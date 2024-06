CAUCASO. La Russia è ancora il primo mercato

Nel periodo 2024-2025 la crescita nel Caucaso e nell’Asia centrale continuerà ad attingere all’espansione del commercio con la Russia che colma le lacune del mercato lasciate dalle sanzioni occidentali e da altre restrizioni.

“Esistono diversi canali attraverso i quali le sanzioni e altre restrizioni imposte alla Russia hanno aumentato i flussi commerciali tra la Russia e la regione Caucaso Centro Asia e le importazioni dall’UE alla regione Caucaso Centro Asia”, secondo una ricerca di Oxford Economics, ripreso da BneIntellinews.

Due paesi, Kazakistan e Azerbaigian, hanno incrementato in modo significativo le loro esportazioni verso il blocco europeo sostituendo parte delle importazioni di idrocarburi dell’UE dalla Russia, sottolinea l’analisi.

Il rapporto riassume che, sebbene non tutte le esportazioni di beni verso la Russia siano state vietate a causa delle restrizioni occidentali applicate dall’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, le sanzioni imposte sulle esportazioni di servizi hanno reso l’esportazione di beni direttamente in Russia più costosa e spesso poco pratica. Le esportazioni in queste aree hanno quindi beneficiato dell’intermediazione commerciale e del riempimento di nuove nicchie.

L’invasione ha provocato un forte calo delle esportazioni da Stati Uniti, UE, Regno Unito, Giappone e altri paesi che hanno aderito alle sanzioni contro la Russia. Ma i paesi dell’ex Unione Sovietica non hanno aderito alle sanzioni e hanno registrato una forte espansione del volume in dollari delle esportazioni di beni verso la Russia nel 2022. Nel caso dell’Armenia, le spedizioni sono triplicate, mentre in Uzbekistan sono aumentate del 52% a/a e in Kazakistan del 30%, afferma la ricerca.

Nella maggior parte dei paesi che hanno registrato guadagni, i valori delle esportazioni di beni hanno continuato ad espandersi di anno in anno nel 2023 nonostante la base molto elevata. In particolare, il valore in dollari delle importazioni di beni dell’Armenia provenienti da cinque grandi economie dell’UE (Germania, Francia, Italia, Polonia e Paesi Bassi) è aumentato del 55% nel 2022 e del 35% nel 2023. dall’UE, nel frattempo, sono aumentati del 35% nel 2022 e del 37% nel 2023, con la Georgia che ha registrato guadagni di portata simile.

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha scoperto che i paesi dell’area hanno utilizzato l’uscita dei marchi occidentali dal mercato russo come un’opportunità per far crescere i propri settori manifatturieri, come nel Kirghizistan, “il cui settore tessile è cresciuto del 42% nel 2022, con le esportazioni tessili che rappresentano il 45% delle esportazioni totali verso la Russia”.

Un’altra considerazione sollevata dal briefing è che, in una certa misura, la vivacità delle importazioni russe nel Caucaso potrebbe essere imputata al boom della domanda interna stimolata dall’immigrazione russa.

In una nota finale, Oxford Economics afferma nel briefing: “Vediamo un potenziale per una rapida crescita del commercio e degli investimenti nella regione nei prossimi anni se Armenia e Azerbaigian riusciranno a firmare un trattato di pace dopo la fine del conflitto del Nagorno-Karabakh lo scorso autunno. Recentemente ci sono stati segnali di speranza, con il consenso dell’Armenia a cedere quattro villaggi contesi all’Azerbaigian, aprendo la porta alla delimitazione dei confini”.

Anna Lotti

