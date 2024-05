ARABIA SAUDITA. Sauditi nello Spazio

Il Fondo di investimento pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita ha annunciato la creazione di Neo Space Group (NSG).

La nuova entità cercherà di sviluppare le capacità spaziali e satellitari del regno sviluppando competenze locali e rafforzando la posizione del paese all’interno della crescente economia spaziale globale. NSG mira a sviluppare e migliorare le operazioni spaziali commerciali in Arabia Saudita fornendo tecnologia satellitare e spaziale, riporta BneIntelliNews.

Società interamente controllata da PIF, NSG investirà in risorse e capacità locali e internazionali e promettenti opportunità di capitale di rischio per catalizzare il progresso e la localizzazione delle competenze specifiche del settore.

NSG lavorerà su quattro segmenti di business dedicati: comunicazioni satellitari, osservazione della Terra e telerilevamento, navigazione satellitare e Internet delle cose, nonché un fondo di venture capital focalizzato sui satelliti e sullo spazio.

“La creazione di NSG segna un’importante pietra miliare nello sviluppo del crescente settore satellitare e spaziale in Arabia Saudita e nell’ambizione di diventare un attore commerciale leader nel settore satellitare globale”, ha affermato Omar Al-Madhi, co-responsabile di MENA Direct Investimenti al PIF.

Ha aggiunto che rappresenta il primo investimento del PIF focalizzato sull’industria spaziale, “sbloccando nuove opportunità” per l’economia saudita e il settore privato mentre “guida l’espansione economica” in diversi settori strategici correlati.

L’Arabia Saudita non dispone attualmente di un proprio spazioporto dedicato, ma il Paese ha piani ambiziosi e diverse iniziative in atto per far avanzare le proprie capacità spaziali.

L’Agenzia spaziale saudita, fondata nel 2018, ha diversi piani come parte della più ampia spinta spaziale. All’inizio del 2023, l’Arabia Saudita ha dichiarato che stava collaborando con partner internazionali, tra cui VisionCosmos, dopo aver partecipato con successo a un lancio dallo spazioporto della Nuova Scozia in Canada.

Una delle sfide che l’Arabia Saudita deve affrontare nella creazione di una struttura di lancio spaziale è la sua posizione geografica, in particolare la latitudine, che complica le missioni che richiedono orbite equatoriali. L’Arabia Saudita sta esplorando soluzioni alternative per affrontare queste sfide, come le piattaforme di lancio in mare. Riyadh ha anche firmato gli Accordi Artemis, rafforzando il suo impegno per l’esplorazione spaziale sostenibile e la cooperazione internazionale.

Maddalena Ingroia

