SANZIONI. L’UE azzera l’import di gas russo dal 2027 

Il Parlamento europeo (PE) ha inasprito le proposte di regolamentazione esistenti per eliminare gradualmente il gasdotto e il GNL russi. Inoltre, la Commissione europea (CE) intende introdurre un divieto sulle importazioni di petrolio dalla Russia a partire dal 2027.

In caso di violazione degli accordi da parte degli Stati membri, si applicheranno “sanzioni massime armonizzate”. Le nuove normative mirano a proteggere la sicurezza energetica dell’UE ” dall’uso delle forniture di gas da parte della Federazione Russa come arma “, riporta il polacco Defence24

Il regolamento, che entrerà in vigore all’inizio del 2026, introduce il divieto di commercializzazione del GNL russo sul mercato spot. Il 30 settembre 2027 entrerà in vigore il divieto di importazione di gas naturale dalla Russia tramite gasdotto.

Ciò consentirà di rispettare i contratti per l’intero ciclo operativo, compreso il periodo cruciale di riempimento degli stoccaggi nell’estate del 2027, garantendo così la sicurezza energetica per l’inverno 2027/2028.

L’attuale piano per la graduale eliminazione delle importazioni di gas russo presuppone che tutti i contratti conclusi dopo il 17 giugno 2025 o modificati per aumentarne il volume non saranno considerati “esistenti” . La fine del periodo di transizione per i contratti GNL a breve termine è stata fissata al 25 aprile 2026.

La data non è stata scelta a caso: coincide con la fine della stagione di riscaldamento in Europa e gli operatori dei terminali di rigassificazione avranno diversi mesi per riorientare i loro portafogli ordini dopo l’inverno 2025/2026.

La fine del periodo di transizione per i contratti di fornitura di GNL a lungo termine è stata fissata al 1° gennaio 2027 , in linea con le disposizioni del 19° pacchetto di sanzioni.

A loro volta, i contratti a breve termine per l’importazione di gas trasportato tramite gasdotti sono soggetti a un periodo di transizione fino al 17 giugno 2026. La differenza di fuso orario consentirà ai gestori dei sistemi di trasmissione dell’Europa centrale di assicurarsi spedizioni alternative prima della stagione estiva.

Ogni Stato membro sarà tenuto a presentare un piano di diversificazione che individui misure, traguardi e potenziali ostacoli. I piani dovranno essere presentati alla Commissione Europea entro il 1° marzo 2026.

Le attuali normative stabiliscono le sanzioni che gli Stati membri imporranno agli operatori in caso di violazione delle norme sulle importazioni di gas russo.

La pena massima per le persone giuridiche dovrebbe essere almeno:

3,5% del fatturato globale totale dell’azienda per l’esercizio finanziario precedente

40 milioni di euro

300% del fatturato stimato delle transazioni, calcolato sulla base della quantità di gas naturale oggetto della transazione e dei prezzi contrattuali del giorno prima sul mercato TTF

Per le persone fisiche, la sanzione non può essere inferiore a 2,5 milioni di euro . Come sottolineato, le sanzioni pecuniarie devono essere ” efficaci, proporzionate e dissuasive“.

Sono state proposte anche condizioni più severe in base alle quali il divieto di importazione potrebbe essere temporaneamente sospeso in situazioni di emergenza.

Per eliminare le scappatoie legali e ridurre il rischio di elusione, gli operatori dovranno fornire alle autorità doganali prove più affidabili e dettagliate che confermino il paese di origine del gas prima che venga importato o immagazzinato, la sospensione non può durare più di quattro settimane e durante questo periodo sono consentiti solo contratti a breve termine.

I paesi senza sbocco sul mare, tra cui Ungheria e Slovacchia, potranno continuare a importare fino al 30 settembre 2027, sulla base di contratti a breve termine.

Ciò significa che Budapest e Bratislava saranno di fatto costrette a ricostruire le loro catene di approvvigionamento entro i prossimi due anni e non potranno più rinviare politicamente la loro decisione.

Per quanto riguarda l’import di petrolio russo, la Commissione europea si è impegnata in questo settore all’inizio del prossimo anno, in modo che un divieto effettivo possa entrare in vigore entro la fine del 2027.

Gli Stati membri devono presentare i loro piani di diversificazione alla Commissione Europea entro il 1° marzo 2026. È stato aggiunto che la CE dovrebbe continuare ad affrontare la questione dell’elusione delle sanzioni UE sul petrolio greggio attraverso l’uso della cosiddetta flotta ombra.

Il nuovo regolamento è stato adottato con 500 voti favorevoli, 120 contrari e 32 astensioni.

Anna Lotti

