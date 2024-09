AMBIENTE. I fossili mancheranno l’obiettivo del 2050: zero emissioni

Second i dati di S&P Global Trucost Paris Alignment, le 30 maggiori società petrolifere e del gas in Europa e Nord America hanno una traiettoria di emissioni collettive coerente con un aumento di 5 gradi Celsius delle temperature globali entro il 2100, riporta AF.

I dati presumono che il resto della società emetterà allo stesso ritmo della società in esame. Limitare l’aumento della temperatura globale a meno di 2 gradi C rispetto ai livelli preindustriali, come richiesto dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, richiederà il raggiungimento di emissioni nette zero entro il 2050.

L’ultima previsione energetica globale di ExxonMobil afferma che il mondo non è sulla buona strada per raggiungere tale obiettivo. Sostiene che petrolio e gas naturale costituiranno almeno la metà dell’approvvigionamento energetico mondiale per i prossimi decenni.

Queste prospettive prevedono che la domanda di petrolio greggio raggiunga il picco intorno al 2030, ma rimanga stabile fino al 2050.

Anche ExxonMobil e BP hanno affermato che è improbabile raggiungere i propri obiettivi di zero emissioni nette entro il 2050. BP ha iniziato a spostarsi dagli investimenti verdi nel 2023 a favore di una rinnovata attenzione alla produzione di petrolio greggio e gas.

Le grandi compagnie petrolifere spingono per una carbon tax

Ma l’industria petrolifera e del gas ha una cattiva reputazione nel prevedere il ritmo del cambiamento tecnologico. Le compagnie petrolifere e del gas sono troppo pessimiste sui progressi globali sulle emissioni.

Lo sforzo per scendere sotto i 2 gradi Celsius “richiederà politiche di supporto, innovazione tecnologica e incentivi di mercato per guidare un’implementazione più rapida di tutte le soluzioni disponibili”, ha affermato la prospettiva di ExxonMobil.

ExxonMobil ha affermato per anni che il miglior strumento per ridurre le emissioni è una tassa sul carbonio. Il più grande gruppo commerciale di petrolio e gas del Nord America, l’American Petroleum Institute, ha concordato con ExxonMobil sul fatto che una tassa sul carbonio combinata con progressi tecnologici ridurrà le emissioni.

“L’industria del petrolio e del gas naturale è fondamentale per soddisfare tale domanda riducendo al contempo le emissioni”, ha affermato un portavoce dell’API in una dichiarazione: Dalla [cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio] e dall’idrogeno ai combustibili più puliti e alle soluzioni per ridurre ulteriormente le emissioni di metano, stiamo guidando l’innovazione verso un futuro più pulito, supportando al contempo politiche governative intelligenti che si basano sui progressi del settore in corso”.

Il percorso migliore per raggiungere le emissioni nette zero per le aziende energetiche sarebbe smettere di trivellare e passare ad altre linee produttive.

La Carbon Tracker Initiative, un think tank di Londra dedicato all’esame degli impatti finanziari della transizione energetica, ha affermato che le compagnie petrolifere e del gas possono ancora dare un contributo significativo alla riduzione delle emissioni e raggiungere il traguardo netto zero entro il 2050 in linea con gli accordi di Parigi.

È necessario un cambiamento nei modelli di business

Ma per farlo in così poco tempo, gli investitori dovranno aumentare la pressione sulle compagnie petrolifere e del gas affinché apportino cambiamenti significativi ai loro modelli di business, spiega Carbon Tracker.

La pressione degli investitori combinata con le politiche nazionali contribuirà a ridurre la combustione di combustibili fossili, ha affermato CT.

Il rischio per gli investitori nelle compagnie petrolifere e del gas sarà che capitale e beni (locazioni, impianti di perforazione, oleodotti) saranno bloccati mentre la società riduce l’uso di combustibili fossili, prosegue Carbon Tracker.

ExxonMobil ha sanzionato grandi sviluppi offshore in Guyana, per esempio, per alimentare l’uso di combustibili fossili per decenni: ”Dato che queste società continuano a investire massicciamente in nuove produzioni, in particolare nuovi sviluppi a lungo ciclo esposti ai prezzi delle materie prime per decenni a venire, gli investitori devono davvero mettere in discussione la saggezza di tali investimenti e in realtà se le società stanno proteggendo il valore per gli azionisti attraverso questo”, prosegue Carbon Tracker.

Lucia Giannini

