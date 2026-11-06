TURCHIA. COP31 Antalya, al via la conferenza della prova: il clima cerca soldi veri

Antalya non è più la COP delle promesse. La COP31 che si apre oggi ad Antalya, in Turchia, all’Expo Centre (9-20 novembre 2026) sotto la presidenza di Murat Kurum, ministro dell’Ambiente turco, ha come tema Urbanizzazione e Cambiamento Climatico; è stata presentata così: “from pledging to proving” cioè dalle promesse alle prove.

L’apertura tecnica è il 9, ma il momento politico è già il 6 novembre, con l’arrivo del vicepresidente cinese Han Zheng, inviato speciale del presidente Xi Jinping. Han Zheng parteciperà al Leaders’ Summit e resterà fino al 12 per il COP31 Antalya Leaders’ Summit ufficiale, previsto l’11-12 novembre con Erdogan, Guterres e il premier australiano Anthony Albanese; Canberra guida il processo negoziale formale mentre Ankara tiene presidenza e Action Agenda.

La presenza di Han Zheng invece di Xi è il segnale geopolitico divenuto focus principale. Pechino non presenterà una NDC 3.0 più ambiziosa, ma punterà su due leve: finanza climatica e trasferimento tecnologico. Una posizione che divide: USA ed UE chiedono tagli emissioni più rapidi, i paesi vulnerabili chiedono soldi.

E qui entra l’agenda concreta dell’apertura. Secondo il documento ufficiale UNFCCC e la presidenza turca, i punti caldi sono cinque: accelerare l’elettrificazione, trasformare gli impegni climatici in progetti bancabili, mobilitare finanza pubblica e privata, rafforzare l’adattamento e proteggere gli oceani. La Action Agenda turca declina tutto in 10 priorità: transizione energetica pulita, zero waste, città resilienti al clima, industrializzazione verde, agricoltura sostenibile, acqua, biodiversità, Early Warnings for All.

Sotto queste 10 priorità, tre essenziali ripetuti dalla presidenza: “money, technology, capacity building”,cioè denaro, tecnologia, potenziamento delle capacità. Senza soldi veri, tecnologia accessibile e competenze locali, gli NDC restano parole scritte sulla carta.

Il 6 novembre, proprio alla vigilia, la World Meteorological Organization ha diffuso il suo Climate Bulletin di ottobre con la stima preliminare delle temperature globali annuali 2026, e il direttore di ECMWF Florian Pappenberger ha partecipato a un evento congiunto con il servizio meteo turco e WMO sul System of Systems. Il 9 novembre la EBRD apre i lavori nel Joint MDB Pavilion con Asian Development Bank.

Aspettative globali? Basse su nuovi target, alte su finanza. Il Global Finance Summit, co-organizzato da Bloomberg, EBRD, Glasgow Financial Alliance for Net Zero e Banca Mondiale, dal titolo “Towards a Sustainable, Resilient and Equitable Future” è il cuore dell’evento. L’obiettivo è mobilitare capitale privato per il clima, perché i fondi pubblici non bastano.

Antalya sarà quindi il test di credibilità. Se fallisce, la frattura Nord-Sud si allargherà ulteriormente.

Lucia Giannini

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