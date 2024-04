PAKISTAN. Aumenta la cooperazione economica con Kabul

Nonostante le tensioni, i recenti accordi tra il Pakistan e l’Emirato Islamico di Afghanistan per dare priorità al commercio puntano verso una complessa interazione tra preoccupazioni di sicurezza, ambizioni economiche e concorrenza tra i principali porti della regione.

Dopo un periodo di tensione che ha visto il Pakistan condurre attacchi aerei all’interno dell’Afghanistan contro gruppi militanti pakistani il 18 marzo, e scontri a fuoco con le forze afghane, Islamabad ha camniato approccio.

Una delegazione pakistana guidata dal segretario al Commercio Muhammad Khurrum Agha ha incontrato il ministro afghano del Commercio Nooruddin Azizi a Kabul per affrontare le questioni commerciali.

I due paesi hanno concordato di “separare gli affari dalla politica” e di perseguire attività commerciali “ininterrotte”, ha detto Zabihullah Mujahid, portavoce dell’amministrazione talebana. Facendo eco a questo sentimento, il ministero degli Esteri pakistano ha espresso incoraggiamento per i “progressi compiuti su questi temi”.

Nonostante il Pakistan continui a essere il più grande importatore di beni afghani, per un totale di 369 milioni di dollari nel 2022, negli ultimi cinque anni si è registrato un calo significativo del volume degli scambi bilaterali, da 2,3 miliardi di dollari a 1,4 miliardi di dollari, secondo l’agenzia statale del commercio e sviluppo del Pakistan.

Le esportazioni pakistane sono dominate da prodotti tessili, prodotti farmaceutici, prodotti alimentari e materiali da costruzione, principalmente cemento. L’Afghanistan esporta principalmente frutta, tappeti e minerali come carbone, marmo e pietre preziose.

I due giorni di discussione tenutisi dal 25 al 26 marzo si sono concentrati su aree chiave come la creazione di un accordo commerciale preferenziale, la facilitazione della circolazione delle merci aeree, il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei valichi di frontiera per il commercio e la risposta alle sfide legate al commercio che transita attraverso l’Afghanistan e alle merci afghane che passano attraverso i porti pakistani, secondo Mujahid.

Le discussioni includevano anche le prime proposte pakistane sul baratto e sull’uso della valuta locale per l’acquisto di carbone afghano, intese ad alleviare la pressione sulle loro riserve di valuta estera. Tuttavia, queste proposte alla fine sono state respinte. Entrambi i paesi hanno concordato di dare priorità agli scambi commerciali attraverso i sistemi bancari, con il Pakistan che importa carbone afghano ai tassi di mercato internazionali.

Un’ondata di terrorismo in Pakistan ha accresciuto la frustrazione di Islamabad per la percepita riluttanza dell’amministrazione talebana a Kabul a frenare i militanti talebani pakistani lungo il confine.

Secondo un rapporto del Centro per la ricerca e gli studi sulla sicurezza con sede a Islamabad, le vittime degli attacchi militanti sono aumentate di quasi il 56% nel 2023 rispetto al 2022, con oltre 1.500 vittime, tra cui oltre 500 membri del personale di sicurezza e delle forze dell’ordine.

A seguito di un attacco transfrontaliero da parte del Tehreek-e-Taliban Pakistan contro le forze di sicurezza pakistane ad ottobre 2023, il Pakistan ha imposto diverse restrizioni commerciali all’Afghanistan, che dipende fortemente dai paesi vicini per rotte commerciali vitali e accesso ai mercati internazionali. Queste restrizioni includevano il divieto di beni commerciali di transito essenziali, una tassa di importazione del 10% e requisiti per garanzie bancarie pari a dazi e tasse da parte degli importatori afghani.

I successivi negoziati tra il ministro afghano del Commercio Azizi e i funzionari pakistani a Islamabad a metà novembre hanno portato alla rimozione temporanea della maggior parte delle restrizioni e al rilascio della maggior parte dei camion rimasti bloccati.

Le restrizioni commerciali del Pakistan erano intese a fare pressione sull’amministrazione talebana affinché affrontasse le sue preoccupazioni in materia di sicurezza; in questa scia rientra anche l’espulsione dei rifugiati afghani irregolari e l’imposizione di politiche più severe sui visti ai valichi di frontiera con l’Afghanistan.

Considerando le restrizioni come un ostacolo alla ripresa economica dell’Afghanistan sotto le sanzioni internazionali, l’amministrazione talebana ha spostato la sua attenzione sul porto iraniano di Chabahar. Negli ultimi mesi, alti funzionari talebani, tra cui il mullah Abdul Ghani Baradar, vice primo Ministro per gli affari economici, hanno visitato il porto e vi hanno firmato diversi progetti.

Questa mossa è vista anche come parte degli sforzi dei talebani per diversificare il porto dell’Afghanistan opzioni, posizionando Chabahar come concorrente dei porti del Pakistan, tra cui Karachi e Gwadar, che è una componente chiave del corridoio economico Cina-Pakistan nell’ambito dell’iniziativa cinese Belt and Road.

Nonostante ciò, i commercianti afgani continuano a considerare la rotta pakistana come la più fattibile a causa della distanza e dei costi.

Tommaso Dal Passo

