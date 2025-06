SAHARA OCCIDENTALE. Svolta nella questione: il Regno Unito riconosce il Piano di Autonomia del Marocco

La questione del Sahara Occidentale registra una svolta diplomatica di rilievo: Il Regno Unito ha ufficialmente riconosciuto l’iniziativa marocchina di autonomia, presentata nel 2007, come “la base più credibile, praticabile e pragmatica per una risoluzione duratura della controversia regionale” . La posizione è stata formalizzata oggi domenica attraverso una dichiarazione congiunta firmata a Rabat dal Segretario di Stato britannico per gli Affari Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo, David Lammy, e dal ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita

La dichiarazione congiunta sottolinea l’urgenza per le parti coinvolte di impegnarsi in modo costruttivo e tempestivo nel processo politico condotto sotto l’egida delle Nazioni Unite. “Londra riconosce l’importanza strategica della questione del Sahara per il Marocco e il ruolo centrale del Re Mohammed VI nella promozione dello slancio positivo attuale,” si legge nel documento.

Un riconoscimento che segna un allineamento crescente a livello internazionale

Con questa posizione, il Regno Unito si unisce a un gruppo sempre più ampio di Stati che sostengono ufficialmente l’autonomia sotto la sovranità marocchina come unica via d’uscita dalla lunga controversia. Sono ora tre i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – tra cui Stati Uniti e Francia – a sostenere esplicitamente il piano marocchino. In totale, 124 Stati membri dell’ONU, di cui 23 dell’Unione Europea, hanno espresso sostegno al alla sovranità del Marocco o al suo piano di autonomia, confermando il crescente consenso internazionale attorno a questa soluzione.

Secondo la dichiarazione, la risoluzione della controversia contribuirebbe a rafforzare la stabilità nel Nord Africa, oltre a rilanciare la cooperazione bilaterale e promuovere l’integrazione regionale. In questo contesto, i due Paesi hanno riaffermato la loro comune determinazione a sostenere gli sforzi dell’Inviato personale del Segretario Generale dell’ONU, sottolineando che una soluzione “duratura e mutuamente accettabile” è essenziale per la stabilità regionale.

Londra pronta a investire nel Sahara marocchino

Oltre all’aspetto politico, la dichiarazione segnala una volontà concreta di cooperazione economica. Londra ha infatti annunciato che UK Export Finance potrebbe valutare il finanziamento di progetti nello stesso Sahara, nel quadro di un piano da 5 miliardi di sterline destinato a sostenere lo sviluppo economico in Marocco.

Il Regno Unito riconosce inoltre il Marocco come un “partner strategico e porta d’accesso vitale” per lo sviluppo del continente africano, si legge nel documento, confermando l’intenzione di rafforzare la cooperazione bilaterale anche in chiave continentale.

Una mossa che rafforza la leadership del Marocco nella regione

Il riconoscimento inglese rappresenta un ulteriore consolidamento della leadership diplomatica del Marocco sotto la guida del Re Mohammed VI, che ha orientato la politica estera del Regno verso una rete di alleanze strategiche fondate sulla stabilità regionale e la cooperazione Sud-Sud.

Entrambi i Paesi sottolineano il ruolo centrale del processo politico guidato dall’ONU e, come membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Regno Unito condivide la visione marocchina sull’urgenza di porre fine a questa storica controversia.

“È giunto il momento di trovare una soluzione e portare avanti questa questione”, si legge nel comunicato finale, che sottolinea come la risoluzione della controversia contribuirebbe in modo decisivo alla stabilità del Nord Africa e al rilancio dell’integrazione regionale.

Con questa presa di posizione, Londra rafforza il fronte internazionale a favore della proposta marocchina e conferma un orientamento politico ed economico consolidato volto a una stabilizzazione duratura della regione, in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite.

Redazione



