UKRAINERUSSIAWAR. L’oro di Minsk sono le armi vendute a Mosca

Lo scorso 24 maggio, il primo Ministro bielorusso Roman Golovchenko ha ammesso in diretta TV che la Bielorussia sta vendendo armi alla Russia e che le aziende russe e bielorusse stanno lavorando a stretto contatto per aggirare le sanzioni occidentali. Oltre alle scorte militari rimaste dall’epoca sovietica, la Bielorussia dispone di una notevole industria militare. Sebbene sia apprezzata soprattutto per la produzione di ottiche, il complesso militare-industriale bielorusso produce anche armi e veicoli.

Secondo Golovchenko, la domanda di armi bielorusse è aumentata sia a livello nazionale che all’estero dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, riporta BneIntellinews. Golovchenko ha anche ammesso che il complesso militare-industriale bielorusso ha subito «restrizioni su larga scala sulle importazioni» a causa delle sanzioni occidentali. Tuttavia, sebbene le industrie della difesa bielorusse utilizzino molti componenti occidentali, Golovchenko ha affermato che non era il primo anno di sanzioni.

Ciò indica che la Bielorussia è stata in grado di allontanarsi in qualche modo dai prodotti occidentali attraverso la sostituzione delle importazioni da quando è stata sottoposta alle sanzioni. Oggi, Golovchenko ha dichiarato che le aziende bielorusse del settore della difesa sono impegnate nella sostituzione delle importazioni insieme a quelle russe sottoposte a sanzioni. Golovchenko ha definito questo un «periodo dinamico per la Difesa bielorussa».

Che i complessi militari-industriali bielorussi e russi lavorino insieme e che le esportazioni militari della Bielorussia si concentrino principalmente sulla Russia non è un segreto. Le industrie della difesa di entrambi i Paesi hanno probabilmente sofferto molto per le restrizioni alle importazioni dovute alle sanzioni da quando la Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, insieme potrebbero essere in grado di superare i problemi legati alle restrizioni alle importazioni.

L’invasione russa dell’Ucraina è stata una vetrina per le attrezzature militari, la strategia e le tattiche russe, negativa o positiva che sia. Analizzando come le attrezzature militari russe si sono comportate rispetto a quelle di un’ampia gamma di Paesi occidentali e probabilmente esaminando le armi occidentali catturate, i progetti di ricerca e sviluppo per la difesa della Bielorussia e della Russia potrebbero sviluppare nuove attrezzature più efficaci.

Antonio Albanese