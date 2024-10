UKRAINERUSSIAWAR. Evacuazione a Kupjansk e Izyum: russi vicini al fiume Oskil

Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky menziona l’introduzione della Corea del Nord come partecipante attivo dalla parte della Russia. Lo ha detto durante la sua presentazione della Strategia della vittoria, piano che secondo il presidente permetterà all’Ucraina di vincere la guerra.

Sembra infatti, secondo la social sfera ucraina, che ci siano già dei militari della Repubblica della Corea del Nord in addestramento in Russia.

Nel frattempo le autorità ucraine hanno ordinato l’evacuazione di Kup”jans’k. Dalla Tv lo speaker annuncia: “Kup”jans’k, autorità regionali: evacuazione obbligatoria di tutti i civili”. Oltre alla comunità cittadina di Kup”jans’k , le persone saranno evacuate da altri quattro insediamenti nel distretto di Izyum.

Le ragioni, si apprendono dalla TV, “sono il deterioramento della situazione militare, l’impossibilità di accendere il riscaldamento per i cittadini, fornire elettricità e i bombardamenti costanti”. “Le forze armate russe si sono avvicinate”, secondo la social sfera ucraina, “al fiume Oskil e potranno attraversarlo tra un po’ di tempo. Le misure di evacuazione saranno rafforzate poiché le persone sono riluttanti a partire”.

Nella giornata del 14 ottobre con eco nella giornata del 15 ottobre, a tenere banco nella social sfera russa le parole del ministro della Difesa russo Andrei Belousov ai negoziati con il ministro della Difesa cinese Dong Jun: “La cooperazione militare russo-cinese è un elemento importante per aumentare la capacità di difesa e mantenere la stabilità globale e regionale. Conduciamo regolarmente addestramenti operativi e di combattimento congiunti su terra, mare e aria. Stiamo completando con successo missioni di addestramento al combattimento, comprese quelle di massima complessità”.

E ancora Belousov ha detto: “Sono fiducioso che i negoziati di oggi serviranno a rafforzare ulteriormente il partenariato strategico russo-cinese nel settore della difesa”. “I contatti di fiducia tra i leader dei due paesi svolgono un ruolo chiave nel rafforzamento dei legami strategici. Siamo determinati ad attuare tutti gli accordi raggiunti al massimo livello”. “L’anno prossimo i nostri popoli celebreranno l’80° anniversario della vittoria sul fascismo tedesco e sul militarismo giapponese”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:30 del 15 ottobre.

Nella regione di Kursk, le Forze Armate russe continuano gli attacchi nella zona di Lyubimovka. Ci sono segnalazioni di interruzioni delle comunicazioni e delle vie di comunicazione tra le unità ucraine, che portano al disorientamento e alla mancanza di comprensione del passaggio dell’attuale LBS in diversi luoghi. Si registrano successi delle truppe russe a Cherkasy Konopelka.

A nord di Časiv Jar, le truppe russe hanno combattuto per occupare una roccaforte ucraina. Sul fianco meridionale, le forze armate russe avanzano nell’area del ponte sul canale Seversky Donets-Donbass lungo l’autostrada T0504 (H-32) fino a una profondità di 900 metri.

Nella direzione Pokrovs’k ci sono battaglie vicino a Mykolaivka verso Myrnohrad. A sud di Selydove ci sono avanzamenti russi per circondare la città.

In direzione Torec’k sono in corso pesanti combattimenti nei condomini.

A nord di Vuhledar, le truppe russe hanno occupato una sezione di terreno larga fino a 3,5 km fino a una profondità fino a 800 metri. Si registrano avanzamenti, fonte social sfera russa, Zolotaya Niva.

Sul fronte di Zaporozhzhie, l’esercito russo, dopo un attacco inaspettato a Levadnoye, sta espandendo la propria zona di controllo a nord e ad est.

Nella regione di Belgorod, vicino al villaggio di Tserkovny, distretto di Belgorod, un camion è stato attaccato da un UAV delle forze armate ucraine, un ferito. Il villaggio di Krasny Oktyabr è stato preso di mira da un drone per spargere mine a petali; un’auto in movimento è stata fatta saltare in aria da una mina.

Nel DPR, nel villaggio di Hol’mivs’kyi, Horlivka due feriti termiche a causa della manipolazione imprudente di un oggetto esplosivo trovato. Tre infrastrutture civili di Horlivka scuola, negozio, mercato sono state danneggiate.

Graziella Giangiulio

