SIRIA. Primo rifornimento russo post-Assad, la nave Sparta a Tartus, e il rafforzamento di Hmeimim confermano la continuità operativa di Mosca

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la nave cargo russa Sparta, sottoposta a sanzioni statunitensi, ha completato il primo importante rifornimento della base aerea di Hmeimim dalla caduta del precedente regime siriano. Partita da San Pietroburgo nel mese di marzo e giunta a Tartus a maggio – e scortata da navi della marina russa per gran parte del viaggio – l’imbarcazione ha trasportato equipaggiamenti destinati alle installazioni russe presenti nel Paese. Fonti statunitensi e immagini satellitari hanno confermato l’operazione, interpretata dagli analisti come un chiaro segnale della volontà del Cremlino di mantenere una presenza militare permanente sul territorio siriano. Secondo alcuni funzionari statunitensi, la missione di rifornimento della nave Sparta non ha destato particolari sospetti, poiché i rapporti tra il nuovo governo siriano e Mosca restano noti e l’equipaggiamento militare russo è dislocato in aree considerate lontane dagli interessi americani, concentrati soprattutto nel nord-est del Paese. Il rapporto aggiunge inoltre che la Russia avrebbe ritirato gran parte del proprio personale militare dalla Siria dopo la caduta di Assad, pur citando una fonte dell’intelligence statunitense secondo cui centinaia di militari russi sarebbero ancora presenti nel Paese.

L’episodio è stato commentato dal viceministro degli Esteri russo Georgy Borisenko, il quale ha sottolineato che le nuove autorità siriane non hanno revocato l’invito rivolto alle forze armate russe e avrebbero manifestato interesse alla prosecuzione della cooperazione militare. Gli accordi stipulati sotto il precedente governo sarebbero stati confermati dalla nuova leadership, consentendo a Mosca di preservare la propria infrastruttura strategica nel Paese. Del resto, la presenza russa in Siria non sembra aver subito alcun ridimensionamento significativo; al contrario, le attività registrate nelle ultime settimane indicano un rafforzamento della postura militare russa nel Levante e una crescente centralità della Siria quale piattaforma logistica per le operazioni di Mosca nel Mediterraneo, in Africa e nel Medio Oriente.

Le attività registrate tra aprile e giugno evidenziano una significativa intensificazione del traffico militare russo attorno alle basi di Hmeimim, Tartus e Qamishli. Particolarmente rilevante appare la visita effettuata a fine maggio dal generale Yunus-Bek Yevkurov, viceministro della Difesa della Federazione Russa e responsabile della gestione delle operazioni russe in Africa e Medio Oriente. Il suo arrivo a Hmeimim a bordo di un velivolo Il-62M, accompagnato da una delegazione di alto livello, è stato seguito da una serie di ispezioni alle principali installazioni russe nel Paese.

Nelle quarantotto ore successive sono stati registrati numerosi voli di trasporto strategico con velivoli Il-76MD, Il-76MD-90A, An-72 e An-124, oltre a missioni di protezione e ricognizione effettuate da caccia Su-35 e dagli elicotteri Ka-52 e Mi-17. Contestualmente, la base di Hmeimim sarebbe stata rafforzata con ulteriori bombardieri tattici Su-24.

L’elemento più significativo riguarda tuttavia la funzione logistica della Siria nei confronti del continente africano. Numerosi voli effettuati da Hmeimim risultano infatti diretti verso la Libia, mentre i cargo An-124 hanno trasportato consistenti quantitativi di materiale destinato alle infrastrutture russe presenti in Africa. Già il 29 aprile un An-124 era giunto dalla Russia con oltre cento tonnellate di equipaggiamenti destinati alle basi africane, ripartendo poche ore dopo verso il continente. Tali movimenti confermano come la Siria continui a rappresentare il principale ponte logistico tra il territorio russo e le crescenti attività di Mosca in Nord Africa e nel Sahel, aree che negli ultimi anni hanno acquisito un’importanza crescente nella strategia globale del Cremlino.

La caduta di Assad nel dicembre 2024 aveva inizialmente alimentato ipotesi circa una possibile riduzione, se non addirittura della cessazione, della presenza militare russa in Siria inclusa la riconversione delle basi di Hmeimim e Tartus a funzioni prevalentemente umanitarie. Con il consolidamento delle nuove autorità, tuttavia, Damasco ha adottato un approccio pragmatico nei confronti di Mosca riconoscendo il valore strategico delle installazioni russe per la proiezione del Cremlino nel Mediterraneo e in Africa. Il governo di transizione ha così utilizzato la questione delle basi come leva negoziale per ottenere concessioni economiche e politiche, tra cui la revisione degli accordi siglati sotto Assad, la riduzione del debito e garanzie sul sostegno russo al nuovo assetto istituzionale siriano (non contribuire alla riorganizzazione delle reti legate al precedente regime), arrivando anche a collegare il futuro delle basi alla proposta di estradizione di Bashar al-Assad, che Mosca ha però respinto e continua a rifiutarsi. Mosca, dal canto suo, ha privilegiato una linea di dialogo discreto volta a preservare la propria presenza militare nel Paese senza assumere impegni che possano limitarne la libertà d’azione nel lungo periodo.

Se sul piano militare la Russia mantiene le proprie posizioni, sul piano energetico la sua influenza appare addirittura aumentata. Secondo un’inchiesta Reuters basata su dati Kpler e monitoraggi navali, Mosca è diventata il principale fornitore di petrolio della Siria dopo la fine del governo Assad. Nel 2025 le esportazioni russe hanno raggiunto 16,8 milioni di barili, equivalenti a circa 46.000 barili al giorno. Nel 2026 i flussi sarebbero ulteriormente aumentati fino a circa 60.000 barili quotidiani, con una crescita del 75%. Secondo Reuters, ventuno navi provenienti dalla Russia raggiungono i porti siriani con frequenza quasi settimanale; tutte risultano sottoposte a sanzioni occidentali. La Russia ha di fatto sostituito l’Iran nel ruolo di principale fornitore energetico per la Siria. Per Damasco, tale dipendenza è il risultato di una necessità economica più che di una scelta politica. La produzione interna rimane infatti insufficiente rispetto al fabbisogno nazionale e i tentativi di diversificazione, inclusi quelli verso la Turchia e altri partner regionali, appaiono difficilmente realizzabili nel breve periodo. La vulnerabilità energetica della Siria continua quindi a rappresentare uno dei principali strumenti di influenza russa sul Paese.

Le forniture energetiche russe si inseriscono inoltre nel più ampio fenomeno della cosiddetta “flotta ombra”, la rete di petroliere utilizzata da Mosca per aggirare le restrizioni occidentali. Emblematico è il caso della petroliera Jin Hui, battente bandiera siriana, fermata dalla Guardia Costiera svedese nel Mar Baltico nel maggio di quest’anno. Le autorità di Stoccolma sospettano che l’imbarcazione facesse parte della “shadow fleet” russa, operasse sotto falsa bandiera e non rispettasse i requisiti internazionali di navigabilità, evidenziando le crescenti pressioni occidentali sulle reti marittime utilizzate per sostenere il commercio energetico russo nonostante il regime sanzionatorio.

Sul fronte della sicurezza interna, le autorità russe continuano a considerare la Siria un potenziale teatro di attività jihadiste transnazionali. Secondo l’agenzia TASS, agli inizi di maggio, l’FSB ha arrestato nella regione di Krasnodar tre cittadini provenienti dall’Asia centrale accusati di reclutare combattenti destinati alla Siria per conto di un’organizzazione terroristica internazionale.

Cristina Uccello

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