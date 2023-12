VIETNAM. Terre rare e ferrovie al centro dei colloqui sino-vietnamiti

Xi Jinping dovrebbe andare ad Hanoi nelle prossime settimane, e gli sherpa dei due paesi stanno discutendo un possibile importante potenziamento dei loro collegamenti ferroviari.

La visita confermerebbe il ruolo sempre più strategico del Vietnam nelle catene di approvvigionamento globali, visto che Stati Uniti e Cina competono per avere influenza nel paese, riporta AF. Il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha rilasciato una dichiarazione il mese scorso in cui chiedeva un potenziamento della linea ferroviaria da Kunming, nel sud della Cina, alla città portuale di Haiphong, in Vietnam.

L’appello del primo Ministro potrebbe essere stato stimolato dal successo di un collegamento ferroviario ad alta velocità da Kunming a Vientiane, che ha notevolmente stimolato il commercio e il turismo nel Laos e ha portato la Thailandia ad accelerare i lavori sulla sua linea ad alta velocità: un collegamento da Vientiane, attraverso il Mekong a Nong Khai e giù a Bangkok.

Altro aspetto del potenziamento del collegamento ferroviario Cina-Vietnam è che attraverserebbe il cuore del Vietnam, dove si trovano le Terre Rare, e raggiungerebbe il principale porto del paese nel nord.

Pechino ha sottolineato l’importanza di potenziare la connettività infrastrutturale con Hanoi e con molti degli altri vicini meridionali, Laos, Thailandia e Myanmar, sebbene i piani per un collegamento ferroviario dallo Yunnan al Mare delle Andamane siano ostacolati dalla guerra civile in Myanmar.

Il Vietnam ha già collegamenti ferroviari con la Cina, ma il collegamento di 855 km è vecchio, costruito dai francesi all’inizio del 1900, e ha una capacità limitata sul lato vietnamita. Inoltre i due sistemi non sono al momento interoperabili, il che significa che i treni devono fermarsi alla frontiera dove passeggeri e merci vengono trasferiti ai servizi nazionali.

La ferrovia potenziata attraverserebbe la regione in cui il Vietnam ha i maggiori giacimenti di terre rare, di cui la Cina è di gran lunga il più grande raffinatore del mondo. Il Vietnam sta cercando di costruire una propria industria in quella che è vista come una possibile sfida al dominio della Cina, ma quelle che sembrano lotte interne gettano un’ombra su questi sforzi.

Secondo i media vietnamiti, la settimana scorsa gli esperti cinesi e vietnamiti del settore delle terre rare hanno discusso di una cooperazione più forte sulla lavorazione dei minerali. Non è chiaro quanto la Cina contribuirebbe al potenziamento della ferrovia in Vietnam e se Hanoi accetterebbe ingenti finanziamenti da Pechino a questo scopo.

La linea potrebbe essere vista come parte dell’iniziativa di punta della Cina, la Belt and Road Initiative, che sostiene gli investimenti nelle infrastrutture in tutto il mondo, ma non è chiaro se sarebbe etichettata come un suo progetto.

Un collegamento ferroviario rafforzato potrebbe anche stimolare l’esportazione del Vietnam verso la Cina, soprattutto di prodotti agricoli, stimolare il turismo cinese nel Vietnam settentrionale e integrare ulteriormente le industrie manifatturiere dei due paesi, che gli esperti considerano già simbiotici, con le fabbriche in Vietnam che assemblano in gran parte componenti prodotti in Cina.

La Cina è il principale partner commerciale del Vietnam e finora quest’anno è anche il principale investitore, tenendo conto degli investimenti provenienti da Hong Kong, poiché molte aziende cinesi trasferiscono a sud alcune delle loro operazioni a causa delle tensioni commerciali tra Pechino e Washington.

Nonostante i legami economici in forte espansione, le due nazioni sono coinvolte in una disputa marittima durata anni nel Mar Cinese Meridionale e hanno combattuto una breve guerra alla fine degli anni ’70, l’ultima della Cina.

Tommaso Dal Passo

