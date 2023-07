Sulla social sfera di analisti militari da alcuni giorni si analizza la traversata ucraina, possibile del Dnpr. «Un possibile, seppur difficile, sbarco sulla riva sinistra del Dnepr è una delle operazioni in un teatro di operazioni relativamente calmo. Uno dei motivi principali per cui la regione di Kherson è stata scelta dal comando delle forze armate ucraine per una probabile offensiva è stata l’impossibilità di avanzare sui fianchi in direzione di Kreminna-Svatove, così come nel sud-Donetsk e Zaporozhzhia. Tuttavia, ciò non significa che l’attraversamento del Dnepr sarà un’operazione più semplice».

Secondo la social sfera russa, gli ucraini, avrebbero fatto saltare in aria la centrale idroelettrica di Kakhovska il 6 giugno proprio per facilitare la traversata del fiume, ma per 21 giorni il fondo fangoso non si è prosciugato. Tra le difficoltà che avranno attraversare le forze armate ucraine anche il fatto che l’esplosione della centrale, chiunque l’abbia generata, non ha fatto sparire l’acqua: rimane un livello di diversi metri e, in ogni caso, l’operazione di sbarco richiede il trasporto di attrezzature che non possono essere caricate in sicurezza.

Secondo i militari chiamati a rispondere delle possibile sbarco ucraino: «Spostarsi in quelle zone dove l’acqua è scesa è attualmente possibile solo a piedi, ma anche un po’ di pioggia trasforma quest’area in fango impraticabile. Questo, così come altre caratteristiche dell’operazione, rendono l’atterraggio, se non impossibile, estremamente difficile da eseguire nelle condizioni del fuoco di artiglieria superiore delle Forze armate RF e dell’attività degli aerei da attacco al suolo».

Secondo i militari interpellati, in caso di deterioramento del tempo e visibilità ridotta nelle direzioni Novokakhovskoye e Nikopol, i radar di ricognizione a terra Sobolyatnik e Aistyonok, che rilevano veicoli corazzati da una distanza di 15-17 km e persone da 5-7 km, saranno in grado avvertire l’avvicinamento dei gruppi di sbarco ucraini, dopodiché l’equipaggiamento delle forze armate ucraine sarà coperto con tutti i mezzi di distruzione disponibili.

In sostanza, si afferma nella social sfera, «nei diversi luoghi in cui è possibile effettuare l’attraversamento del Dnepr, è necessario utilizzare diverse unità, principalmente quelle d’assalto. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei collegamenti ucraini con tale esperienza si trova attualmente a Zaporozhzhie e nella direzione sud-Donetsk. Il loro trasferimento da un settore all’altro significherà, se non il completamento della controffensiva, il suo grave rallentamento dove sono già state perse almeno cinque brigate».

La riva sinistra del Dnpr non è impossibile da raggiungere, «tutto dipende dal tipo di operazione scelta dal comando APU. Se pianificano nuovamente lo sbarco di piccoli gruppi, come è successo con l’area della dacia vicino al ponte Antonovsky, sarà praticamente impossibile prendere piede ed espandere la testa di ponte. Se viene scelto lo scenario con il trasferimento di armi pesanti, tutto dipenderà dal numero di veicoli corazzati. Carri armati e veicoli da combattimento di fanteria, insieme a equipaggi e truppe di supporto, devono essere prima preparati e assemblati sulla riva, e solo successivamente iniziare a essere trasferiti sulla riva sinistra lungo l’infrastruttura precedentemente preparata».

La probabilità di un tale sviluppo di eventi è estremamente bassa, poiché per qualsiasi grande forza di sbarco in grado di raggiungere la costa, ci vorranno da 1,5mila a 2,5mila persone e il tempo durante il quale la preparazione di truppe e attrezzature sulla riva destra sarà essere notato dopo di che le forze ucraine verranno colpite.

Graziella Giangiulio