CINA. Pechino pagherà per costruire una Zona di libero scambio grande quanto l’Africa

La Cina ha detto di voler contribuire a finanziare lo sviluppo di un’area di libero scambio in tutta l’Africa che, una volta completata, sarà la più grande del mondo, con un Pil complessivo di 3,4 trilioni di dollari e circa 1,3 miliardi di consumatori.

Parlando in occasione di un evento per celebrare il 20° anniversario del Forum sulla cooperazione Cina-Africa, Focac, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, riporta Scmp, ha detto che Pechino ha accolto con favore lo sviluppo dell’area di libero scambio continentale africana, Afcfta, e che «fornirà assistenza in contanti e formazione per lo sviluppo delle capacità al suo segretariato».

La Cina continuerà anche a investire in infrastrutture e progetti industriali in Africa attraverso la sua Belt and Road Initiative, e aprirà il suo mercato di 1,4 miliardi di consumatori ai prodotti africani, ha detto Wang agli oltre 150 ospiti, tra cui diversi ambasciatori africani in Cina, che hanno partecipato all’evento a Pechino.

La Cina e l’Africa avevano bisogno di approfondire la cooperazione di libero scambio e di migliorare la connettività delle catene industriali e di fornitura in modo che «l’Africa possa accedere meglio al vasto mercato cinese e unirsi alla circolazione economica internazionale», ha detto Wang. L’area di libero scambio, che ha la sua sede nella capitale ghanese Accra, dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno, dopo essere stata ritardata dalla pandemia del coronavirus. Tutti i membri dell’Unione Africana, tranne uno dei 55 membri dell’Unione Africana – l’Eritrea – hanno firmato l’accordo, mentre 30 lo hanno firmato e ratificato.

Secondo Wang, l’anno scorso gli Ide cinesi in Africa sono stati pari a 49,1 miliardi di dollari. La Cina è, tuttavia, il più grande partner commerciale dell’Africa, con un commercio a doppio senso che ha raggiunto i 208,7 miliardi di dollari nel 2019, secondo i dati ufficiali di Pechino.

Le imprese cinesi hanno anche costruito decine di zone di cooperazione economica e di zone industriali in tutta l’Africa, ha detto Wang.

Dalla creazione del Focac, la Cina ha contribuito a costruire e finanziare più di 6.000 km di ferrovie, una quantità simile di strade, quasi 20 porti, più di 80 grandi centrali elettriche, oltre 130 strutture mediche, 45 stadi e circa 170 scuole, ha detto Wang.

Pechino sta anche finanziando la costruzione dei nuovi centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie ad Addis Abeba, in Etiopia.

Al vertice Focac del 2018, il presidente cinese Xi Jinping ha promesso 60 miliardi di dollari in aiuti finanziari e prestiti al continente. Ma da allora, Pechino è stata sotto accusa degli Stati Uniti e di diversi paesi europei che l’hanno accusata di voler usare la “trappola del debito diplomatico”.

Graziella Giangiulio