AFGHANISTAN. I talebani minacciano di ritorsioni l’uzbeka Termez: basta con la musica 

I funzionari dell’amministrazione talebana in Afghanistan hanno avvertito l’Uzbekistan di far cessare la musica nella nuova zona economica libera di Airitom, altrimenti agli afghani verrà vietato di recarsi nel territorio speciale.

Allo stato attuale, i cittadini afghani ottengono un accesso senza visto di 15 giorni ad Airitom, zona esente da tasse (Free Exchange Zone – Fez) situata non lontano dal “Freedom Bridge”, che attraversa le acque del fiume Amu-Darya che forma il confine tra Afghanistan e Uzbekistan e noto per essere il punto di fuga dell’Armata Rossa sovietica dall’Afghanistan nel 1989.

Se le preoccupazioni dei talebani sulle esibizioni musicali che violano le loro “leggi sulla moralità” non possono essere risolte, il futuro della Fez di Airitom potrebbe essere messo a repentaglio, riportano Times of Central Asia e Atlaspress.

Costruita a un costo di 70 milioni di dollari dalla holding privata Afka, di proprietà di Jahongir Artikkhodjayev, un magnate degli affari ed ex sindaco di Tashkent, vanta quattro grandi isolati dove i rivenditori possono commerciare, un ospedale e persino un hotel Hilton, riporta BneIntelliNews.

A fine agosto, i talebani hanno introdotto leggi morali codificate per il loro Emirato islamico dell’Afghanistan. Le normative includono il divieto di riprodurre musica nei veicoli, restrizioni sul trasporto di donne che viaggiano senza tutori maschi e il divieto per i media di pubblicare immagini di esseri viventi.

Si prevede che Airitom genererà 1,2 miliardi di dollari di commercio e attirerà 1,5 milioni di visitatori all’anno una volta che sarà pienamente operativa. “Non stiamo fantasticando. Crediamo che sia realistico perché abbiamo studiato il paese vicino e altri intorno a noi, esaminato le aziende e discusso la nostra visione con i leader afghani”, ha affermato Bakhtiyor Rahimov, il responsabile della zona, ripreso da VoA a metà settembre.

In Asia centrale, l’Uzbekistan è in prima linea negli sforzi per costruire buone relazioni, commercio e cooperazione economica con i talebani, nonostante la loro amministrazione non abbia ancora alcun riconoscimento in tutto il mondo, compresi i cinque paesi dell’Asia centrale.

Tuttavia, difficoltà come il piano dei talebani di deviare grandi volumi di acqua dall’Amu Darya a un nuovo canale, il Qosh Tepa, in costruzione per fornire acqua per l’irrigazione agli agricoltori afghani, stanno complicando le relazioni. L’Uzbekistan e il Turkmenistan in particolare temono che l’operazione del canale causerà loro carenze idriche.

Anna Lotti

