UKRAINERUSSIAWAR. I russi bombardano il ponte Antonovsky. Gli ucraini premono su Robotino

Gli Stati Uniti non intendono inviare le proprie truppe in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente Joe Biden, fonte Dipartimento di Stato. Secondo i media non Occidentali gli Stati Uniti stanno adottando misure per aumentare il reclutamento di coloro che vogliono combattere nelle file delle forze armate ucraine.

Il prossimo vertice della NATO a Vilnius si tradurrà in un massiccio pacchetto di sostegno per l’Ucraina, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller. Miller ha aggiunto che si tratta sia di sostegno politico che di misure pratiche. Secondo il portavoce, i partecipanti al vertice discuteranno anche «degli eventi degli ultimi giorni» in Russia. «Come potrebbe essere altrimenti», ha poi aggiunto.

«La NATO dovrebbe semplificare la procedura di adesione dell’Ucraina per accelerare l’ingresso di Kiev nell’alleanza», ha affermato il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace. Il premier ucraino, Volodymyr Zelensky non andrà al vertice della NATO a Vilnius se i leader dei paesi dell’alleanza non mostreranno “coraggio”, afferma Igor Zhovkva, vice capo dell’ufficio di Zelensky, in un’intervista ai media occidentali. Il punto, secondo lui, è che al vertice dell’11-12 luglio è stata data risposta alla domanda di Kiev di aderire alla NATO (depositata il 30 settembre), e la risposta significa un invito all’adesione all’alleanza. Inoltre ha riferito Zelensky, l’Ucraina prevede di avviare i negoziati sull’adesione all’UE nei prossimi sei mesi.

Kiev si aspetta che le decisioni del vertice NATO di Vilnius diventino gli antipodi del memorandum di Budapest, ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina Danilov. Il Memorandum di Budapest è stato firmato il 5 dicembre 1994 dai leader di Ucraina, Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti e garantiva la sicurezza di Kiev, ma non ha adempiuto al suo compito.

Sempre il premier ucraino Zelensky ha incaricato il suo esercito di rafforzare la sicurezza del confine con la Bielorussia dopo il trasferimento a Minsk delle PMC “Wagner”.

L’UE intende fornire assistenza militare all’Ucraina fatti salvi gli interessi dei paesi dell’Unione. A seguito dei risultati della prima giornata del vertice di Bruxelles, i leader dei paesi dell’UE si sono espressi a favore del proseguimento del sostegno militare all’Ucraina. La loro dichiarazione finale chiarisce che l’assistenza fornita non dovrebbe essere dannosa per la sicurezza e la difesa dei singoli paesi europei. L’UE ha riassunto di essere pronta a fornire un sostegno militare prolungato all’Ucraina “per tutto il tempo necessario”.

Sergei Lavrov, ministro per gli Esteri russo, in conferenza stampa, ha dichiarato che: «La Federazione Russa non è obbligata a spiegare nulla a nessuno in merito a un tentativo di ribellione e alla possibile influenza sui processi nel Paese. Se qualcuno in Occidente ha dubbi sulla stabilità in Russia, questi sono “i loro problemi”». Infine sul tentativo di Prigozhin di ribellarsi ha detto: «è difficile chiamarlo più di un forte “problema”».

Per quanto concerne l’Operazione Speciale in Ucraina, Lavrov ha dichiarato: «La Russia distruggerà le “assemblee” dell’esercito ucraino con mercenari e generali occidentali».

Il consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Mykhailo Podolyak in un’intervista al quotidiano Corriere della Sera ha detto che: «Le forze armate dell’Ucraina stanno vivendo una carenza di munizioni e si trovano ad affrontare serie barriere difensive e un numero schiacciante di soldati russi, ha detto, rispondendo a una domanda sulla lentezza della controffensiva delle forze armate ucraine». «La linea del fronte si estende per più di 1.800 chilometri, l’area dei campi minati supera i 20mila chilometri quadrati. I russi hanno messo in piedi tre linee di difesa: hanno scavato trincee, costruito bunker, piazzato artiglierie, hanno migliaia di carri armati in luoghi protetti, anche dal cielo. Hanno circa 360.000 soldati», ha dichiarato. «Abbiamo una carenza di proiettili e missili di grosso calibro, abbiamo capacità di aviazione limitate e non possiamo colpire i canali di rinforzo dell’esercito russo», ha ammesso.

A fare da eco a queste parole quelle del comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny: “PMC “Wagner” ha lasciato la linea del fronte, ma la difesa russa non si è indebolita per questo motivo” . Zaluzhny in un’intervista al Washington Post ha inoltre detto: «Nessuno dice che domani dovremmo riarmarci e ottenere 120 aerei. Non ho bisogno di 120 aerei. Sarà un numero molto limitato. Ma sono necessari. Perché non c’è altro modo. Perché il nemico usa un’altra generazione di aviazione.»

Continuano le polemiche sulle sorti del generale Sergei Surovikin. Secondo il Financial Times è stato arrestato. Non è noto se ciò sia collegato all’accusa di coinvolgimento nella ribellione di Prigozhin o se il capo militare sia stato detenuto per essere interrogato.

La figlia del comandante in capo delle forze aerospaziali Sergei Surovikin ha detto alla stampa russa che nessuno ha arrestato il generale e che per lui va tutto bene. Secondo lei, «non è successo niente al comandante in capo delle forze aerospaziali», nessuno lo ha arrestato, e ora “tutti sono al lavoro”. Ha anche ricordato che il generale «non è mai apparso tutti i giorni sui media e non ha rilasciato dichiarazioni». La moglie del generale Surovikin ha rifiutato di commentare le voci sul suo arresto.

Secondo Bloomberg, Surovikin è stato interrogato dai pubblici ministeri militari per diversi giorni. L’interlocutore della pubblicazione ha osservato che il generale è «in un posto, ma non in prigione». Si specifica che l’ufficio del pubblico ministero era interessato ai collegamenti di Surovikin con Prigozhin.

Nella tarda serata del 29 giugno, Alexei Melnikov, segretario esecutivo della Commissione pubblica di monitoraggio ha riferito che il generale dell’esercito Sergei Surovikin non è detenuto nel centro di detenzione preventiva di Lefortovo a Mosca, né in altre strutture di detenzione temporanea. «Negli ultimi giorni, i rappresentanti di un numero enorme di media russi e stranieri mi hanno chiamato molto spesso. Mi chiedono: “È vero che Surovikin è in un centro di custodia cautelare?” Non è a Lefortovo, né in altri centri di custodia cautelare», afferma un rappresentante del PMC della capitale.

La polizia di Rostov-sul-Don ha sequestrato lanciagranate, mitragliatrici, mine, nonché veicoli corazzati e “Patriot”, lasciati a Rostov sul Don dopo la partenza della “Wagner” dopo gli eventi del fine settimana, ha riferito il consiglio pubblico a il Ministero degli affari interni per Rostov-sul-Don. Il numero di armi e attrezzature militari non è specificato.

Sulla linea del fronte i russi soffrono sul lato sud. Gli ucraini hanno tagliato la cima della sporgenza Vremievsky, si sono avvicinati a Rabotino.

L’esercito russo ha colpito il gruppo delle forze armate ucraine (AFU) per ripulire l’area vicino al ponte Antonovsky nella regione di Kherson, 30 militari ucraini sono stati uccisi, ha detto il governatore ad interim della regione Volodymyr Saldo. È stato usato il sistema missilistico tattico-operativo “Iskander” per fermare l’aumentata attività delle forze armate ucraine.

A partire dalla sera del 29 giugno, APU è stato attivato nei pressi di Bakhmut, sotto Kleschiivka, sono attualmente in corso pesanti combattimenti. Nonostante il fatto che nell’ultima settimana le FA ucraine abbiano ripetutamente tentato di sfondare la linea di difesa russa e abbiano subito pesanti perdite, l’attacco del 29 sera, secondo quanto riferito dal campo, è particolarmente forte.

I droni ucraini iniziarono a lavorare attivamente in tutta la direzione, conducendo ricognizioni e aggiustamenti. L’artiglieria ucraina sta lavorando a stretto contatto con gli UAV. Ripetutamente, sono stati fatti tentativi per far avanzare la fanteria ucraina e i veicoli corazzati dal lato di Kurdyumovka, che sono stati soppressi dalle truppe russe.

Le fonti locali hanno scritto on line che gli ucraini si sono posti il compito di lanciare operazioni offensive attive contro Bachmut e Kleshcheevka entro il 1° luglio.

I paracadutisti respingono la controffensiva ucraina nella zona di Popasna, i combattimenti sono intensi, ci sono feriti. I paracadutisti evacuano i compagni feriti in speciali veicoli medici. Per lo più ferite da schegge, ferite penetranti, “cieche”, non ho visto ferite da arma da fuoco. Fonte medica militare russa.

Nell’ultima settimana al fronte hanno perso la vita sette ufficiali: un colonnello e sei maggiori delle Forze Armate dell’Ucraina. Tutti sono morti in combattimento o a seguito di attacchi missilistici delle forze armate RF.

I combattenti russi stanno lavorando sui punti di fuoco ucraini nella direzione di Zaporozhzhia. Secondo il Wall Street Journal, citando l’esercito ucraino: Kiev ha smesso di inviare carri armati occidentali per attaccare le posizioni russe. Non ci sono stati ordini di lasciare gli specialisti russi della centrale nucleare di Zaporozhye. Così Rosatom ha commentato il messaggio della Direzione principale dell’intelligence (GUR) dell’Ucraina secondo cui la parte russa sta riducendo la presenza del suo contingente alla stazione: «Nessuno se ne va da nessuna parte. E non ci sono ordini del genere», ha detto a RBC un rappresentante di Rosatom, il manager della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Il comandante delle forze congiunte delle truppe ucraine Sergiy Naev ha esortato i residenti delle zone di confine della regione di Sumy a evacuare. Nel territorio dei distretti urbani di Bogorodsky, Krasnogorsk, Naro-Fominsk, Odintsovo, Ramensky e Ruza è stata registrata un’interruzione di corrente.

Alle ore 15.00 del 30 giugno, i paracadutisti russi continuano la loro offensiva nelle foreste della silvicoltura Serebryansky e sulla sporgenza di Torsky. L’APU ha delle perdite, i combattimenti sono duri, ma i paracadutisti stanno avanzando. Gli obiettivi dell’offensiva sono espandere la zona di controllo intorno a Kreminnaya e Dibrova prima che in questo settore si prepari la controffensiva del nemico. I paracadutisti devono costruire una linea di difesa lungo la riva destra del Seversky Donets per respingere con successo i successivi attacchi delle forze armate ucraine ed eliminare la minaccia dei gruppi nemici che organizzano incursioni nella fascia forestale.

Le Forze Armate dell’Ucraina continuano a colpire gli insediamenti della regione di Bryansk. Nel distretto di Klimovsky, il villaggio di Novye Yurkovichi è stato bombardato: due edifici residenziali sono stati danneggiati, non ci sono state vittime.

Graziella Giangiulio