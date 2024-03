GIAPPONE. L’India vuole più investimenti da Tokyo

Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha invitato le aziende giapponesi ad aumentare i loro investimenti nel paese, affermando che le società statunitensi ed europee sono molto più avanti nell’attrarre la nazione più popolosa del mondo.

Intervenendo ad una conferenza internazionale a Tokyo, il Ministro Jaishankar ha indicato la rapida crescita dell’India come un punto chiave: “Se oggi avessimo un’economia da tremila miliardi e mezzo di dollari che crescesse al 7%, immagineresti logicamente che ci sarebbero molte più delegazioni imprenditoriali che verranno effettivamente ad esplorare. Ci sono, ma non ne vedo molti dal Giappone”, ha detto Jaishankar alla tavola rotonda Raisina, organizzata dalla Banca giapponese per la cooperazione internazionale, dal think tank indiano Observer Research Foundation e altri, riporta Nikkei.

Il governo indiano ha alzato le previsioni di crescita del Pil per l’anno che termina questo mese al 7,6%, da una proiezione di gennaio del 7,3%.

Alcune aziende giapponesi si sono stabilite in India. Suzuki Motor opera lì da oltre 40 anni e controlla la quota maggiore del mercato automobilistico del paese. Gli investimenti diretti del Giappone in India sono stati di 641 miliardi di yen nel 2022.

Ma Jaishankar ha affermato che il livello di interesse da parte delle imprese giapponesi è inferiore a quello dell’Europa e degli Stati Uniti, che si stanno impegnando con l’India in modo più intenso e coerente.

Il rapporto governativo tra India e Giappone è in crescita, ma “non vediamo abbastanza simili B2B”, ha detto Jaishankar, notando una carenza di studenti indiani che studiano in Giappone.

L’India ha superato la Cina come nazione più popolosa del mondo e sta investendo in infrastrutture per tenere il passo: ”Penso che sia importante che il Giappone oggi apprezzi il ritmo del cambiamento in India”, ha detto Jaishankar. “Questo è un paese che oggi costruisce 28 chilometri di autostrade ogni giorno, che crea otto nuovi aeroporti ogni anno, che installa da una a due e mezza metropolitane ogni anno.”

Il primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha sottolineato il “ruolo centrale” dell’India nel Sud del mondo: ”La crescita dei paesi in quello che viene chiamato il Sud del mondo è stata davvero notevole, e l’India, che svolge un ruolo centrale, sta attirando l’attenzione da molte parti”, ha detto Kishida in un videomessaggio alla conferenza. “L’anno scorso, in qualità di presidenti del G7 e del G20, il Giappone e l’India hanno lavorato a stretto contatto per affrontare le sfide globali.”

Riguardo al Quad, un gruppo di sicurezza formato da Stati Uniti, Giappone, Australia e India, Kishida ha detto: “Speriamo di fare il passo successivo nella nostra relazione di cooperazione”.

Maddalena Ingrao

