UKRAINERUSSIAWAR. Ucraina e Russia costruiscono nuove trincee

Secondo gli analisti occidentali, in previsione di una massiccia offensiva da parte della Federazione Russa, le truppe ucraine stanno costruendo una nuova linea difensiva lunga fino a 350 km da Charkiv a Zaporižžja.

Il compito della linea difensiva è contenere l’avanzata delle truppe russe in caso di perdita di Pokrovs’k, Kramators’k e Slov’jans’k. Le fortificazioni non sono continue, ma a sezioni, basate sulla conformazione del terreno, dei fiumi e delle aree urbane. In direzione di forza, vengono scavati fino a tre fossati anticarro, posizionati “denti di drago”, filo spinato e brevi trincee a T, che non dovrebbero permettere al fronte di crollare durante uno sfondamento. Le sezioni sono selezionate in modo che il terreno naturale contribuisca a rallentare l’offensiva: sono costruite attorno a fiumi e colline.

Tutto ciò suggerisce che l’Ucraina non prevede di mantenere le sue attuali posizioni nel Donbas e si sta preparando allo scenario peggiore, osserva la social sfera ucraina. La nuova frontiera non è un’alternativa alla linea esistente, ma una polizza assicurativa in caso di suo crollo.

Più insolito, ma rivelato dai satelliti, la Russia sta costruendo trincee attorno a importanti strutture militari nell’estremo oriente della Russia.

Ad esempio, una grande base militare nell’Oblast’ dell’Amur (che è stata recentemente fotografata mentre combatteva contro incendi boschivi) mostra una vasta rete di trincee costruite attorno ad essa. Allo stesso modo, appena a nord della base militare di Amur si trova il Cosmodromo di Vostochny, una base di lancio spaziale con una base aerea, che presenta anche diverse trincee che circondano il sito. La costruzione di queste trincee è molto recente, risalente a metà del 2022 o successiva.

È interessante notare che le trincee sono tutte rivolte verso la stessa direzione: la Cina. Canali social hanno geolocalizzato e mappato le trincee, mostrate nel grafico (in rosso). La base militare di Amur si trova a: 51.42404, 128.09299. Il Cosmodromo di Vostočnyj si trova a: 51.86319, 128.35521. La pista di atterraggio del cosmodromo si trova a: 51.88799, 128.10708.

Graziella Giangiulio

