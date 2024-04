USA. Trump ha contro il suo vecchio staff

Donald Trump cerca la rielezione, ma viene vigorosamente contrastato da un gruppo di ex suoi funzionari che mettono in guardia contro il suo ritorno al potere e offrono previsioni disastrose per il paese e lo stato di diritto se la sua campagna avrà successo.

L’ex segretario alla Difesa Mark Esper lo ha definito una “minaccia per la democrazia”. L’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton lo ha dichiarato “non idoneo a diventare presidente”. E l’ex vicepresidente Mike Pence ha rifiutato di appoggiarlo, citando “profonde differenze”, riporta AP.

È un sorprendente coro di detrattori, proveniente da coloro che hanno assistito in prima persona alla sua condotta in carica e ai disordini che ne sono seguiti.

Sarah Matthews, ex assistente di Trump che ha testimoniato davanti alla commissione della Camera il 6 gennaio ed è tra coloro che mettono in guardia sulla minaccia che rappresenta, ha detto che è “sconcertante” quanti membri importanti del suo staff lo abbiano denunciato: ”Queste sono persone che lo hanno visto da vicino e personalmente e hanno visto il suo stile di leadership”, ha detto Matthews.

“Il popolo americano dovrebbe ascoltare ciò che dicono queste persone perché dovrebbe essere allarmante che le persone che Trump ha assunto per lavorare per lui per il primo mandato dicano che non è idoneo a servire per un secondo mandato”, ha poi aggiunto.

Eppure i critici rimangono una netta minoranza. I legislatori repubblicani e i funzionari di tutto il partito hanno appoggiato la candidatura di Trump, alcuni a malincuore, altri con fervore ed entusiasmo. Molti assistenti e funzionari di gabinetto che hanno prestato servizio sotto Trump sarebbero riconfermati per un altro mandato.

Tuttavia, la campagna di Biden ha sbandierato le critiche degli ex funzionari di Trump in dichiarazioni e post sui social media, sperando di convincere almeno alcuni elettori repubblicani che non possono sostenere la sua candidatura.

In molti modi, lo scisma tra gli ex funzionari di Trump è un prolungamento del suo tempo alla Casa Bianca. L’attrito è stato costante poiché le richieste di Trump hanno incontrato la resistenza di alcuni funzionari e assistenti che hanno rifiutato richieste che ritenevano fuorvianti, irrealistiche e, a volte, decisamente illegali.

Il vicepresidente Mike Pence ha recentemente affermato che “non può, in buona coscienza”, sostenere Trump a causa del 6 gennaio e di altre questioni, nonostante sia orgoglioso di ciò che hanno ottenuto insieme.

Mike Esper, licenziato da Trump pochi giorni dopo le elezioni del 2020, si è scontrato con l’allora presidente su diverse questioni, inclusa la spinta di Trump a schierare truppe militari per rispondere ai disordini civili dopo l’uccisione di George Floyd da parte della polizia nel 2020.

In una recente intervista, Esper ha ripetuto l’avvertimento secondo cui Trump è “una minaccia per la democrazia” e ha aggiunto: “Penso che ci sia molto di cui preoccuparsi (…) Non posso assolutamente votare per Trump, ma ogni giorno che Trump fa qualcosa di pazzesco, la porta per votare per Biden si apre un po’ di più, ed è lì che mi trovo”, ha detto Esper.

Tra i critici più accesi di Trump c’è un trio formato da Matthews, l’ex direttrice delle comunicazioni di Trump alla Casa Bianca Alyssa Farah Griffin e Cassidy Hutchinson, ex assistente principale del capo dello staff di Trump Mark Meadows. Negli ultimi mesi hanno rilasciato una serie di interviste in opposizione al loro ex capo.

“Fondamentalmente, un secondo mandato di Trump potrebbe significare la fine della democrazia americana come la conosciamo, e non lo dico alla leggera”, ha detto Griffin.

John Kelly, ex capo dello staff di Trump ha descritto Trump come “una persona che ammira gli autocrati e i dittatori assassini” e “non ha altro che disprezzo per le nostre istituzioni democratiche, la nostra Costituzione e lo stato di diritto”.

Olivia Troye, ex consigliera di Pence che ha lasciato la Casa Bianca nel 2020, e l’ex addetta stampa Stephanie Grisham, che si è dimessa il 6 gennaio, sono entrambe critiche esplicite che hanno affermato di non aver votato per Trump nel 2020.

Anche Bill Barr, ex procuratore generale di Trump, ha definito Trump “un narcisista consumato” che “si impegna costantemente in una condotta sconsiderata che mette a rischio i suoi seguaci politici e l’agenda conservatrice e repubblicana”.

Luigi Medici

