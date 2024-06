ARABIA SAUDITA. Vision 2030 è già realizzata per metà

Il ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita, Khalid Al Falih, ha annunciato a Londra che il piano di sviluppo del regno è in fase di attuazione ed è in anticipo rispetto al previsto: ”Siamo più che a metà dell’attuazione della Vision 2030 e sono lieto di annunciare che siamo in anticipo rispetto al programma su tutti gli aspetti dell’attuazione”, ha dichiarato al vertice sulle infrastrutture sostenibili tra Regno Unito e Arabia Saudita.

Vision 2030, riporta The National, il piano dell’Arabia Saudita per trasformare il Paese da una forte dipendenza dalle entrate del petrolio e del gas a un’economia tecnologicamente avanzata alimentata da energie rinnovabili attraverso una serie di giga-progetti da trilioni di dollari.

I leader sauditi, incluso il ministro delle Finanze Mohammed Al Jadaan, hanno recentemente lasciato intendere che alcune parti del piano sono state ridimensionate.

Ciononostante, l’atmosfera al vertice, convocato dalla City of London Corporation e dal Joint Business Council saudita-britannico, era decisamente ottimista ed è servita come un’ulteriore opportunità per espandere le relazioni commerciali tra i regni.

Al Falih ha dichiarato alla conferenza che Vision 2030 è stato un vantaggio per l’economia saudita, poiché il Paese lo utilizza come percorso per costruire un futuro oltre il petrolio e il gas: “Il nostro PIL è cresciuto di circa il 70% da quando abbiamo lanciato Vision 2030. Siamo passati dal numero 20 nella classifica dei paesi del G20 al numero 16 (…) Siamo la seconda economia in più rapida crescita all’interno del G20, con una crescita del PIL annualizzata vicina al 7% dal lancio di Vision 2030”.

Sottolineando che il regno è aperto agli affari, Al Falih ha aggiunto che gli investimenti diretti esteri secondo alcune misure sono quadruplicati negli ultimi sette anni e il numero di licenze straniere concesse è aumentato di un fattore 10. Usando il settore del turismo per illustrare quanti progressi ha fatto l’Arabia Saudita verso i suoi obiettivi Vision 2030, Al Falih ha affermato che l’obiettivo originale di attirare 100 milioni di visitatori entro il 2030 è stato raggiunto l’anno scorso e “l’obiettivo è passato a 150 milioni di visitatori”.

Uno dei mega progetti è Neom nel nord-ovest dell’Arabia Saudita. Neom è stata scelta come la “terra del futuro”, un progetto da 500 miliardi di dollari per costruire 10 città dotate di tecnologie di urbanizzazione ultramoderne, un’economia fiorente e sostenibile con un elemento di conservazione che denota che “la natura viene prima di tutto”.

Uno dei progetti più ambiziosi e di alto profilo è The Line, una città “cognitiva” che si estende per 274 km attraverso la regione di Neom, senza automobili e senza emissioni, perché funzionerà al 100% con energia rinnovabile.

Sebbene alcuni dei piani per i progetti di Neom come The Line siano stati ridimensionati negli ultimi tempi, l’entusiasmo per loro tra i delegati del vertice non è diminuito.

Il messaggio generale rivolto ai dirigenti e agli imprenditori delle aziende britanniche presenti al vertice riguardo al fare affari in Arabia Saudita è stato ampiamente riassunto dal principe Khalid bin Bandar Al Saud, ambasciatore saudita nel Regno Unito: “Tutto è lì per offrire un’opportunità (…) Tutto ciò che manca è che arrivino più persone, e penso che non ci vorrà molto perché chiunque vada in Arabia Saudita trovi un’opportunità e se non riescono a trovarla, probabilmente stanno facendo la cosa sbagliata”.

Luigi Medici

