ARGENTINA. Il litio sarà strategico per la ripresa di Buenos Aires 

I produttori argentini di litio hanno espresso ottimismo per il 2026, dopo che il mercato globale del minerale ha mostrato forti segnali di ripresa, con importanti istituzioni finanziarie e organismi di settore che prevedono un significativo rimbalzo dei prezzi e un massiccio aumento della produzione nei prossimi due anni.

Secondo un recente rapporto di JP Morgan, si prevede che i prezzi del litio aumenteranno notevolmente a causa dell’accelerazione dell’Intelligenza Artificiale, dell’elettrificazione dei veicoli a livello globale e delle esigenze di sicurezza energetica. Con un prezzo attuale di circa 13.550 dollari USA a tonnellata, gli operatori prevedono un aumento del 43% a 17.500 dollari USA a tonnellata nel 2026 e del 66% a 22.000 dollari USA a tonnellata nel 2027, riporta MercoPress.

La Camera delle Imprese Minerarie Argentina (CAEM) riferisce che l’Argentina è pronta a diventare un fornitore globale dominante, con l’obiettivo di produrre 131.000 tonnellate di litio entro il 2025, con un aumento del 75% rispetto al 2024, quadruplicando la media storica del periodo 2015-2022.

Inoltre, si prevede che le esportazioni raggiungeranno quasi 1 miliardo di dollari nel 2025, con un aumento del 44% su base annua.

L’impennata è alimentata dall’entrata in funzione di nuovi impianti (Centenario Ratones, Sal de Oro e Mariana) e dall’espansione di progetti esistenti a Catamarca, Salta e Jujuy.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha previsto un possibile deficit di litio del 60% entro il 2035. Inoltre, si prevede che la domanda globale sarà cinque volte superiore entro il 2040 rispetto ai livelli attuali.

I progetti minerari impiegano in genere oltre 16 anni per passare dalla scoperta alla produzione, il che rende l’attuale capacità operativa dell’Argentina altamente strategica.

Nell’ultimo decennio, le società minerarie hanno investito oltre 7,6 miliardi di dollari in Argentina, realizzando sette impianti di produzione e creando oltre 5.000 posti di lavoro diretti nella regione nord-occidentale.

Le proiezioni suggeriscono che la capacità totale dell’Argentina potrebbe raggiungere le 428.000 tonnellate entro il 2033, consolidando il ruolo del Paese al fianco di Cile e Bolivia, che insieme costituiscono il cosiddetto “Triangolo del Litio”.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/