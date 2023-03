SANZIONI. Fertilizzante russo contrabbandato in Ue via Lituania e Emirati

La società bielorussa Grodno Azot avrebbe trovato il modo di eludere le sanzioni europee attraverso strumento di esterovestizione per contrabbandare i fertilizzanti sanzionati in Europa tramite camion e ferrovia.

Come riporta BneIntelliNews, Molti degli oligarchi sodali del presidente Aleksandr Lukashenko sono tra i numerosi beneficiari di questi schemi e il governo sarebbe anche complice nell’operazione, afferma Bic.

Il comitato esecutivo del distretto di Hrodna ha istituito una delle società fantasma per sottrarre denaro a Bieloruskali. Questa catena di aziende indebolisce la capacità dell’Ue di esercitare pressioni sul regime bielorusso. Di conseguenza l’Ueha meno leva e influenza per garantire il rilascio di prigionieri politici in Bielorussia.

In questo modo Grodno Azot può continuare a fare affari eludendo le sanzioni, scattate dopo i presenti brogli elettorali e le proteste seguenti le elezioni presidenziali ultime.

Grodno Azot è sotto sanzioni dell’Ue dal dicembre 2021 per aver intimidito i lavoratori che avevano partecipato alle proteste dopo le elezioni presidenziali del 2020.

La notte del 13-14 febbraio, gli attivisti del Rabochy Rukh (movimento dei lavoratori) hanno teso un’imboscata ai camion bielorussi caricati con prodotti sanzionati al confine lituano. Il primo camion attraversò le usanze lituane a tarda notte, ma gli attivisti lo bloccarono. Il conducente ha presentato documenti che mostrano che il camion stava trasportando fertilizzanti dalla società sanzionata Grodno Azot Company in Europa.

Circa un’ora dopo, gli attivisti hanno bloccato un altro camion e il suo autista ha anche confermato che stava trasportando fertilizzanti azot di Grodno.

La polizia lituana chiese agli attivisti di fermare il blocco, senza esito. Gli ufficiali doganali sono arrivati dopo mezzanotte e i due camion intercettati sono stati presi per ulteriori ispezioni. Il giorno successivo, le autorità lituane hanno iniziato i controlli interni per la possibile violazione delle sanzioni internazionali.

Simile iter di società fantasma per il fertilizzante diretto agli Emirati Arabi Uniti.

Anna Lotti