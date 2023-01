CINA. 13.000 decessi per Covid-19 durante il capodanno lunare

Il timore di un elevato numero di morti entro aprile in Cina a causa del Covid 19, era una previsione fatta dagli esperti non appena Pechino ha annunciato l’apertura delle città e la fine delle misure sanitarie per prevenire la diffusione da Covid 19 nel dicembre 2022.

La scelta per altro è stata obbligata viste le manifestazioni portate avanti dai cittadini nelle singole città, obbligati da mesi a vivere chiusi nelle fabbriche dove lavoravano o a essere letteralmente chiusi in casa.

I primi dati sono stati divulgati dai media cinesi e si parla di 13mila morti in Cina in una settimana a causa del Corona Virus. E timori di una maggiore diffusione del virus, dopo i festeggiamenti in tutto il Paese che hanno sancito l’arrivo del nuovo anno.

In Cina come nel resto del mondo questo era il primo capodanno libero dall’era della pandemia. La Cina ha annunciato di aver registrato 13.000 decessi legati al virus Corona negli ospedali, tra il 13 gennaio e il 19 gennaio 2023, mentre un funzionario sanitario cinese ha affermato che la stragrande maggioranza della popolazione è stata contagiata dall’epidemia.

Il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie ha dichiarato in un comunicato che durante questo periodo, 681 pazienti sono morti in ospedale dopo aver sofferto di insufficienza respiratoria dovuta al corona e 11.977 a causa di altre malattie legate al virus, e questi numeri non includono quelli che sono morti di corona nelle loro case.

Secondo la società britannica di analisi mediche Irfinity, il numero giornaliero di decessi per Covid in Cina dovrebbe salire a circa 36.000 in occasione delle festività del capodanno lunare e la società ha inoltre stimato che più di 600.000 persone siano morte a causa della malattia da allora.

Decine di milioni di cinesi avevano attraversato il Paese nei giorni scorsi, verso le loro case per i festeggiamenti di Capodanno, domenica 22 gennaio 2023, che hanno fatto nuovamente temere un forte aumento del numero di contagi.

Maddalena Ingrao