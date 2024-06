ARABIA SAUDITA. Vision 2030 sempre più concreto

L’agenzia internazionale di rating del credito Moody’s ha migliorato il rating del credito dell’Arabia Saudita – KSA ad A1. Inoltre, Moody’s prevede che i grandi progetti di diversificazione economica in Arabia Saudita proseguiranno e questo sosterrà la crescita del PIL.

Moody’s ha osservato che le prospettive positive riflettono riforme e investimenti in vari settori non petroliferi che, nel tempo, porteranno a una significativa riduzione della dipendenza economica e fiscale del regno dagli idrocarburi.

Tra questi va annoverato anche il settore della moda: “L’industria della moda dell’Arabia Saudita continua a crescere rapidamente”. Secondo l’ultimo rapporto della Direzione generale delle piccole e medie imprese dell’Arabia Saudita, la crescita cumulativa dell’industria della moda nel Paese tra il 2021 e il 2025 sarà del 48%. Nel 2022, la quota dell’industria della moda nel PIL del paese è stata dell’1,4% e il valore totale di questo settore economico ha raggiunto i 24,6 miliardi di dollari nello stesso anno.

Un settore che è invece solo agli inizi ma ugualmente importante è quello spaziale. L’Arabia Saudita sulla scia dea guerra spaziale tra Stati Uniti – Russia e Cina sta sviluppando il suo settore spaziale. Il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita ha lanciato una nuova società che stimolerà la crescita del settore spaziale e satellitare del regno sviluppando le capacità locali.

In una nota stampa di legge: “La fondazione di Neo Space Group segna un’importante pietra miliare nello sviluppo del settore spaziale e satellitare dell’Arabia Saudita e dimostra la sua ambizione di diventare un attore commerciale leader nel settore satellitare globale”.

Si prevede che la società contribuirà allo sviluppo e all’implementazione delle ultime tecnologie nel settore spaziale, nonché in una serie di altri settori strategici. Nel frattempo, lo sviluppo del settore aerospaziale è in linea con la più ampia strategia dell’Arabia Saudita volta a sbloccare il potenziale dei settori promettenti e sostenere la diversificazione economica come parte della Vision 2030.

Lucia Giannini

