VIETNAM. Hanoi riapre la miniera di Terre Rare per fare concorrenza a Pechino

Il Vietnam sta pianificando di riaprire la sua più grande miniera di terre rare nel contesto di piani volti a contrastare il dominio della Cina in un settore fondamentale per la produzione tecnologica in tutto il mondo.

Il progetto sostenuto dall’Occidente potrebbe rivaleggiare con la produzione cinese, come parte di una spinta più ampia per costruire la catena di approvvigionamento delle terre rare del paese del sud-est asiatico, compreso lo sviluppo della sua capacità di raffinare i minerali in metalli utilizzati nei magneti per i veicoli elettrici, smartphone e turbine eoliche, riporta AF.

Come primo passo, il governo del Vietnam intende lanciare gare d’appalto per diversi blocchi della sua miniera di Dong Pao entro la fine dell’anno, ha affermato l’australiana Blackstone Minerals Ltd, che prevede di presentare un’offerta per almeno una concessione.

Il Ministero delle risorse naturali e dell’ambiente del Vietnam, non ha però né confermato né smentito.

I tempi dell’asta potrebbero cambiare, ma il governo prevede di riavviare la miniera l’anno prossimo, ha affermato la Vietnam Rare Earth JSC, la principale raffineria del paese e partner di Blackstone nel progetto.

La proposta di riavvio di Dong Pao – la cui tempistica, portata e livello di sostegno finanziario estero non sono stati segnalati in precedenza – arriva in un momento in cui molte nazioni temono di essere vulnerabili alle interruzioni dell’approvvigionamento a causa della stretta cinese sui minerali strategici e delle sue controversie con gli Stati Uniti e i suoi alleati. .

Quest’anno Pechino ha imposto limiti alle esportazioni di metalli minori utilizzati nei semiconduttori, cosa che un influente consigliere politico cinese ha avvertito essere “solo l’inizio”.

Secondo l’US Geological Survey, il Vietnam ha il secondo più grande giacimento di terre rare. Ma sono rimasti in gran parte inutilizzati, con gli investimenti scoraggiati dai prezzi bassi che sono effettivamente fissati dalla Cina a causa del suo quasi monopolio sul mercato globale.

Visitando Hanoi questo mese per migliorare le relazioni bilaterali, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un accordo per aumentare la capacità del Vietnam di attirare investitori per le sue riserve di terre rare.

Stando a Reuters, dirigenti del settore, investitori, analisti e funzionari stranieri hanno descritto i piani per il Vietnam, compresi gli investimenti che, secondo loro, mostrano come il discorso sulla riduzione dei rischi delle catene di approvvigionamento per ridurre la dipendenza dalla Cina si stia traducendo in azione.

Alcuni hanno riconosciuto le difficoltà di creare un hub per le terre rare, ma hanno affermato che la mossa potrebbe rendere il Vietnam un attore valido, alleviando al contempo le preoccupazioni strategiche, anche se la Cina rimanesse dominante.

L’investimento di Blackstone nel progetto varrebbe circa 100 milioni di dollari se dovesse vincere l’appalto. La società sta parlando con potenziali clienti, tra cui i produttori di auto elettriche VinFast e Rivian, di possibili contratti con prezzi fissi che proteggerebbero i fornitori dalle fluttuazioni e garantirebbero agli acquirenti una catena di approvvigionamento sicura.

La conclusione di tali accordi risolverebbe un ostacolo affrontato dagli sviluppatori in Vietnam. Negli ultimi anni, gli investitori giapponesi Toyota Tsusho e Sojitz hanno abbandonato i progetti a Dong Pao dopo che la Cina ha aumentato l’offerta, colpendo i prezzi.

Lo sfruttamento efficace di Dong Pao, rimasto inattivo per almeno sette anni, secondo un funzionario della miniera statale Lavreco, che possiede una concessione, spingerebbe il Vietnam nella massima serie dei produttori di terre rare.

Ma la raffinazione delle terre rare è complessa e la Cina controlla molte tecnologie di lavorazione. Secondo Blackstone, anche i depositi stimati di Dong Pao devono essere rivalutati con metodi moderni.

Tuttavia, secondo l’Università di Geologia e Mineraria di Hanoi, le terre rare a Dong Pao sono relativamente facili da accedere e sono per lo più concentrate nei minerali di bastnaesite.

Questi sono tipicamente ricchi di cerio, utilizzato negli schermi piatti, e lantanidi, come praseodimio e neodimio, che vengono utilizzati nei magneti.

Tommaso Dal Passo