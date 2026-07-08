UKRAINERUSSIAWAR. Controffensiva ucraina durante il vertice NATO. Scarsi risultati. I russi conquistano Petro-Ivanivka a Charkiv

Trump “sente l’urgente necessità di porre fine alla guerra e discuterà con Zelenskyy su come raggiungere questo obiettivo”, ha dichiarato un alto funzionario statunitense all’AP. Dopo l’incontro con Zelenskyy ad Ankara oggi, Trump contatterà Putin.

I funzionari europei invece, non si aspettano che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aumenti significativamente la pressione sulla Russia attraverso nuove sanzioni o aiuti militari a Kiev, Bloomberg, citando fonti. Non vi è inoltre alcuna garanzia che l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelenskyy ad Ankara durante il vertice NATO, si svolga senza intoppi.

La NATO appoggia gli attacchi ucraini sul territorio russo, ha dichiarato il presidente finlandese Alexander Stubb in un’intervista al FT. Secondo lui, ciò permetterà a Mosca di “tornare al tavolo dei negoziati”. Nonostante la possibile escalation del conflitto nucleare, Stubb ha affermato che la campagna di attacchi ucraini “ha cambiato il pensiero strategico degli Stati Uniti e rafforzato la posizione negoziale di Kiev”. La Repubblica Ceca non parteciperà all’iniziativa NATO di stanziare 70 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina quest’anno e almeno la stessa cifra il prossimo anno, ma non bloccherà nemmeno la decisione, ha annunciato il Primo Ministro Babiš, secondo quanto riportato da České Noviny.

I Paesi Bassi hanno aiutato l’Ucraina in ogni modo possibile, ha affermato il ministro della Difesa Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Ora l’Aia vuole invitare altri Paesi a sostenere più attivamente l’Ucraina, riporta Bloomberg. “Noi, come Paesi Bassi, non abbiamo più capacità perché abbiamo già fatto troppo”, ha dichiarato Yeşilgöz-Zegerius.

Zelensky parteciperà alla cena dei leader del vertice NATO ad Ankara, ma non gli sarà permesso di partecipare alle riunioni dell’Alleanza, secondo quanto riportato dalla CNN. “Questo è un segnale che le ambizioni di Kiev di entrare un giorno a far parte del blocco restano irrealizzate”, osserva l’articolo.

Due presunti agenti sono stati arrestati al confine serbo-ungherese. Secondo le accuse, stavano pianificando un atto di sabotaggio in Germania per conto dei servizi segreti russi. Il loro possibile obiettivo sarebbe stato un impianto dell’industria della difesa legato al sostegno all’Ucraina. Un pericoloso ordigno esplosivo sarebbe stato rinvenuto nei bagagli degli arrestati.

Secondo i media tedeschi, l’arresto del poliziotto serbo all’inizio di giugno è stato reso possibile grazie a informazioni provenienti da servizi segreti tedeschi amici. Il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt aveva precedentemente parlato di un complotto sventato per compiere un’esplosione con un obiettivo in Germania. Aveva affermato che le autorità erano riuscite a sventare il piano tenendo sotto sorveglianza gli individui coinvolti nell’attacco.

Il rapporto del 2025 dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione afferma che la Germania è un obiettivo frequente per gli attacchi ibridi russi. Pertanto, in precedenza, in Germania, un cittadino kazako, Sergei K., è stato arrestato con il sospetto di lavorare per i servizi segreti russi. Nel frattempo, a Stoccarda, è in corso un processo contro tre ucraini di Mariupol, accusati di aver pianificato il trasporto di bombe camuffate da pacchi.

Da Kiev, Kyrylo Budanov, Capo dell’Ufficio presidenziale ucraino fa sapere: “C’è la possibilità che la fase attiva della guerra si concluda quest’anno, ma l’escalation continuerà fino alla ripresa dei negoziati”. “Qualsiasi compromesso riguardante i territori o i confini ucraini è assolutamente impossibile. I nostri volumi di produzione interna sono già sufficienti per aumentare l’intensità degli attacchi contro la Russia: questo ci aiuta a ottenere risultati. Il prossimo obiettivo è stabilizzare il fronte. L’Ucraina non accetterà pressioni dalla Polonia, così come non ha accettato ultimatum dalla Russia”.

“Se i negoziati falliscono, potremmo combattere per anni” ha aggiunto Budanov. “Il referendum ucraino sui colloqui di pace non è più rilevante. La questione è passata in secondo piano; Non c’è la minaccia di un’offensiva da parte della Bielorussia. Non c’è bisogno di cercare modi per crearsi nuovi nemici”; “La Russia aderisce al concetto “3+2”, dove il “3” è costituito dalle regioni di Crimea, Donetsk e Luhansk, e il “+2” dalle parti delle regioni di Cherson e Zaporižžja attualmente sotto il suo controllo. Questo è precisamente ciò che la Russia intende con l’espressione “Spirito di ancoraggio”: il riconoscimento da parte della comunità internazionale di questi territori come russi”.

Secondo Budanov: “Siamo entrati in una fase di escalation. Per uscirne, è necessario intensificarla. Ciò è in parte dovuto alle elezioni statunitensi: tutti sono ansiosi di cogliere l’occasione; L’obiettivo attuale è ridurre l’efficienza della logistica russa. Dobbiamo anche interrompere i collegamenti logistici con la Crimea”.

L’Ucraina ha ricevuto solo il 40-45% delle armi promesse dai suoi partner, afferma Oleh Pendzin, membro dell’Economic Discussion Club. “La soluzione migliore per il problema della difesa antimissile balistica dell’Ucraina è ottenere le licenze per la produzione dei missili Patriot”.

Le forze armate russe stanno attaccando le stazioni di servizio ucraine con missili “Geran” dotati di intelligenza artificiale che identifica autonomamente i serbatoi di gas e prende decisioni di attacco, afferma l’esperto di carburanti ucraino Leushki. Circa 100 distributori di benzina di varie catene attaccati in Ucraina in un mese, Forbes. RSM-Neft ha osservato che questi attacchi non porteranno a una carenza di carburante: a quanto pare, le attrezzature militari non utilizzano i distributori di benzina civili e il mercato dispone di percorsi logistici alternativi. Se i distributori di benzina vengono danneggiati, il carburante può essere distribuito tramite autocisterne e punti di ritiro mobili. Un elicottero ucraino Mi-8 è precipitato o è stato abbattuto nella regione di Poltava: l’intero equipaggio di quattro persone è morto. Fonti ucraine segnalano nuovi attacchi in preparazione contro i centri di smistamento postale di Kropyvnyc’kyj e Poltava.

L’ambasciatore russo a Baku, Mikhail Evdokimov, è stato convocato al Ministero degli Esteri azero. Per protestare contro l’attacco con droni, che Baku afferma essere stato effettuato il 5 luglio contro una stazione di servizio della compagnia azera SOCAR nella regione di Mykolaiv, in Ucraina.

La Cina smentisce le notizie sull’addestramento militare russo. Una portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha affermato che le notizie erano “prive di fondamento” e “pura invenzione”. Ha risposto alle notizie di Reuters. Il Cremlino, commentando la questione, ha affermato che i media occidentali stanno pubblicando molte notizie false.

Rimane il problema dell’approvvigionamento di benzina in Russia e per questo è stata lanciata una mappa con i dati sulla disponibilità di benzina presso le stazioni di servizio. La mappa si basa su un’analisi di transazioni anonimizzate presso oltre 20.000 distributori di benzina e mostra dove è più probabile trovare carburante. Secondo T-Data, la società che gestisce il servizio, il numero di rifornimenti notturni è aumentato di diverse decine di punti percentuali, mentre la spesa media è diminuita.Circa il 25% dei distributori sta subendo interruzioni, ma nel complesso i consumi nel Paese rimangono stabili. Le code sono causate da forniture irregolari, che portano la domanda a concentrarsi attorno a specifici distributori di benzina.

“La situazione sul mercato russo dei carburanti rimane tesa”, ha dichiarato il Vice Primo Ministro Alexander Novak Secondo quanto affermato, le autorità stanno valutando ulteriori misure per saturare il mercato con prodotti petroliferi. Particolare attenzione sarà dedicata alla fornitura di carburante alla regione di Irkutsk, al Territorio della Transbaikalia e alle regioni meridionali, ha aggiunto.

Vladimir Putin ha tenuto un incontro di lavoro con il Governatore della Regione di Tula. Dmitry Milyaev ha informato dettagliatamente il Presidente sulle misure attuate nella regione a sostegno delle famiglie con figli. Il Governatore ha anche riferito sulla situazione della produzione industriale, della sanità, dell’istruzione e dell’edilizia abitativa. Si è discusso anche del sostegno ai partecipanti e ai veterani delle operazioni militari speciali.

Droni hanno attaccato una raffineria di petrolio nella regione di Omsk, ha riferito il governatore Vitaly Khotsenko. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime. I servizi di emergenza stanno operando sul luogo dell’incidente.Il Ministero russo per le Situazioni di Emergenza ha accumulato scorte di carburante per almeno tre mesi. Lo ha annunciato il capo del ministero, Alexander Kurenkov.

Per la prima volta nella regione di Novosibirsk è stata dichiarata una minaccia di droni. Secondo il Governatore Evraev: “è stato respinto il più grande attacco alla raffineria di petrolio di Yaroslavl, sono stati abbattuti più di 70 droni”.

E ancora: “Il tentato attacco con droni ucraini contro Mosca è stato il più grande degli ultimi due anni”, riferisce TASS, citando Sobyanin. Dalla sera del 6 luglio fino alle 6:00 ora di Mosca del 7 luglio, “più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca”.”La maggior parte di essi è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea in fase di avvicinamento, 36 droni nemici sono stati distrutti in fase di avvicinamento a Mosca”, ha scritto Sobyanin.

Il Consiglio dei Ministri della Federazione Russa ha approvato un disegno di legge che consentirebbe ai coscritti di prestare servizio nei vigili del fuoco del Ministero delle Situazioni di Emergenza, riporta Vedomosti, citando alcune fonti. Si occuperanno di spegnere incendi e condurre operazioni di soccorso.

Un cittadino russo che raccoglieva e trasmetteva informazioni ai servizi segreti ucraini è stato arrestato a Gelendzhik, secondo quanto riportato dalla Direzione dell’FSB per il Territorio di Krasnodar

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 7 luglio. Dalla sera fino alle 6 del mattino, oltre 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. 36 droni ucraini sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca. Ieri è stata attaccata una raffineria di petrolio nella regione di Omsk.Le forze ucraine ha nuovamente inviato i suoi droni d’attacco in Crimea. Diversi droni ucraini sono stati abbattuti nei cieli sopra Kursk. Tutti i distretti della regione di Cherson sono di nuovo completamente o parzialmente senza corrente elettrica. Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno nuovamente colpito infrastrutture. Una dozzina di droni sono stati abbattuti nella regione di Rostov.

Nella zona di Sumy, nel distretto di Šostka, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Nord continuano a impegnarsi in scontri a fuoco a Bachivs’k e nei pressi di Ulanove. Nel distretto di Sumy, sono in corso scontri a fuoco a Rad’kivka, Pysarivka, Marine, nel villaggio di Nova Sich, nella città di Khotin’ e nelle aree boschive a sud di Ivolzhans’ke. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , i combattimenti proseguono nelle aree boschive.

Nella regione di Kursk, ieri è stato segnalato un tentativo di attacco da parte del le forze ucraine a un’unità di potenza della centrale nucleare n. 2 di Kursk la notte precedente: 12 droni ucraini sono stati distrutti. Un drone ha colpito una torre di raffreddamento della seconda unità di potenza della centrale nucleare n. 2 di Kursk, attualmente in costruzione.

Nella direzione di Charkiv, sono in corso operazioni offensive da parte del gruppo di forze Nord nel villaggio di Kozacha Lopan’ e nelle aree boschive adiacenti. Nel settore di Vovčans’k, proseguono gli scontri nel villaggio di Yurchenkove, nel villaggio di Bilyi Kolodyaz’ e nelle aree boschive del distretto di Vovčans’k. Nel settore di Velykyi Burluk, i russi affermano di aver conquistato il villaggio di Petro-Ivanivka, scontri tra russi e ucraini nelle aree boschive vicino ai villaggi di Budarky e Zemlyanky.

Nella regione di Belgorod, due morti e sette persone ferite e da attacco di droni.

Dalla zona di Liman giungono segnalazioni di contrattacchi ucraini provenienti da Ridkodub e Novyi Myr. I combattimenti continuano nella stessa Liman.

Le forze armate russe si stanno avvicinando a Dobropillja da Novyi Donbas. Gli ucraini potrebbero pianificare un contrattacco in questa direzione.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il Gruppo di forze di Dnipro segnala che le forze ucraine stanno tentando di riconquistare le posizioni perdute con un contrattacco.

Nella zona offensiva del Gruppo di forze orientale nella regione di Zaporižžja, vicino al villaggio di Novoselivka, le forze armate ucraine hanno concentrato le sue forze sulla costruzione di una difesa a più livelli.

Nella regione di Zaporižžja, un morto e tre feriti a seguito di un attacco di artiglieria ucraina. Le forze ucraine hanno bruciato 45 ettari di campi di grano e orzo nel distretto di Pryazovs’ke.

Nella regione di Cherson, si sono verificati scontri a fuoco reciproci. Fonti social riportano che le forze ucraine hanno lanciato delle controffensive appena iniziato il vertice NATO ad Ankara.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/