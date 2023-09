AMBIENTE. Non saranno raggiunti gli obiettivi di Parigi, per ExxonMobil

La super-major del petrolio ExxonMobil afferma che il mondo non riuscirà a raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi Celsius entro il 2050.

Secondo l’ultimo Energy Outlook annuale dell’azienda, le emissioni di CO2 legate all’energia raggiungeranno il picco di oltre 34 miliardi di tonnellate entro la fine di questo decennio per poi scendere a 25 miliardi di tonnellate nel 2050. Il calo entro il 2050 sarebbe del 26%.

«La capacità del mondo di ridurre così tanto le emissioni, anche se l’economia globale cresce di oltre il 100%, è una testimonianza dei progressi significativi che ci si aspetta di realizzare (…) In effetti, 2 miliardi di persone in più a livello globale entro il 2050, in aumento del 25% rispetto a oggi, e standard di vita più elevati porteranno a un maggiore consumo di energia (…) Ma è necessario fare di più per raggiungere i livelli di riduzione delle emissioni necessari a mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C», ha affermato Exxon, ripresa da BneIntelliNews.

La media degli scenari “Lower 2°C” del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici prevede che le emissioni scendano a circa 11 miliardi di tonnellate entro il 2050.

«Una transizione energetica è in corso, ma non sta ancora avvenendo nella scala o nei tempi necessari per raggiungere le ambizioni di zero emissioni nette della società», afferma il rapporto.

Nel 2050, petrolio e gas naturale soddisferanno ancora il 54% del fabbisogno energetico mondiale, ha affermato la compagnia petrolifera e del gas. «I combustibili fossili rimangono il modo più efficace per produrre le enormi quantità di energia necessarie per creare e sostenere i settori manifatturiero, dei trasporti commerciali e industriale che guidano le economie moderne», si legge nel rapporto.

Secondo ExxonMobil, l’energia eolica e quella solare forniranno l’11% dell’approvvigionamento energetico mondiale nel 2050, cinque volte il contributo odierno. La presa del petrolio e del gas sul mercato avviene nonostante altre opzioni a minori emissioni, come i biocarburanti, la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), l’idrogeno e il nucleare, che svolgeranno anch’essi un ruolo importante.

Per la transizione energetica sono disponibili tre fattori chiave, che implicano tutti un’ampia collaborazione tra governi, aziende, università e altri, afferma il rapporto.

In primo luogo, il continuo sostegno delle politiche pubbliche. Incentivi come quelli previsti dall’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti possono fornire il catalizzatore necessario per iniziare ad ampliare le soluzioni a basse emissioni di carbonio. È necessaria una riforma delle autorizzazioni per accelerare l’implementazione di queste soluzioni, un fattore riconosciuto nel NetZero Industry Act dell’Unione Europea, ha affermato Exxon.

Altre priorità politiche includono una maggiore trasparenza in modo che i partecipanti al mercato abbiano tempo sufficiente per adattarsi ai cambiamenti, e il riconoscimento dell’importanza di mantenere l’offerta in linea con la domanda per contribuire a ridurre al minimo le difficoltà economiche per i consumatori, ha affermato la compagnia petrolifera e del gas.

In secondo luogo, solo due delle 55 tecnologie necessarie per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 sono sulla buona strada, ha affermato Exxon, citando l’Agenzia internazionale per l’energia.

Un approccio globale alla tecnologia, in cui i governi evitino di scegliere vincitori e vinti, porterà alla produzione tempestiva delle soluzioni più efficienti in termini di costi.

In terzo luogo, i governi di tutto il mondo non possono permettersi di pagare in eterno per ridurre la quantità di emissioni che devono essere rimosse o evitate. In definitiva, per raggiungere gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni, il mondo dovrà passare ad un’adozione diffusa di mercati in cui la società nel suo insieme incentiva la riduzione delle emissioni. Data la necessità di fare di più e di farlo più velocemente e a un costo inferiore, i progressi dovranno avvenire in parallelo, supportati da politiche indipendenti dalla tecnologia e incentivanti tutti gli approcci allo stesso modo. Saranno necessari molteplici approcci, alimentati da partenariati pubblico-privato e dalla collaborazione intersettoriale, afferma il rapporto.

Le proiezioni di ExxonMobil si sono rivelate accurate negli ultimi anni. Secondo Bloomberg, un’analisi delle proiezioni climatiche della Exxon dal 1977 al 2014 da parte di ricercatori dell’Università di Miami ha scoperto che gli scienziati della società hanno previsto correttamente l’entità dell’aumento della temperatura globale legato alle emissioni di CO2.

Anna Lotti