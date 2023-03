IRAN. Scoperto il primo giacimento di litio

L’Iran ha annunciato la scoperta della sua prima riserva minerale al litio, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Mehr il 27 febbraio. Si dice che la Riserva vanta 8,6 milioni di tonnellate di carbonato di litio equivalente, Lce.

Il litio ha diversi usi in più settori ed è sempre più importante nella transizione energetica. Il suo uso primario è nella produzione di batterie agli ioni di litio per elettronica di consumo, veicoli elettrici e sistemi di accumulo di energia. Il litio viene anche utilizzato nell’industria farmaceutica per trattare il disturbo bipolare, la depressione e altre condizioni di salute mentale. Inoltre, il litio viene utilizzato in ceramica e produzione di vetro e lubrificanti e come componente nelle leghe utilizzate nelle applicazioni aerospaziali e di difesa, riporta BneIntelliNews.

Stando a quanto detto da un funzionario del ministero dell’Industria iraniana, il managing director Ebrahim Ali Melabeigi, ripreso dall’agenzia Mehr,: «La scoperta di questa prima riserva di litio, nella provincia occidentale di Hamedan, sta promettendo notizie. Segnala la possibilità che ci siano altre riserve di litio nella provincia».

Molabeigi ha poi aggiunto: «Nel mondo di oggi, questo metallo strategico e prezioso è di grande importanza nelle tecnologie avanzate. Il minerale è di solito scoperto nelle aree di argilla, quindi la riserva scoperta è unica in questo paese».

L’Iran è tra i primi 15 paesi del mondo per le ricchezze minerali. Si classifica al primo posto nei paesi del Medio Oriente.

Complessivamente, si stima che l’Iran detenga il 7% delle riserve minerali del mondo. Ci sono 37 miliardi di tonnellate di comprovate riserve minerali in Iran e oltre 57 miliardi di tonnellate di potenziali riserve, costituite da 68 tipi minerali.

L’Iran ha importanti riserve di zinco, rame, sale, carbone, minerale di ferro, uranio, piombo, oro, bauxite (per alluminio), molibdeno, antimonio, zolfo, sabbia e ghiaia, tra le altre risorse che vengono estratte.

Maddalena Ingrao