L’Ucraina esce dal vertice NATO con altre armi e paesi che al contrario sono stanchi di sostenerla. La Turchia per esempio, sosterrà l’Ucraina e userà i suoi canali di comunicazione per spingere la Russia verso la pace, afferma Erdogan. Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, si rivolge a Putin e alla Russia: “Non giocate con noi. Non attaccheremo mai nessuno. Difenderemo solo il nostro stile di vita, la nostra democrazia, il nostro territorio.” Rutte ha riferito che nella dichiarazione finale del vertice NATO viene definita la Russia una “minaccia a lungo termine”. Ha anche affermato che i partecipanti al vertice NATO di Ankara si impegnano a continuare a sostenere l’Ucraina.

Il primo Ministro danese Mette Frederiksen: “Dobbiamo aiutare ancora di più l’Ucraina, esercitare maggiore pressione sulla Russia e garantire che l’unico vincitore di questa guerra, ovviamente, sia l’Ucraina.” Il governo norvegese ha annunciato lo stanziamento di 306,3 milioni di dollari per la difesa aerea dell’Ucraina, secondo quanto riportato da Interfax. Insieme a Danimarca, Germania e Canada, la Norvegia ordinerà sistemi di difesa aerea Patriot per Kiev da una fabbrica statunitense.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha firmato un accordo con il primo Ministro estone Kristen Michal sulla cooperazione in materia di difesa nel campo dei sistemi senza pilota. La cerimonia si è svolta a margine del forum sulla difesa durante il vertice NATO ad Ankara, riporta Euronews. Gli alleati europei cercano di utilizzare più attivamente l’esperienza di combattimento di Kiev, riporta Euronews. Il nuovo accordo dovrebbe approfondire la cooperazione tra le industrie della difesa dei due paesi. In particolare, l’Estonia potrà acquistare droni e altre tecnologie militari sviluppate in Ucraina.

Il primo Ministro ungherese Magyar ha confermato al vertice NATO che il Paese non fornirà armi all’Ucraina. Ha inoltre precisato che il governo continuerà a fornire aiuti umanitari all’Ucraina.

Zelenskyy ha dichiarato al Financial Times di aver avvertito i suoi alleati occidentali che Putin potrebbe estendere la guerra oltre i confini dell’Ucraina se non riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi. Zelenskyy ha affermato che lui e altri credono che Putin potrebbe invadere un Paese della NATO nel 2027.

L’Ucraina respinge il “piano di pace” in 28 punti di Trump e non ha alcuna intenzione di cedere il Donbass alla Russia si legge nel New York Post. Il piano precedente prevedeva il ritiro delle truppe ucraine dal Donbass. Ora Kiev intende cercare condizioni più dure e favorevoli, sottolineando che la situazione sul fronte è cambiata e che l’Ucraina conserva ancora una certa influenza.

Secondo alcune fonti, non si sta più preparando un vertice trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Russia e al momento non sono in corso negoziati strutturati su uno specifico accordo di pace. Invece di fare nuove concessioni a Mosca, l’Ucraina propone di aumentare la pressione affinché il Cremlino sia costretto ad abbandonare le sue richieste.

In via di distensione le relazioni Ucraina – Polonia. Zelenskyy e Nawrocki hanno avuto il primo dialogo dopo la revoca dell’Ordine dell’Aquila Bianca all’Ucraina. “A cena ho parlato con molti leader mondiali. Tra questi, naturalmente, c’era il Presidente Zelenskyy. Forse oggi ci sarà un’altra opportunità per parlare… Mi sembra naturale che Stati confinanti che condividono un nemico comune, come la Russia, mantengano un dialogo, a prescindere da certe tensioni bilaterali”, ha affermato Nawrocki.

A differenza di Volodymyr Zelensky, il sindaco di Ivano-Frankivs’k, Ruslan Martsinkiv: “L’Ucraina occidentale sarà in rovina: la Russia potrebbe ripetere a settembre-ottobre quello che sta facendo a Kiev”.

Il Ministro per gli Affari Esteri ucraino ha fatto sapere che: “L’Ucraina ha inviato a Putin una proposta realistica per porre fine alla guerra. Questa è un’opportunità per il suo regime di evitare il collasso.” “Putin deve riconoscere che non raggiungerà mai i suoi obiettivi in ​​Ucraina sul campo di battaglia”, ha affermato.

On line è apparsa copia della fattura proforma datata 19 novembre 2025, per la consegna di 19 missili da crociera Storm Shadow dal Regno Unito all’Ucraina. Nel documento si legge che i destinatari della consegna sono i militari dell’unità militare A2192, 303ª Base centrale di stoccaggio di missili e munizioni di artiglieria (Makariv, Oblast di Kiev e Gorodok, Oblast di Zhytomyr). Il committente è la base RAF di Brize Norton, nell’Oxfordshire, a 120 km a nord-ovest di Londra. Il valore del contratto è di 26,718 milioni di dollari. Dopo la consegna alla base di stoccaggio nella regione di Zhytomyr, i missili saranno successivamente trasportati a Starokostiantyniv, nella regione di Chmel’nyc’kyj, dove ha sede la 7ª Brigata di Aviazione Tattica dell’Aeronautica Militare Ucraina. Questa brigata opera con bombardieri di prima linea Su-24M(MR) modificati per il trasporto di questi missili.

Le forze armate russe hanno distrutto un magazzino della Philip Morris durante un attacco a Kiev: si tratta del quarto attacco alla struttura dall’inizio della guerra. “In risposta agli attacchi […] ucraini contro infrastrutture civili russe, le forze armate russe hanno lanciato un attacco di gruppo con armi di precisione contro installazioni militari-industriali a Kiev”, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Gli attacchi hanno colpito uno stabilimento industriale della Samsung Ucraina che produceva e immagazzinava componenti per il missile da crociera terrestre FP-5 Flamingo, nonché un’officina dove venivano assemblati droni a lungo e medio raggio. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato anche per la prima volta la distruzione di un sistema missilistico antiaereo Rapid Ranger di fabbricazione britannica nel Distretto Militare Nord-Orientale.

“La militarizzazione dell’Europa richiederà alla Russia di adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza nazionale”, ha dichiarato Dmitry Peskov in un’intervista alla pubblicazione svizzera Die Weltwoche. Ha inoltre sottolineato che la Russia “non inizierà mai una Terza Guerra Mondiale, ma adotterà misure per la propria sicurezza”. “La guerra è sempre pericolosa, e un’azione militare nel cuore dell’Europa è estremamente pericolosa. È particolarmente pericoloso quando le capitali europee provocano il regime di Kiev a continuare questa guerra. I paesi europei pensano ancora di poter sconfiggere strategicamente la Russia. Questo è un grave errore”, ha osservato. “La Russia è pronta a usare armi nucleari solo se la sua esistenza è minacciata”, ha chiosato Peskov a Die Weltwoche.

“26 candidati sono stati nominati dalle sezioni regionali di otto partiti politici per le elezioni delle massime cariche nelle entità costituenti della Federazione Russa”, ha annunciato Ella Pamfilova, Presidente della Commissione Elettorale Centrale della Federazione Russa, durante una riunione della Commissione Elettorale Centrale. Secondo quanto affermato, il periodo di presentazione delle candidature è in corso in tutte e sei le regioni della Russia. Le elezioni della Duma di Stato e le elezioni generali si terranno in tre giorni consecutivi, dal 18 al 20 settembre. Nel giorno unico di votazione, a settembre 2026, sono previste oltre 2.200 campagne elettorali a vari livelli e verranno assegnati 20.700 seggi parlamentari e cariche elettive.

Nel Territorio di Krasnodar, 80 stazioni di servizio hanno ripreso l’attività e sono in corso misure per ridurre i tempi di rifornimento, ha annunciato il governatore Veniamin Kondratyev. La regione ha inoltre stilato un elenco di stazioni di servizio per il rifornimento di mezzi di trasporto speciali e pubblici, nonché di veicoli comunali. In molte regioni russe resta l’emergenza benzina. Diverse aziende a Nižnekamsk sono state danneggiate mercoledì a seguito di un attacco di droni, in Tatarstan, secondo quanto riportato dal servizio stampa del capo della Repubblica. In alcuni siti si registrano feriti. I feriti hanno ricevuto tutta l’assistenza medica necessaria, ha precisato il servizio stampa.

L’Ucraina ha attaccato una stazione di compressione sul gasdotto di esportazione verso la Turchia nel territorio di Krasnodar, secondo quanto riportato dal servizio stampa di Gazprom. “Il 7 luglio alle 19:51, la stazione di compressione di Krasnodarskaya, coinvolta nella catena di approvvigionamento del gas russo tramite il gasdotto Blue Stream, è stata attaccata da droni. L’attacco mirava a interrompere le forniture ininterrotte di gas russo alla Turchia. Sono in corso le riparazioni. Le misure tempestive hanno impedito interruzioni delle forniture”, si legge nel comunicato.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’8 luglio. [METTERE LINK A Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’8 luglio]Le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo su Kiev durante la notte. È stato segnalato un incendio nella capitale e interruzioni di corrente. Alcuni magazzini hanno preso fuoco nel quartiere di Desnyansky e anche edifici nel quartiere di Svyatoshinsky a Kiev sono stati danneggiati.

Durante la notte, le forze armate ucraine hanno continuato a lanciare droni contro le regioni russe. Nizhnekamskneftekhim è stata attaccata a Nizhnekamsk, nel Tatarstan; gli ucraini stanno diffondendo filmati delle conseguenze dell’attacco, così come filmati di una raffineria di petrolio nella regione di Saratov, dove una persona è rimasta uccisa. In Crimea, agli obiettivi “soliti” degli attacchi aerei, si aggiungono esclusivamente obiettivi civili. Droni sono stati abbattuti in avvicinamento a Mosca.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, attacchi aerei russi hanno colpito a Bachivs’k e nei pressi di Ulanove. Nel distretto di Sumy, gli scontri a fuoco proseguono a Rudnivka, Pysarivka, Marine, nel villaggio di Nova Sich, nel villaggio di Khotin’ e nelle aree boschive a sud di Ivolzhans’ke. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, gli scontri a fuoco continuano nelle aree boschive.

Nella direzione di Charkiv, il gruppo russo di forze Nord continua a segnalare che le sue unità stanno proseguendo le operazioni offensive nel villaggio di Kozacha Lopan’. Nella direzione di Vovčans’k, le forze russe sono avanzate in dodici aree. Gli scontri a fuoco sono in corso nel villaggio di Yurchenkove, nel villaggio di Bilyi Kolodyaz’ e nelle aree boschive del distretto di Vovčans’k. Nella zona di Velykyi Burluk, si sono verificati scontri a fuoco con armi leggere nel villaggio di Petro-Ivanivka, nonché in aree boschive vicino ai villaggi di Shev’yakivka, Budarky e Zemlyanky.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha ferito una persona.

Nella regione di Belgorod, 8 feriti in diversi attacchi di droni ucraini. Gli attacchi ucraini sono in corso e numerosi villaggi e strade sono sotto il fuoco di Kiev. Secondo fonti locali, le forze armate ucraine hanno distrutto ponti nei villaggi di confine di Shelayevo e Urazovo.

A Kupjans’k, gli analisti ucraini hanno definito come grave la situazione in cui versano le forze armate ucraine: a loro detta le forze armate russe stanno espandendo le loro zone di controllo nelle aree urbane.

In direzione di Slov”jans’k, le truppe russe stanno allineando il fronte per un’offensiva verso il villaggio di Mykolaivka. Più a sud, continuano i combattimenti nei villaggi lungo la strada per Kramators’k.

In direzione di Dobropillya, le forze armate russe stanno intensificando la pressione sugli accessi alla città e sono in corso i combattimenti per Shevchenko.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, le unità del gruppo russo di forze Orientali hanno conquistato roccaforti ucraine vicino a Oleksandrivka e Bohodarivka. Le forze armate ucraine continuano a schierare equipaggiamento e fanteria in quest’area.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, le unità del gruppo di forze Orientali hanno continuato a smantellare le difese ucraine a ovest di Lisne, occupando roccaforti. Le forze continuano a individuare ed eliminare piccoli gruppi ucraini che tentano di infiltrarsi nelle retrovie russe.

Nella regione di Zaporižžja, la città di Dniprorudne è stata colpita da attacchi ucraini e le condutture del gas sono state danneggiate a seguito di bombardamenti di artiglieria nel distretto di Kam’yans’ko-Dniprovs’kyi.

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Graziella Giangiulio