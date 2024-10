BOLIVIA. L’Evismo blocca il paese. Prosegue il braccio di ferro Morales Catacora

I sostenitori dell’ex presidente Evo Morales continuano a bloccare le strade principali della Bolivia, causando numerosi problemi. Sebbene invochino una serie di ragioni plausibili, si ritiene che il motivo principale per tale dispiegamento sia la protezione del loro leader, accusato di tratta di esseri umani e abusi sui minori.

Il vice ministro delle Comunicazioni Gabriela Alcón ha affermato che il movimento detto “Evismo” stava cercando l’impunità per Morales, sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Tarija. I manifestanti chiedevano anche che a Evo fosse consentito di candidarsi alle prossime elezioni nonostante il divieto costituzionale. Alcón ha insistito sul fatto che in ultima analisi tale decisione spettava alla “Parlamento e non all’Esecutivo”, riporta MercoPress.

Ha anche sottolineato che il governo del presidente Luis Arce Catacora, ex alleato di Evo ora diventato il suo acerrimo nemico, ha chiesto il dialogo, ma né Morales né i leader del suo movimento si sono presentati e ora “a causa di questioni politiche e personali, la popolazione, i trasportatori e altri settori economici vengono danneggiati”. Ha anche esortato i protestanti ad abbandonare il loro atteggiamento per evitare ulteriori danni alla popolazione in generale.

Alcón ha insistito sul fatto che l’amministrazione Arce era aperta a discutere questioni di competenza dell’esecutivo, ma altre rientravano nella giurisdizione del Tribunale supremo elettorale e il procedimento penale o i casi contro Morales spettavano alla magistratura.

Il leader contadino di Evista, Enrique Mamani, ha affermato che il movimento si siederà a un tavolo di dialogo a condizione che siano soddisfatte queste condizioni:

• Abrogare il decreto supremo che proibisce la vendita di benzina e gasolio in bidoni

• Abrogare il decreto supremo che prevede l’importazione di grano con tariffa 0

• Abrogare il decreto supremo che stabilisce la cosiddetta “pausa ambientale” perché genera una crisi alimentare che le famiglie subiranno

• Abrogare il decreto supremo 4732, che minaccia la proprietà privata sugli immobili

• Garantire la fornitura di carburante e il controllo effettivo dei prezzi del paniere familiare

• Promulgare il disegno di legge 079 che finanzia la costruzione della superstrada Caracollo-Colomi-Confital

• La cessazione della persecuzione giudiziaria e dell’abuso di potere.

• L’immediata liberazione dei “compagni ingiustamente detenuti”.

In questo scenario, la compagnia petrolifera statale Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Ypfb, ha riferito che 300 autocisterne che trasportavano circa 40.000 litri di carburante ciascuna erano bloccate nei vari punti di blocco.

“Abbiamo circa 300 autocisterne che si trovano in diversi punti di blocco (…), ognuna ha circa 40.000 litri”, ha affermato l’Ad di Ypfb Armin Dorgathen.

“La fornitura è garantita, il prodotto è lì; tuttavia, se le petroliere non riescono a passare attraverso i punti di blocco, sicuramente avremo dei ritardi nelle consegne”, ha aggiunto. “Non significa che non abbiamo il prodotto, non c’è bisogno di fare la fila alle pompe perché questo aumenta solo la carenza”, ha spiegato ulteriormente Dorgathen.

Tommaso Dal Passo

