dispositivi per la visione notturna e armi speciali, famoso per le sue operazioni notturne di grande successo e letali durante la guerra civile siriana, è entrato in battaglia ad As-Suwayda, mentre continuano gli scontri nella Siria sud-occidentale tra l’esercito siriano e le milizie, la maggior parte delle quali druse. Le Forze di Difesa Israeliane continuano a colpire le forze del regime siriano a Suwayda.

L’esercito israeliano afferma di aver colpito l’ingresso del quartier generale dell’esercito siriano a Damasco. Il leader druso Lays al-Balous, che sostiene l’esercito siriano: “La nostra posizione su Israele è chiara e non abbiamo bisogno della protezione di nessuno. Invitiamo tutti i siriani a resistere a questo attacco e ad adempiere al loro dovere nazionale di proteggere i siriani innocenti ad As-Suwayda. Ci opponiamo ai progetti stranieri e alla divisione della Siria.”

Almeno due attacchi israeliani segnalati contro le forze di sicurezza siriane nell’area di As-Suwayda. Il generale di brigata Muammer Ibrahim, comandante del 40° reggimento di artiglieria dell’esercito siriano, è stato ucciso in un attacco aereo israeliano su Daraa. Ci sono notizie secondo cui Israele starebbe radunando gruppi armati per invadere la Siria.

I gruppi di miliziani si ritirano da Suwayda verso Kanawat e Kafr mentre l’esercito siriano avanza rapidamente. Alle 15:00 del 156 luglio bandiera israeliana issata ad As-Suwayda, in Siria.

L’Aeronautica Militare israeliana colpisce il palazzo presidenziale a Damasco. L’IDF afferma: “Ci stiamo preparando a diversi giorni di combattimenti con l’esercito siriano”. L’Aeronautica Militare israeliana inizia attacchi aerei sul distretto di Al-Kiswah, alla periferia di Damasco

Dai notiziari siriani: furtivo raid israeliano sulla Residenza del governatore di Daraa. Nonostante i continui attacchi dell’Aeronautica Militare israeliana, le forze militari e di sicurezza dei Ministeri della Difesa e degli Interni siriani continuano ad avanzare contro le milizie, la maggior parte delle quali sono druse. Le forze governative attualmente controllano gran parte del distretto settentrionale e centrale di As-Suwayda, nella Siria meridionale.

Sarebbero almeno 200 soldati dell’esercito siriano uccisi negli scontri del 16 luglio. I carri armati dell’esercito di Israele si muovono intorno al villaggio di Taranja, nella campagna settentrionale di Quneitra, in Siria. Secondo altre fonti, la Turchia sarebbe a conoscenza dei bombardamenti israeliani e avrebbe impedito l’attraversamento dei voli civili.

Ministero della Salute siriano: “9 feriti nel bilancio iniziale dell’attacco aereo dell’occupazione sionista al centro di Damasco”. Le moschee in Siria chiedono una mobilitazione generale e la dichiarazione di jihad.

L’esercito israeliano ha attaccato il 15 luglio diversi campi di addestramento di Hezbollah nella zona di Beqaa e Baalbek. 13 persone sono state uccise, tra cui fino a 7 lavoratori siriani. 7 siriani uccisi a Wadi Fara, tra cui una famiglia di 5 persone; 3 libanesi uccisi a Wadi Fara; 2 uccisi a Shmestar. 8 feriti nei raid degli altri attacchi

Il 16 luglio un drone israeliano, alimentato da batterie a basso consumo (o energia solare), appare per la prima volta nei cieli di alcune città della regione di Nabatieh

L’attività operativa delle IDF continua nella Striscia di Gaza. Seguendo le indicazioni delle IDF e dell’intelligence dell’ISA, le truppe delle IDF continuano la loro attività operativa contro le cellule di Hamas nella Striscia di Gaza.

Nella Striscia di Gaza settentrionale, durante l’attività operativa, Hamas hanno lanciato un missile anticarro contro un carro armato; non sono stati segnalati feriti tra le IDF. Nel giro di pochi minuti, le truppe hanno colpito ed eliminato i combattenti.

Inoltre, le truppe delle IDF hanno smantellato il sito da cui venivano lanciati razzi verso le comunità vicine alla Striscia di Gaza lunedì, e hanno anche eliminato uomini di Hamas che operavano per collocare esplosivi nell’area.

Nel corso della giornata, le IDF hanno colpito oltre 120 obiettivi di Hamas in tutta la Striscia di Gaza, tra cui cellule di Hamas, strutture militari, depositi di armi, infrastrutture sotterranee e ulteriori siti infrastrutturali di Hamas.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

