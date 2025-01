SIRIA. Ankara suggerisce e HTS taglia i dazi sui prodotti turchi

La Siria taglia le tariffe sui beni turchi, dopo un “suggerimento” di Ankara. Un avvertimento da parte dei funzionari turchi secondo cui i dazi doganali elevati sui beni di prima necessità avrebbero potuto far salire l’inflazione ha preceduto una mossa del nuovo governo siriano per tagliare le tariffe su 269 prodotti di esportazione che attraversano il confine dalla Turchia, ha dichiarato il ministro del Commercio turco Omer Bolat il 28 gennaio.

In un’intervista con l’agenzia di stampa statale turca Anadolu, Bolat ha anche raccontato come le esportazioni dalla Turchia alla Siria siano notevolmente aumentate dopo il rovesciamento del regime di Bashar al-Assad a dicembre, innescato da un’offensiva lanciata da gruppi di miliziani sostenuti da Ankara, riporta BneIntelliNews.

“Dal 1° gennaio al 25 gennaio 2024, le nostre esportazioni verso la Siria settentrionale sono ammontate a 161 milioni di dollari. Quest’anno, nello stesso periodo, le esportazioni sono aumentate del 35,5%, raggiungendo i 219 milioni di dollari”, ha affermato Bolat.

La guerra civile siriana scoppiata nel 2011 ha comportato gravi disagi per i commercianti turchi che dipendevano dalle rotte commerciali che portavano in Siria o attraverso la Siria verso altri paesi del Medio Oriente e paesi del Golfo. Bolat ha aggiunto: “La nuova amministrazione a Damasco sta lavorando a stretto contatto con la Turchia. In questa nuova era, ci saranno progressi significativi negli sforzi economici, commerciali, di investimento e di ricostruzione tra Turchia e Siria”.

I contractor turchi sperano in miliardi di dollari di contratti nella ricostruzione post-conflitto della Siria. La svolta siriana sui dazi susciterà maggiori sospetti da parte di alcuni analisti sul fatto che l’influenza della Turchia sul nuovo governo che sta prendendo forma a Damasco sia enorme. Ci sono quelli, tra cui Donald Trump, che vedono gli eventi in Siria come gestiti da gruppi che sono “gente della Turchia”, tra cui il principale attore, il gruppo jihadista Hayat Tahrir al Sham.

“Durante la guerra”, ha detto Bolat, “la Siria non ha imposto dazi doganali sostanziali su beni essenziali importati come cibo e materiali da costruzione, date le urgenti necessità. Tuttavia, la nuova amministrazione, con l’obiettivo di aumentare le entrate per le casse pubbliche, ha modificato 6.302 linee tariffarie l’11 gennaio e ha annunciato un regime doganale unificato da applicare oltre i suoi confini, compresi quelli con Turchia, Giordania, Libano e Iraq”.

È stato in risposta a questi cambiamenti che i funzionari turchi hanno avviato discussioni con le loro controparti siriane e hanno ottenuto la promessa che i dazi su 269 prodotti essenziali, tra cui farina, uova, latte, prodotti di plastica e acciaio, sarebbero stati tagliati.

Turchia e Siria hanno firmato un accordo di libero scambio quattro anni prima dello scoppio della guerra. Tuttavia, è stato sospeso da entrambe le parti durante il conflitto.

“Abbiamo proposto di ripristinarlo nella sua forma più ampia, riunendoci per affrontare questioni specifiche sui prodotti. I siriani hanno espresso opinioni positive, segnalando un accordo reciproco”, ha detto il Ministro turco.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/