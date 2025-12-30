VENEZUELA. Tren de Aragua fa causa a Trump

Gli uomini che facevano parte del gruppo di migranti venezuelani che il governo degli Stati Uniti ha trasferito all’inizio di quest’anno in una prigione di El Salvador hanno chiesto giustizia venerdì scorso, pochi giorni dopo che un giudice federale di Washington ha stabilito che l’amministrazione Trump deve garantire loro un giusto processo legale.

Gli uomini hanno dichiarato ai giornalisti nella capitale venezuelana di sperare che le organizzazioni legali possano far valere le loro rivendicazioni in tribunale. La loro conferenza stampa è stata organizzata dal governo venezuelano, che in precedenza aveva dichiarato di aver mantenuto i servizi legali per gli immigrati, riporta AP.

Lunedì, un giudice federale ha ordinato al governo degli Stati Uniti di garantire un giusto processo legale ai 252 uomini venezuelani, concedendo loro udienze in tribunale o rimpatriandoli negli Stati Uniti. La sentenza apre la strada agli uomini per contestare l’accusa dell’amministrazione Trump secondo cui sarebbero membri della gang Tren de Aragua e soggetti a espulsione ai sensi di una legge di guerra del XVIII secolo.

Gli uomini hanno ripetutamente affermato di essere stati torturati fisicamente e psicologicamente durante la loro permanenza nella famigerata prigione salvadoregna.

“Oggi siamo qui per chiedere giustizia al mondo per le violazioni dei diritti umani commesse contro ognuno di noi e per chiedere aiuto alle organizzazioni internazionali affinché ci assistano nella nostra difesa, affinché i nostri diritti umani siano rispettati e non vengano più violati”, ha detto Andry Blanco ai giornalisti a Caracas, dove circa due dozzine di migranti si sono radunati venerdì.

Alcuni degli uomini hanno raccontato le difficoltà quotidiane che ora affrontano – tra cui la paura di lasciare la propria casa o di incontrare le forze dell’ordine – a causa di quelli che hanno definito brutali abusi subiti in prigione. Gli uomini non hanno specificato come dovrebbe essere la giustizia nel loro caso, ma non tutti sono interessati a tornare negli Stati Uniti.

Gli uomini sono stati trasferiti in aereo a El Salvador a marzo. Sono stati rimandati nel loro Paese d’origine a luglio nell’ambito di uno scambio di prigionieri tra l’amministrazione Trump e il governo del presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Camilla Fabri, viceministro venezuelano degli affari esteri per le comunicazioni internazionali, ha affermato che il governo di Maduro sta collaborando con un’associazione di avvocati negli Stati Uniti e “con tutte le organizzazioni per i diritti umani per preparare una causa importante contro Trump e il governo degli Stati Uniti, in modo che riconoscano veramente tutti i crimini commessi contro” quegli uomini.

Lucia Giannini

