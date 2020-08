L’Italia in lockdown

LE STORIE

COVID19, l’altra storia. Ci sono malati e malati

Quella che vi raccontiamo è la storia di Carlo, pseudonimo che garantisce l’anonimato del nostro interlocutore, per più motivi: uno quello di tutelare i dati sulla salute, due la sua storia è la parte per il tutto, questa storia, tante storie come questa nell’era dell’Italia pandemica.

Carlo è un uomo in pensione, ha 74 anni, compiuti da poco ad agosto 2019, quando improvvisamente lo assale una febbre altissima. Il medico prescrive antibiotici: una, due, tre settimane, ma la febbre non passa. E allora basta. Si va in ospedale, reparto infettivologia, c’è qualcosa che non va.

Nel frattempo sono passati già due mesi, in ospedale lo rivoltano come un calzino, si scopre che a generare la febbre è una infezione del sangue si cura con un cocktail di antibiotici, pericolosa perché nel tempo potrebbe cronicizzarsi, l’infezione. Però… però non è tutto, deve fare accertamenti appena terminata la cura perché c’è un sospetto tumore all’intestino.

E questa febbre, ci dice Carlo, è stata una grande fortuna, se non avessi avuto la febbre non avrei mai scoperto il tumore.

Di mesi, ne sono passati quattro siamo a Dicembre 2019, e dopo vari accertamenti clinici, sì, si scopre che c’è un cancro all’intestino, non sembra essere grande o pericoloso ma va operato. Intervento fissato il 7 gennaio, per problemi di ristrutturazione della clinica, si arriva al 16 gennaio 2020. L’intervento previsto è in laparoscopia.

Il Natale più triste, dice Carlo, degli ultimi 74 anni. Eppure Carlo è figlio del post II Guerra mondiale, ha vinto i morsi della fame, ha vissuto i tempi d’oro degli anni ’60, quando il Paese cresceva a due cifre, lui contadino, grazie ad un amico aveva imparato a suonare la batteria, e insieme ad un gruppo di amici faceva da gruppo spalla ai cantanti famosi in riviera come Adriano Celentano. Poi la crisi petrolifera, i tassi di interesse al 33% e così via, famiglia, sostenere i costi per la scuola per le figlie e ora il tumore.

Il medico dice: tranquillo Carlo, quattro buchi e via, tra 15 gg e sarai come prima, potrai tornare alla tua campagna.

L’intervento durerà 9 ore, la massa tumorale è più grande del previsto, non solo: il pezzo di intestino coinvolto è atrofizzato, bisogna tagliare mezzo metro di intestino per poter rialacciare l’intestino e non costringere Carlo all’uso del sacchetto.

Comunque tutto bene, dice il medico a Carlo, mandiamo ad analizzare il tutto e non ti preoccupare.

Carlo in effetti è un uomo forte, in ospedale ha avuto anche uno scompenso cardiaco ma tutto bene. Ritorna a casa e attende, intanto passa gennaio e arriva febbraio, in TV si parla solo di COVID 19, a lui torna la febbre la sua maledetta febbre. Il suo medico di base non esita più, lo visita a casa anche se non sta bene, e lo rimanda in ospedale, ma questa volta, no, non è l’infezione del sangue è l’infezione provocata dall’intervento. Si è creata una sacca, può accadere. Nel frattempo l’ospedale al reparto infettivologia, dove lui è ricoverato, l’ambiente cambia, gli infermieri sono tutati, le stanze sigillate, Carlo si fa dare una cura e firma, vuole uscire.

Carlo: mi è venuta tanta paura, sembra un incubo, La Tv parlava di Covid 19, di morti e li cominciavano a chiudere tutte le stanze, ho chiesto di uscire.

Il medico di base di Carlo ora ha la febbre, siamo a marzo, il presidente Conte chiude l’Italia, per strada non si può girare. Carlo ha difficoltà a ritirare il referto l’istologico. Purtroppo ci sono due linfonodi attivi bisogna fare le radio terapia. Ma gli ospedali sono chiusi e i reparti di oncologia radiologica, funzionano a singhiozzo solo per quelli già in terapia. Nel frattempo il medico di base di Carlo muore per Covid 19, ha sette figli e lo scorso anno aveva avuto una brutta polmonite.

Oggi è il 31 luglio 2020 e Carlo aspetta ancora la chiamata dal reparto oncologico, come sta Carlo? Non si sa, non ha potuto fare i controlli e gli ospedali ancora non sono pronti a riprendere la routine. Il presidente Conte nel frattempo ha prolungato lo Stato di emergenza.

Ci chiediamo: quanti malati di cancro moriranno perché non hanno accesso alle cure? Perché no al COVID 19 mentre si può morire di Cancro? I cittadini non sono tutti uguali?