COREA DEL NORD. Kim raccomanda l’agopuntura per combattere il COVID 19

Come molti altri aspetti della vita in Corea del Nord, la medicina tradizionale Koryo che lo Stato dice di usare per curare i suoi malati è in realtà un simbolo politico. Secondo Ap, questo permetterà al Paese di affermare che i suoi leader hanno sconfitto l’epidemia, dove altre nazioni hanno ripetutamente fallito, fornendo rimedi interni, indipendentemente dagli aiuti esterni. Mentre i media statali sfornano storie sull’efficacia del farmaco e sugli enormi sforzi di produzione per produrne di più, ci si domanda quale sia l’effettiva efficacia e se le persone affette da Covid 19 stiano ricevendo il trattamento di cui hanno bisogno.

Gli esperti sudcoreani ritengono che la Corea del Nord stia mobilitando la medicina Koryo semplicemente perché non ha abbastanza medicinali moderni per combattere il Covid 19.

Sono passati più di due mesi da quando la Corea del Nord ha ammesso la sua prima epidemia di coronavirus, e il Paese ha riportato una media di 157 casi di febbre al giorno negli ultimi sette giorni, un calo significativo rispetto al picco di circa 400.000 al giorno di maggio. Pyongyang sostiene inoltre che su circa 4,8 milioni di pazienti affetti da febbre solo 74 sono morti, un tasso di mortalità dello 0,002% che, se fosse vero, sarebbe il più basso al mondo.

Nonostante i diffusi dubbi esterni sulla veridicità delle statistiche riportate dalla Corea del Nord, non ci sono segni che l’epidemia abbia causato una catastrofe in Corea del Nord. Alcuni esperti esterni sostengono che il Nord potrebbe presto dichiarare formalmente la vittoria sul Covid 19 nel tentativo di rafforzare l’unità interna. La Corea del Nord potrebbe quindi enfatizzare il ruolo della medicina Koryo come ragione della vittoria.

«La Corea del Nord chiama la medicina Koryo “medicina juche” (autosufficiente), la tratta in modo importante e la considera uno dei suoi simboli politici (…) La Corea del Nord non ha molti risultati accademici e culturali da pubblicizzare, quindi è probabile che propaghi attivamente la medicina Koryo», riporta Ap.

La Corea del Nord ha ufficialmente incorporato la medicina Koryo – che prende il nome da un antico regno coreano – nel suo sistema sanitario pubblico negli anni Cinquanta del Novecento. La sua importanza è cresciuta notevolmente dalla metà degli anni Novanta, quando la Corea del Nord ha iniziato a soffrire di una forte carenza di medicine moderne durante una carestia e una turbolenza economica che uccisero centinaia di migliaia di persone.

La medicina Koryo di mix diversificati a base di erbe che talvolta includono parti di animali, agopuntura, coppettazione, moxibustione e massaggi dei meridiani. Questi antichi rimedi sono utilizzati anche in molte nazioni asiatiche e occidentali. Ma mentre in questi Paesi le medicine tradizionali e moderne operano in modo indipendente, la Corea del Nord le ha combinate.

Agli studenti di medicina viene richiesto di studiare sia la medicina moderna che quella tradizionale, indipendentemente dalla specializzazione. Una volta diventati medici professionisti, possono praticarle entrambe. Ogni ospedale in Corea del Nord ha un dipartimento di medicina Koryo. Esistono anche ospedali di sola medicina Koryo.

Il nordcoreano Rodong Sinmun ha recentemente pubblicato una serie di articoli che elogiano la fitoterapia e l’agopuntura per curare i pazienti affetti da febbre e ridurre i postumi del Covid 19, tra cui dolori anomali, problemi cardiaci e renali, nausea e tosse.

Il giornale ha anche pubblicato gli appelli del leader Kim Jong Un ad abbracciare la medicina di Koryo. Altri media statali hanno affermato che la produzione di medicina Koryo è quadruplicata dall’anno scorso, mentre una grande quantità di medicine moderne è stata consegnata rapidamente alle istituzioni mediche locali: affermazione, questa, non verificabile.

Il sistema medico socialista della Corea del Nord, nominalmente gratuito, rimane in crisi: gli ospedali avanzati della Corea del Nord sono in gran parte concentrati a Pyongyang, la capitale, dove vive l’élite al potere e i cittadini dell’alta società fedeli alla famiglia Kim. I medici che fuggono a Seul, raccontano che spesso gli ospedali sono senza un’ambulanza, né un concentratore di ossigeno e solo tre o quattro letti al pronto soccorso; i medici condividono tra loro le attrezzature chirurgiche.

Un gruppo di esperti aveva già previsto che la pandemia avrebbe potuto causare gravi conseguenze in Corea del Nord, poiché la maggior parte dei suoi 26 milioni di abitanti non è vaccinata e circa il 40% della popolazione è denutrita. Ora si ipotizza che la Corea del Nord stia probabilmente sottovalutando il numero di morti per evitare danni politici a Kim Jong Un.

Luigi Medici