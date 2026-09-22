YEMEN. Avvertimento Houthi agli alleati di Riyadh: non entrate in guerra accanto ai sauditi

Mohamed al-Bukhaiti, membro dell’ufficio politico degli Houthi ha messo in guardia i paesi dall’unirsi all’Arabia Saudita nella rinnovata guerra civile in Yemen, dichiarando che il suo gruppo ha assicurato all’amministrazione Trump che non attaccherà le navi statunitensi nel Mar Rosso.

Al-Bukhaiti ha affermato che Washington ha contattato i ribelli dopo la loro rapida avanzata lungo la costa occidentale dello Yemen fino allo Stretto di Bab el-Mandeb all’inizio di questo mese, riporta AP. “Abbiamo confermato che non prendiamo di mira gli Stati Uniti, né alcuna altra nazione, nello Stretto, con la sola eccezione del nemico saudita (…) E la situazione rimane invariata”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo scorso fine settimana ha affermato che la sua amministrazione ha “avuto colloqui” con gli Houthi, senza però specificare quando. “Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combattere con noi”, ha detto. «Preferirebbero di gran lunga non avere a che fare con noi e lasciano passare la maggior parte delle navi».

Sempre l’Associated Press ha poi riferito che l’Oman ha ospitato un incontro tra rappresentanti statunitensi e Houthi lo scorso fine settimana, citando un funzionario Houthi e un’altra persona a conoscenza dei colloqui. Hanno parlato a condizione di anonimato perché non erano autorizzati a rilasciare dichiarazioni ai media.

Tuttavia, al-Bukhaiti ha confermato solo contatti indiretti con funzionari statunitensi tramite l’Oman, da tempo mediatore dello stretto, che ha negoziato il cessate il fuoco del 2025 tra gli Houthi e l’amministrazione Trump. Tale cessate il fuoco, durato settimane, condotto dagli Stati Uniti contro i ribelli, in cambio della cessazione degli attacchi contro le navi statunitensi nel Mar Rosso: «L’obiettivo delle nostre operazioni militari non è chiudere lo Stretto di Bab el-Mandeb, ma piuttosto garantire la libertà di navigazione per tutti, Yemen compreso», ha affermato.

Una settimana dopo la conquista di una città sul Mar Rosso da parte degli Houthi, i ribelli sostenuti dall’Iran puntano gli occhi sulla ricca regione orientale dello Yemen. Una settimana dopo la conquista di una città sul Mar Rosso da parte degli Houthi, i ribelli puntano gli occhi sulla ricca regione orientale dello Yemen.

Al-Bukhaiti ha dichiarato che i ribelli hanno la capacità di combattere una guerra su più fronti “qualora una qualsiasi nazione venisse coinvolta nell’aggressione contro lo Yemen insieme all’Arabia Saudita (…) Oggi lo Yemen è in grado di combattere, non solo un conflitto interno, ma anche uno internazionale”, ha affermato.

Ha aggiunto che gli attacchi degli Houthi contro la vicina Arabia Saudita continueranno finché Riyadh non porrà fine al blocco decennale sulle aree dello Yemen controllate dai ribelli e non consentirà alle navi di raggiungere i porti controllati dagli Houthi sul Mar Rosso. Solo allora saranno pronti a negoziare, ha concluso.

Al-Bukhaiti ha accusato l’Arabia Saudita dell’ultima escalation di violenza in Yemen, scoppiata, a suo dire, dopo un raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita che combatte i ribelli e che ha colpito l’aeroporto internazionale di Sana’a. L’attacco ha impedito l’atterraggio di un volo iraniano con a bordo una delegazione Houthi. Il volo rappresentava un tentativo degli Houthi di sfidare il blocco aereo e navale imposto dalla coalizione.

Gli Houthi hanno risposto con attacchi missilistici e con droni contro l’Arabia Saudita, incluso uno che sabato ha preso di mira Riyadh prima di essere intercettato. Funzionari sauditi hanno affermato che i detriti di un drone Houthi hanno ucciso un civile e ferito altri.

Gli Houthi hanno anche dichiarato un blocco navale contro le navi saudite nello Stretto di Bab el-Mandeb e nel Mar Rosso, attaccando imbarcazioni e impianti petroliferi legati all’Arabia Saudita all’interno del regno, il principale esportatore di petrolio al mondo.

L’Arabia Saudita e i suoi alleati faticano da tempo a contenere gli Houthi e potrebbero essere tentati di cercare una soluzione diplomatica per fermare gli attacchi. Ciò potrebbe in definitiva richiedere concessioni da parte degli Stati Uniti all’Iran, l’unico Paese con potere negoziale sugli Houthi. Ma i negoziati di Washington con Teheran sulla loro guerra sono falliti settimane fa.

“Non abbiamo chiuso la porta alla pace”, ha dichiarato Mahdi al-Mashat, presidente del Consiglio politico supremo degli Houthi, il massimo organo esecutivo, in un discorso di domenica in occasione dell’anniversario della loro presa di Sana’a nel 2014.

Gli Stati Uniti, che hanno bombardato gli Houthi durante le amministrazioni Biden e Trump, non hanno mostrato alcun interesse a intervenire militarmente questa volta. L’avanzata dei ribelli nello Yemen ha portato alla conquista dell’importante città portuale di Mokha e di isole chiave del Mar Rosso che consentono loro di monitorare meglio il traffico marittimo attraverso il Bab el-Mandeb, attraverso il quale transita normalmente circa il 12% del commercio mondiale.

L’escalation ha posto fine alla tregua del 2022 che aveva sostanzialmente interrotto i combattimenti della guerra civile yemenita, è scoppiata dodici anni fa quando gli Houthi avanzarono dalle loro roccaforti montuose occupando gran parte dello Yemen settentrionale e centrale, inclusa Sana’a.

La coalizione a guida saudita intervenne nel conflitto l’anno successivo a sostegno del governo riconosciuto a livello internazionale. La guerra civile ha causato almeno 150.000 vittime, secondo le stime dell’ONU, e ha spinto il Paese sull’orlo della carestia.

Ora, con gli Houthi che controllano la costa occidentale dello Yemen affacciata sul corridoio marittimo del Mar Rosso, “gli equilibri di potere si sono spostati a favore del governo di Sana’a”, ha affermato al-Bukhaiti, riferendosi alle autorità di fatto dei ribelli in quell’area.

Tommaso Dal Passo

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