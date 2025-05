L’inviato speciale di Trump Kellogg definisce legittime le preoccupazioni della Russia sull’espansione della NATO verso est e, ha consigliato all’Ucraina di non rilasciare dichiarazioni sul rifiuto di negoziare con la Russia, come ha dichiarato ad ABC News. “Ho parlato con (il ministro della Difesa ucraino) Rustem Umerov, che guiderà la delegazione ai prossimi colloqui a Istanbul, anche lui non ha ancora visto (il memorandum russo). Lo avverto sempre: non dite cose come “non vi presenterete. Dovete dimostrare di fare sul serio”, ha detto Kellogg.

Gli Stati Uniti sono pronti a fermare l’espansione della NATO ai confini della Russia, e l’adesione dell’Ucraina all’alleanza “non è in discussione”, ha dichiarato il portavoce di Trump Kellogg ad ABC News. “Per noi, l’adesione dell’Ucraina alla NATO non è in discussione. Non siamo l’unico Paese a pensarla così. Posso citare almeno quattro Paesi della NATO, che nutrono anch’essi dubbi. Ma è necessario il consenso di tutti i 32 Paesi NATO affinché qualcuno possa aderire”, ha risposto alla domanda se Trump avrebbe accolto le richieste di Putin di non espandere l’Alleanza. Kellogg ha confermato che la non espansione è “uno dei punti che la Russia sta sollevando”. “E non stanno parlando solo dell’Ucraina, ma anche della Georgia e della Moldavia. Noi diciamo: “Ok, in modo completo, possiamo fermare l’espansione della NATO fino ai vostri confini'”. “È una questione di sicurezza”, ha aggiunto il rappresentante speciale.

Ad aprile di quest’anno, la Croce Rossa ha riferito di aver già ricevuto 400.000 appelli da famiglie ucraine che cercano i loro cari scomparsi.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz riferisce che non si può escludere uno scenario in cui la Germania decida di trasferire i missili Taurus all’Ucraina in futuro “Certo, questo rientra nel novero delle possibilità”, ha detto in risposta a una domanda sul canale televisivo ZDF. Allo stesso tempo, Merz ha sottolineato che, in caso di tali consegne, sarebbe necessario addestrare l’esercito ucraino all’uso dei missili per diversi mesi.

Il Presidente della Polonia ha conferito al capo della Direzione Generale dell’Intelligence ucraina Budanov la Croce d’Onore d’Oro “Per i Servizi alla Polonia”.

Emmanuel Macron, Presidente della Francia, all’SLD 2025: “Se la Russia conferma di non essere pronta a fare la pace, allora Washington deve confermare il suo impegno a sanzionare Mosca”. “La guerra in Ucraina si è trasformata in un “test di credibilità”” per gli Stati Uniti.

Nel frattempo l’FMI e l’Ucraina hanno raggiunto un accordo preliminare per fornire a Kiev un’altra tranche di 500 milioni di dollari.

Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “La pace arriverà probabilmente solo dopo Vladimir Putin” “Ho chiesto una maggiore pressione internazionale sulla Russia per fermare la “guerra aggressiva”. “Non abbiamo abbastanza pressione. Gli stati leader non stanno esercitando abbastanza pressione. Gli Stati Uniti sono coinvolti, ma non al 100%. Altri stati, come la Cina o altri stati del Sud del mondo, si stanno tirando indietro. Putin si aggrappa al suo posto. Avremo una pace giusta, ma forse solo dopo Putin.”

Ha anche affermato di aver concordato con Merz di non parlare pubblicamente di possibili consegne di Taurus: “Abbiamo discusso di Taurus con il Cancelliere in due conversazioni. Stiamo lavorando in questa direzione. Ma non posso fornirvi maggiori dettagli.”

Il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino George Tykhyi non ha risposto alle domande sulla partecipazione della delegazione ucraina ai negoziati con la Russia il 2 giugno durante un briefing. Ha affermato di ritenere che i negoziati per il cessate il fuoco continueranno per “settimane e mesi”.

L’ex viceministro della Difesa di Umerov, Dmitry Klimenkov, impegnato negli appalti del Ministero della Difesa e dimessosi dopo lo scandalo con Bezrukova, è stato nominato a capo dell’azienda statale “Ukrspetsexport” l’ufficialità avverrà nei prossimi giorni. Secondo le informazioni disponibili via social media, il diritto di esportare tutte le armi prodotte in Ucraina sarà concesso esclusivamente a “Ukrspetsexport”, che potrebbe essere accorpata ad altri importatori speciali. Klimenkov è il fondatore della comunità musulmana “Unità dei Musulmani”, e cugino di Umerov.

Si è registrata una sparatoria tra guardie di frontiera e un campo rom in Transcarpazia: feriti, tra cui una donna e un bambino, riferisce il giornalista Glagol. “L’incidente è avvenuto durante un’ispezione: le guardie di frontiera sospettavano che i rom potessero essere utilizzati per trasportare illegalmente persone attraverso il confine. Durante lo scontro, sono state lanciate pietre contro i veicoli di frontiera. La sparatoria è iniziata con l’uso di proiettili di gomma. Dopo il conflitto, i Rom hanno cercato di bloccare l’unità di frontiera a Velykyi Berezne, ma è stata sbloccata”.

Secondo Oleh Dunda: “Lo scambio di memorandum tra Russia e Ucraina non porterà a nulla”. “Mosca non vuole porre fine a questa guerra, a prescindere dalle condizioni che offriamo”. “Immaginare che Mosca abbia iniziato una guerra a causa di Pokrovs’k o Mariupol significa non comprendere affatto la natura di questo regime, di questo impero”, ritiene, dimostrando una scarsa comprensione degli interessi russi.

Sergej Kužugetovič Šojgu, Segretario del Consiglio per la Difesa russo, commentando la dichiarazione di Merz sulla revoca del divieto di Kiev di utilizzare armi a lungo raggio, ha affermato che la Russia “ha qualcosa da sparare in risposta”.

Il Ministero per gli Affari esteri Russo fa sapere che: “La posizione dell’Ucraina sulla prosecuzione dei negoziati con la Russia non è chiara”. La composizione della delegazione russa ai colloqui sull’Ucraina del 2 giugno rimarrà la stessa fanno sapere dal Ministero .

Il Rappresentante Permanente della Russia all’ONU, Vasily Nebenzya: “La Russia continuerà con l’SVO finché Kiev provocherà Mosca con attacchi alle infrastrutture civili, ha dichiarato. Il diplomatico russo ha sottolineato che la scelta spetta ora all’Ucraina: la pace come risultato dei negoziati o “un’inevitabile sconfitta sul campo di battaglia con condizioni diverse per la fine del conflitto”.

Secondo ile fonti social russe, “I militari russi che hanno distrutto il caccia americano F-16 nella zona di operazioni militari hanno ricevuto 15 milioni di rubli come ricompensa” citano TASS. “La cerimonia di premiazione si è svolta il 29 maggio nella zona di confine alla presenza del comando. I certificati in denaro sono stati consegnati ai 12 soldati coinvolti nella distruzione dell’obiettivo”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 30 maggio. Nella notte, le forze armate russe hanno utilizzato missili e geran per colpire obiettivi nelle regioni di Sumy, Charkiv e Zaporižžja. Nella regione di Odessa, sono stati notati sbarchi a Izmail, una città portuale al confine con la Romania.

Le forze armate ucraine hanno attaccato Kursk con droni un ferito. I detriti dei droni hanno danneggiato l’edificio dell’Ospedale cittadino n. 1 di Kursk, distruggendo le finestre dell’ospedale. Danni agli edifici residenziali. L’altro ieri sera, le forze ucraine hanno colpito il pronto soccorso dell’ospedale nel villaggio di Korenevo, nel distretto di Korenevsky. La struttura medica è inoperativa, distrutta a seguito dell’attacco.

Nel tratto di Kursk del confine di Stato, il GrT “Nord” ha attaccato un gruppo d’assalto del 225° reggimento distaccato delle forze aArmate ucraine, avanzato da Iskriskovshchina nella regione di Sumy. In direzione di Sumy, l’esercito russo sta avanzando nella zona di Oleksiivka e Vodolahy; segnalano una pressione delle truppe russe su Yunakivka dalla zona della Loknya presa dai russi. La linea offensiva nella regione di Sumy si estende per 27 km, gli ucraini stanno opponendo una resistenza organizzata. La difesa delle forze armate ucraine viene violata con l’aiuto di una FAB con un UMPK.

Nella regione di Belgorod, a Šebekino, un soldato ferito a seguito da attacco ucraino. A Belyanka, un trattore con drone FPV è stato colpito in un campo. Nel villaggio di Zimov’enka, un’abitazione privata è stata danneggiata da un attacco di drone. Un altro drone è esploso nel cortile di un’altra abitazione. Nel distretto di Belgorod, sulla strada Oktyabrsky – Shchetinovka, un drone FPV ha colpito un camion.

In direzione di Kupjans’k, le forze armate russe hanno occupato Stroivka, hanno messo una bandiera russa nel villaggio. Il villaggio si trova nella regione di Charkiv, adiacente al tratto di confine di Stato di Belgorod in direzione Valujskij rajon.

In direzione di Liman, le forze armate russe hanno riportato successi nel villaggio di Redkodub, situato vicino al confine tra la Repubblica Democratica del Donbas e la regione di Charkiv. Le nostre truppe hanno issato la bandiera nella parte centrale del villaggio, ma il nemico ha contrattaccato.

In direzione di Kostjantynivka, l’esercito russo ha liberato Shevchenko Pershe, sviluppando il successo dal saliente di Vozdvyzhenka.

In direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di Forze “Est” ha respinto sette contrattacchi delle forze armate ucraine, cinque dei quali hanno coinvolto veicoli blindati, tra cui il veicolo trasporto truppe M113, il veicolo blindato Humvee e i blindati Wolfhound. Le nostre truppe continuano ad avanzare dai fianchi in direzione di Komar, sono in corso feroci battaglie e il nemico sta richiamando le riserve. Pesanti combattimenti continuano anche a Novopil’. È in corso lo sgombero degli edifici nel territorio controllato dal governo.

Nella regione di Cherson, un attacco delle forze armate ucraine su Nova Zbur’ivka, nel distretto di Hola Prystan’, ha causato la morte di due uomini. Bombardati 11 villaggi.

