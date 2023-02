UKRAINERUSSIAWAR. Truppe russe avanzano su quattro fronti. Bielorussia: attacco terroristico interno

Alla NATO si continuano a fare i conti con gli alleati scomodi: «La Svezia non ha compiuto passi convincenti nella lotta al terrorismo per aderire alla NATO» ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu.

Mentre la Russia ha interrotto le forniture di gas alla Polonia. A darne notizia Daniel Obaitek, capo di PKN Orlen. La Polonia è stata la prima nazione a fornire nel fine settimana i primi Leopard all’Ucraina. Nel frattempo sono arrivate le versioni ufficiali da Mosca e Minsk sull’attacco alla base russa in Bielorussia.

L’addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov non ha commentato le notizie di un presunto attacco di droni a un aeroporto militare bielorusso, poiché Minsk ha negato informazioni su questo attacco. «No, non abbiamo nulla da dire qui. Dopotutto, si tratta di informazioni che sono state pubblicate, riguardavano la Bielorussia e la Bielorussia l’ha negato», ha detto Peskov.

L’attacco di cui chiedevano spiegazione i giornalisti è stato contro un aeroporto militare, dove è stato colpito un A-50 russo. All’inizio sulla social sfera sono apparsi messaggi che a compiere l’attacco fossero stati gli ucraini. Poi si è presentato il capo dell’organizzazione BYPOL e ha detto: «l’operazione è stata effettuata dai bielorussi con l’ausilio di dron».

BYPOL si oppone al presidente Lukashenko e inoltre non riconosce la sua legittimità. Gli ex funzionari della sicurezza considerano Sviatlana Tsikhanouskaya presidente legittimo. BYPOL è considerato un movimento terroristico in Bielorussia, è stato creato da ex funzionari della sicurezza bielorussi nel 2020 durante le proteste. In ogni caso la questione è stata messa a tacere. Tsikhanouskaya oggi fa attività politica dalla Polonia.

In compenso si apprende da fonti bielorusse che il complesso militare-industriale bielorusso organizza la produzione su larga scala di UAV. In precedenza, è stata anche annunciata la possibilità di produrre aerei d’attacco Su-25 in Bielorussia. Lukashenko ha chiesto ai militari di rafforzare la protezione dei confini della Bielorussia.

Dmitry Peskov ha dichiarato che: «Il Cremlino ora non vede prerequisiti per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina». «Finché il NWO continua, ci stiamo muovendo verso il raggiungimento degli obiettivi che sono stati fissati», ha detto il portavoce presidenziale.

Ha osservato che le autorità russe prestano grande attenzione al piano di pace proposto dalla Cina. «I dettagli dovrebbero essere oggetto di attenta analisi, tenendo conto degli interessi delle parti più diverse. Questo è un processo molto lungo e intenso», ha aggiunto Peskov. Da fonti stampa si apprende che il governo della Federazione Russa ha approvato un progetto di legge sul trasferimento delle regioni LPR, DPR, Zaporozhye e Kherson all’ora di Mosca.

Nella giornata delle forze speciali, il 27 febbraio, Vladimir Putin si è congratulato con i militari e i veterani delle forze speciali: «Siete considerati l’orgoglio dell’esercito».

Sergey Lavrov in un incontro con i capi degli organi territoriali del ministero degli Affari Esteri nelle regioni del Paese ha dichiarato: «La Russia non solo è riuscita a contrastare i piani per smembrare e isolare il Paese, ma anche a garantire la cooperazione con la maggioranza mondiale».

Tra le novità in ambito militare due: «La difesa aerea militare (difesa aerea) della Federazione Russa è stata ritirata dalla subordinazione delle forze di terra e riassegnata al comando principale delle forze aerospaziali (VKS)», a darne notizia la TASS. La notizia è interessante, considerando che il comandante in capo delle forze aerospaziali della Federazione Russa è il generale dell’esercito Sergei Vladimirovich Surovikin.

Sempre in tema di dottrina militare alle unità russe viene insegnato un nuovo metodo di stare al fronte. Una compagnia si difende, l’altra avanza. Entrambe le parti usano droni e attacchi di droni. Questo metodo viene trasmesso in modo particolare ai mobilitati che sono meno abituati al fronte. In effetti da quando le compagnie al fronte agiscono in difesa e attacco simultaneamente con l’uso di droni più fanteria meccanizzata e artiglieria la situazione al fronte è cambiata.

I russi nelle ultime settimane hanno cambiato le sorti su almeno quattro fronti. Da parte ucraina sembra che, ma non è la prima volta che sulla social sfera se ne parla, il comandante delle forze armate dell’Ucraina, Zaluzhny, ha riferito a Zelensky del fatto dell’accerchiamento tattico del gruppo Bakhmut delle forze armate dell’Ucraina. Si stima che in città possano trovarsi 1.500-2.500 soldati ucraini.

Mykhailo Podolyak. consigliere di Zelensky, ha criticato le richieste di apertura delle frontiere pervenute al parlamento ucraino; in un post ha scritto: «Allora tutti si disperderanno e non ci sarà nessuno a difendere il Paese».

Si apprende da fonti social che Sevmash, gruppo cantieristico russo, consegnerà due nuovissimi sottomarini nucleari alla Marina russa nel 2023: lo strategico Alexander III (progetto 955, Borey-A) e il multiuso Krasnoyarsk (progetto 885, Yasen-M), ha riferito RIA Novosti in un’intervista l’Ad della United Shipbuilding Corporation, Alexei Rakhmanov.

Fonti della social sfera ucraina affermano che da diversi giorni il trasferimento di unità delle Forze armate ucraine a Bachmut / Artemovsk è stato ridotto. Tutte le forze principali sono concentrate attorno all’agglomerato. Molto probabilmente, il numero consentito dall’Ufficio del Presidente, in base al possibile numero di prigionieri, non dovrebbe essere superiore a 500-700 soldati delle forze armate ucraine. È consuetudine portare via in anticipo quasi tutti gli ufficiali importanti fuori dal possibile ambiente che verrà accerchiato.

Secondo lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino, l’esercito russo continua la sua offensiva: sono stati registrati 81 attacchi: «Le forze armate russe continuano la loro offensiva nelle direzioni Kupyansk, Limansk, Bakhmutsk, Avdeevsk e Shakhtyorsk. Nell’ultimo giorno, le truppe russe hanno effettuato 81 attacchi in queste aree. Cinque missili e 13 attacchi aerei, oltre a più di 50 bombardamenti di lanciarazzi sono stati effettuati contro obiettivi in ​​Ucraina. Durante la notte, 14 droni kamikaze hanno attaccato l’Ucraina, 11 dei quali sono stati abbattuti, non sono stati segnalati “arrivi”. Ma verso le 2:30 e le 3:15, il governatore della regione di Zhytomyr ha scritto delle esplosioni: “Gli obiettivi a Khmelnytsk sono stati attaccati. Il livello di minaccia degli attacchi missilistici russi rimane alto in tutta l’Ucraina».

Droni kamikaze Geran durante la notta del 26 febbraio hanno effettuato 3 attacchi su obiettivi a Khmelnitsk. L’attacco notturno degli UAV delle forze armate russe nelle regioni di Kyiv, Chernihiv, Zhytomyr, Khmelnytsk è stato organizzato con l’obiettivo di cercare e distruggere e difesa aerea IRIS-T e NASAMS. Gli ucraini hanno risposto con l’uso di missili.

Alle 07:47 del 27 febbraio si registrava la prima incursione aerea su tutta l’Ucraina. «Nella regione di Kiev è stato colpito il centro dell’intelligence elettronica» fonte ministero della Difesa della Federazione Russa. Nella regione di Khmelnytsk «è stato colpito il centro operativo delle operazioni speciali ‘Ovest’», sempre fonte ministero della Difesa russo. Le autorità hanno confermato gli attacchi, ma non hanno ancora detto cosa sia stato colpito.

Il gruppo WAGNER via social sfera fa sapere che nella mattina del 27 febbraio gli assaltatori hanno preso il pieno controllo del microdistretto di Stupki a nord di Bachmut. Le battaglie si sono spostate nell’area di Ilyinovka, dove gli uomini della WAGNER hanno già occupato diverse posizioni ucraine, avvicinandosi allo stabilimento AZOM da nord. La zona di controllo è stata notevolmente ampliata a sud-ovest di Berkhovka dalla PMC WAGNER; aumenta la pressione su Dubovo-Vasilyevka; A sud di Bakhmut c’è un’avanzata del nostro aereo d’attacco a sud-est di Ivanovsk in direzione dell’autostrada TO504.

Conferme arrivano da fonti social che a giudicare dalle informazioni operative per le forze armate ucraine durante la notte, la situazione a nord di Bachmut è ulteriormente peggiorata. Approfittando della nebbia che copriva l’area, le PMC di WAGNER sono avanzate verso Bogdanovka ed è possibile che oggi inizieranno le battaglie per questo insediamento.

Secondo gli analisti russi, gli ucraini hanno preso coscienza della perdita di Bachmut. Ora il compito principale delle forze armate ucraine è mantenere gli aerei d’attacco della WAGNER il più a lungo possibile, in modo che non chiudano il coperchio (accerchiamento su Bachmut) troppo velocemente ed entrino nello spazio operativo, minacciando non solo Bakhmut, ma anche Seversk, e forse Slavyansk . Ecco perché Zaluzhny ha usato il suo metodo preferito, ritardare il più possibile l’avanzata delle truppe russe «costruendo un bastione di carne contro i russi, composto da militari recentemente mobilitati e unità di bassa prontezza al combattimento».

Sempre secondo gli analisti militari russi: «Lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine ha distrutto troppe parti eccellenti nel tritacarne Bachmut. Da un lato, Zaluzhny potrebbe essere compreso. L’intelligence gli ha mostrato che c’erano quasi 2,5 volte più truppe ucraine nell’area di Bachmut, in termini di artiglieria e veicoli corazzati da combattimento quasi alla parità, da qui l’affascinante fiducia in se stessi del comando ucraino che Bachmut non solo non si sarebbe arresa, ma che sotto di lui la Russia avrebbe ricevuto una pesante sconfitta. E la realizzazione dell’errore è arrivata quando le unità regolari ucraine, colpite, una per una, sono state ritirate per ripristinare la loro capacità di combattimento». «La WAGNER in questo caso ha dimostrato che anche l’intelligence più obiettiva non significa necessariamente vittoria. Ora Bachmut potrebbe benissimo diventare un nome familiare, come lo era Berezina. Un nome che si riferisce al trasportatore di morte».

L’esercito russo avrebbe lanciato un’offensiva su vasta scala con tattiche insolite ha riferito il capo dell’amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Gaidai (ucraino). Vi sarebbe in corso «Un’escalation, un’offensiva su vasta scala è già parzialmente implementata. Un’enorme quantità di equipaggiamento pesante è stata portata nella parte controllata dai russi della regione di Luhansk. Molti soldati sono stati portati dalla Russia. la difesa dell’Ucraina», ha detto Gaidai. «La loro offensiva consiste in molti attacchi compiuti da piccoli gruppi», ha detto.

Alle ore 11.00 del 27 febbraio 2023 la situazione al fronte si presenta così.

Nella regione di Kharkiv, unità di ingegneria e genieri delle forze armate ucraine stanno installando mine guidate negli insediamenti al confine con la Russia.

Il comando delle forze armate dell’Ucraina ritiene che l’offensiva delle forze armate russe su Kharkov sia stata rinviata. Pertanto, il 124°, 129° e 209° gruppo del 113 ° battaglione di fanteria, che opera a nord di Kharkov e a Bakhmut, viene trasferito a Konotop per rafforzare il gruppo nella regione di Sumy.

A Oleksandrivka e Korotych, dal 27 febbraio all’8 marzo, si tengono campi di addestramento per il personale di comando del 3° distaccamento delle Forze armate dell’Ucraina, e a Volchansk continua la mobilitazione per rifornire le formazioni.

Nella regione di Sumy, le forze armate ucraine si aspettano ancora un’offensiva russa. Nell’area degli insediamenti di Porozok, Slavgorod e Mezenovka sono state installate mine guidate, i ponti sono stati preparati per l’esplosione.

Nei campi di addestramento di Akhtyrka, Popovka e Tarasovka, la 57a divisione obici della 45a divisione della riserva strategica delle forze armate dell’Ucraina è in fase di coordinamento del combattimento. Gli artiglieri stanno attualmente addestrando gli uomini per la prima linea con quadricotteri che trasmettono immagini video utilizzando i terminali Starlink.

Nelle zone di confine di Seredina-Buda, Kucherovka, Pavlovka e Druzhba, ci sono cinque gruppi di sabotaggio delle forze speciali ucraine che seguono i movimenti delle truppe russe.

Nella regione di Kiev è stata completata la formazione della 5a brigata d’assalto separata sulla base del 5° reggimento d’assalto delle forze speciali delle forze armate ucraine, con il colonnello Alexander Yakovenko come comandante.

Due battaglioni della brigata in formazione dovrebbero arrivare al campo di addestramento 233 a Malaya Lyubasha nella regione di Rivne. Ora i mobilitati sono sottoposti a visita medica a Khmelnitsk.

A Podolsk, nella regione di Odessa, i comandanti delle unità della nuova 21a brigata meccanizzata delle Forze armate ucraine parlano di problemi nel reclutamento della formazione a causa della mancanza di proprietà e del reclutamento di cittadini parzialmente idonei.

Le formazioni ucraine continuano a bombardare la regione di Kursk. Durante il giorno sono stati inflitti attacchi ai distretti di Glushkovsk, Korenevsk e Sudzhansk. Son state evitate vittime e distruzioni. In diversi insediamenti si sono verificati problemi con l’approvvigionamento energetico, anche nel villaggio di Tyotkino e nel villaggio di Popovo-Lezhachi. Per eliminare le conseguenze, i servizi di emergenza sono arrivati ​​​​nelle zone dell’incidente.

In Direzione Donetsk alle ore 15.00 del 27 febbraio 2023 la situazione si presentava: nel settore di Avdiivka, nei giorni scorsi, le forze armate russe hanno ampliato la zona di controllo nei pressi di Novobakhmutovka, avanzando verso Novokalinovo e Alexandropol.

A sud, le unità russe hanno stabilito il controllo su un’importante collina a est di Krasnogorovka, migliorando la posizione tattica prima di prendere d’assalto le postazioni delle forze armate ucraine nel villaggio. La liberazione di Krasnogorovka consentirà di espandere il punto d’appoggio a nord dell’area fortificata di Avdiivsky.

Allo stesso tempo, le munizioni sono state consegnate alla stessa Avdiivka e il personale delle unità di fanteria è stato ruotato, sono stati installati punti di fuoco aggiuntivi di mitragliatrici pesanti.

A sud di Avdiivka, continuano le battaglie di posizione a Pervomaisky. Al momento, l’avanzata si è bloccata: entrambe le parti mantengono le linee precedentemente occupate senza passare all’offensiva.

A Marinka, le truppe russe hanno cacciato i paracadutisti della 79a brigata di fanteria aviotrasportata (Odshbr) dell’Ucraina dalle strade di Blagodatnaya e Heroes of Chernobyl, prendendo completamente piede nella periferia meridionale della città vicino a Druzhby Avenue. Parzialmente da Marinka e Georgievka, le forze della 79a Odshbr furono ritirate per riorganizzazione e riposo.

A sud, le Forze Armate dell’Ucraina hanno rafforzato le loro posizioni a Pobeda. Tre veicoli corazzati “Kozak” con personale sono stati schierati nel villaggio, gli equipaggi delle mitragliatrici sono stati posizionati sulle alture e gli avvicinamenti ai punti di forza sono stati controllati dagli elicotteri.

Nel secondo scaglione a Galitsinovka e Shevchenko, sono schierati gruppi di carri armati della 59a brigata di fanteria motorizzata e della 1a brigata delle forze armate dell’Ucraina. Le unità della 59a brigata sono in riserva a Galitsinovka in caso di sfondamento delle posizioni in prima linea.

Continuano le battaglie posizionali nel settore Vuhledar. Dopo lo sfondamento delle dacie Nikolsky, le forze della 72a Ombre delle forze armate ucraine sono andate sulla difensiva e i marines della 155a brigata della flotta del Pacifico delle forze armate russe stanno combattendo nelle dacie vicino a Vuhledar.

A Vuhledar sono state equipaggiate ulteriori postazioni di sistemi anticarro della 72a Ombr (brigata meccanizzata), in caso di sfondamento della difesa, le riserve della 68a opbr delle Forze armate ucraine sono state trasferite a Bogoyavlenka. Inoltre, i gruppi di difesa aerea mobile ucraini ZU-23 basati sul Mitsubishi L200 operano sulla linea Bogoyavlenka-Vuhledar.

Una nuova unità di persone mobilitate è arrivata a Bogatyr dal campo di addestramento di Temirovka nella regione di Zaporozhye, e depositi avanzati di missili e armi di artiglieria sono stati collocati a Novoukrainka e Bogoyavlenka.

Graziella Giangiulio