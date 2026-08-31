VENEZUELA. Maduro pubblica le sue prime foto da carcerato mentre Rodriguez annuncia l’accordo petrolifero con gli USA

L’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro ha pubblicato domenica, tramite il suo account X, le prime fotografie note da quando è entrato nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York, dove è detenuto da gennaio. Le immagini lo ritraggono in abbigliamento sportivo mentre fa il segno della vittoria.

“Invio queste foto come un piccolo regalo a tutti i miei nipoti, ai bambini e a tutte le brave persone che ci amano”, ha scritto nel messaggio di accompagnamento. “Voglio che sappiate che restiamo saldi, con i nostri cuori pieni del vostro amore”, scrive nel messaggio di X, ripreso da MercoPress.

Le fotografie non sono recenti. Secondo fonti a lui vicine, sono state scattate il 25 giugno, durante la settimana della Festa del Papà; Maduro stesso le ha viste il 13 luglio e sono arrivate alla sua cerchia per posta questa settimana. Non c’è alcuna conferma da parte del Federal Bureau of Prisons (FBI) in merito all’autenticità o alla datazione delle foto.

Il giudice federale Alvin Hellerstein ha fissato l’inizio del processo a giugno 2027, in seguito a una richiesta congiunta di accusa e difesa presentata a luglio. Prima di allora, un’udienza il 17 novembre stabilirà se Maduro gode dell’immunità in quanto capo di Stato, un’argomentazione con cui la sua difesa cerca di contestare l’intero procedimento.

Poche informazioni sono emerse sulle sue condizioni di detenzione. Secondo suo figlio, Nicolás Maduro Guerra, ha trascorso i primi mesi in una cella di isolamento e ora condivide la stanza con altri detenuti. Ha a disposizione 510 minuti al mese per le chiamate con l’esterno, con un limite di sedici minuti per conversazione, che utilizza quotidianamente per parlare con Caracas.

La diffusione delle immagini avviene due giorni dopo che il governo del presidente ad interim Delcy Rodríguez, in precedenza suo vicepresidente, ha annunciato, insieme all’amministrazione statunitense, un accordo che garantisce a Washington il controllo di maggioranza su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere venezuelane accertate, pari a circa il 21% del totale del paese. L’accordo è strutturato attraverso una joint venture con concessioni centenarie su diciassette giacimenti.

L’accordo energetico con gli Stati Uniti rimarrà in vigore per 25 anni, con l’obiettivo di aumentare la produzione di greggio a 1,5 milioni di barili al giorno (bpd) e di preservare la sovranità del Paese sulle proprie risorse naturali, riporta Reuters.

Rodriguez ha definito “storico” l’accordo e ha detto che contribuirà a rilanciare l’economia e ad aumentare le entrate statali, contribuendo a plasmare il futuro del Paese: ”Questo progetto bilaterale venticinquennale prevede lo sviluppo di 17 giacimenti petroliferi strategici con un obiettivo di produzione di oltre 1,5 milioni di barili al giorno (…) Questo progetto bilaterale venticinquennale prevede lo sviluppo di 17 giacimenti petroliferi strategici con un obiettivo di produzione di oltre 1,5 milioni di barili al giorno”, ha affermato Rodríguez alla televisione di stato.

Rodriguez ha aggiunto che l’obiettivo di 1,5 milioni di barili al giorno previsto dall’accordo era solo un obiettivo iniziale e che il piano più ampio includeva anche lo sviluppo di otto nuovi giacimenti petroliferi nell’ambito di una più ampia espansione del settore energetico del Paese.

Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere accertate al mondo, ma produce solo circa 1,25 milioni di barili al giorno, ben al di sotto del suo potenziale, a causa di anni di sottoinvestimenti, cattiva gestione e sanzioni.

Rodriguez ha affermato che l’accordo potrebbe generare circa 209 miliardi di dollari di entrate per lo Stato venezuelano, sulla base di un prezzo di riferimento del petrolio di 65 dollari al barile, pur riconoscendo che i prezzi del greggio potrebbero fluttuare. Ha aggiunto che circa 19 dollari per ogni barile prodotto e venduto nell’ambito dell’accordo confluirebbero direttamente in Venezuela, fornendo un significativo impulso alle entrate statali.

Ha affermato che il Paese manterrebbe “la proprietà e la sovranità” sulle proprie risorse naturali, “sfruttando al contempo capitali, tecnologia ed esperienza operativa per sostenere la ripresa di un settore strategico gravemente colpito dalle sanzioni”.

Le autorità venezuelane si stanno preparando a firmare la prossima settimana accordi che concederanno nuovi diritti di esplorazione e produzione petrolifera a diverse società, tra cui aziende statunitensi.

Maddalena Ingrao

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