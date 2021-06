ASEAN. Pechino interviene nella crisi del Myanmar

I ministri degli esteri dei paesi Asean e della Cina si incontreranno la prossima settimana per un incontro dei persona per la prima volta in più di un anno, a causa della crisi politica nel vicino Myanmar e mentre la nuova amministrazione di Washington cerca di approfondire l’impegno americano con il sud-est asiatico.

L’incontro, del 7 e 8 giugno, avviene a Chongqing, una città della Cina sud-occidentale, riporta l’indonesiana BenarNews.

L’aumento della cooperazione tra il blocco regionale e la Cina è in cima all’agenda, riporta Rfa.

L’incontro a Chongqing arriva mentre l’Asean cerca di affrontare la crisi in Myanmar, dove un colpo di stato militare del 1 febbraio ha rovesciato il governo civile guidato da Aung San Suu Kyi. Il blocco regionale non è stato in grado di fare alcun passo avanti, anche se non è stato immediatamente noto ciò che è trapelato durante una riunione del 4 giugno scorso in Myanmar tra i funzionari della presidenza Asean, Brunei, e il capo della giunta birmana Min Aung Hlaing.

Il ruolo della Cina nell’aiutare il Myanmar ad uscire dalla crisi politica è cruciale a causa dell’influenza economica di Pechino nella regione

L’Asean è stato accusato di non essere riuscito a individuare un inviato per il Myanmar – come è stato concordato in un consenso in cinque punti in un vertice speciale a Giacarta alla fine di aprile – viste le divisioni all’interno del blocco regionale. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, potrebbe “assistere” i ministri degli Esteri dell’Asean nel concordare un inviato in Myanmar nella riunione della prossima settimana.

La crisi del Myanmar, i vaccini Covid-19, i progetti infrastrutturali cinesi One Belt, One Road, e l’aggiornamento delle relazioni come parte del 30° anniversario dei legami tra Pechino e l’Asean, saranno probabilmente i punti di discussione durante la riunione di Chongqing.

All’inizio di maggio, la Cina aveva proposto l’incontro con i ministri degli esteri dell’Asean dal 6 all’8 giugno, chiaramente, la Cina sta rispondendo alle iniziative dell’amministrazione Biden. Da quando è entrato in carica a gennaio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha cercato di approfondire l’impegno di Washington con il sud-est asiatico. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva saltato i vertici Asean per tre anni di fila, partecipando solo alla riunione del 2017.

Il 3 giugno, la Casa Bianca ha annunciato che dei 25 milioni di dosi iniziali che gli Stati Uniti condivideranno, circa 7 milioni andranno ai paesi del sud e sud-est asiatico. Il presidente Biden ha detto che la condivisione di queste dosi non era «per assicurarsi favori o estrarre concessioni». Alcuni paesi Asean con alcuni dei peggiori focolai di Covid-19, tra cui l’Indonesia, sono stati i beneficiari dei vaccini prodotti in Cina.

Luigi Medici